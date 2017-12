Tecău și Rojer, favoriți nr. 3 la US Open

Tenismanul constănțean Horia Tecău și partenerul său, olandezul Jean-Julien Rojer, au fost desemnați favoriți nr. 3 în proba de dublu de la US Open, ultimul turneu de Grand Slam al anului. Cei doi vor juca, în primul tur al competiției de la New York, cu perechea formată din Andre Begemann (Germania) și Oliver Marach (Austria). Printre favoriți se numără și dublul alcătuit din Florin Mergea și indianul Rohan Bopanna, creditat cu a șasea șansă la câștigarea titlului. Perechea româno-indiană va întâlni, în primul tur, cuplul american format din Austin Krajicek și Nicholas Monroe.

TECĂU, LOCUL 5 ATP LA DUBLU

Chiar dacă nu a jucat săptămâna trecută, pregătindu-se pentru US Open, Tecău și-a păstrat locul 5 în clasamentul ATP de dublu, cu 6.810 puncte. În plus, sportivul în vârstă de 30 de ani și partenerul său, olandezul Jean-Julien Rojer, își păstrează locul secund în clasamentul celor mai bune echipe de dublu din acest an, cei doi fiind devansați de liderii ierarhiei mondiale, frații gemeni Bob și Mike Bryan. Perechea româno-olandeză a adunat 5.410 puncte și este ca și calificată la Turneul Campionilor, care va avea loc la finalul anului, la Londra. Și Mergea se menține pe locul 12 ATP la dublu, cu 4.430p, iar în lupta pentru un loc la Turneul Campionilor rămâne pe 7, cu 3.095p, împreună cu indianul Rohan Bopanna.

La simplu, cel mai bine clasat român este Marius Copil, care a coborât un loc, pe 185, cu 262p. Și Victor Hănescu a coborât un loc, până pe 213, cu 231p, în timp ce Adrian Ungur a alunecat trei locuri, până pe 249, cu 194p. Primele trei poziţii în clasamentul ATP de simplu sunt ocupate de următorii jucători: 1. Novak Djokovic (Serbia) 14.865p, 2. Roger Federer (Elveţia) 9.065p, 3. Andy Murray (Marea Britanie) 8.840p.