Tecău a coborât pe locul 5 ATP la dublu

Învins în semifinale la Rotterdam (Olanda), unde anul trecut a câștigat trofeul, constănțeanul Horia Tecău a coborât două poziții în clasamentul ATP de dublu dat publicității luni și ocupă locul 5, cu 6.740 de puncte. În schimb, sportivul în vârstă de 31 de ani și partenerul său, olandezul Jean-Julien Rojer, au avansat o poziție în clasamentul celor mai bune perechi din acest an, ajungând pe locul 5, cu 630p. Florin Mergea staționează pe locul 12 în ierarhia mondială de dublu, cu 5.080p. Românul și colegul său, indianul Rohan Bopanna, și-au păstrat poziția și în clasamentul celor mai bune perechi din acest an, fiind pe locul 12, cu 420p.

În clasamentul de simplu, Adrian Ungur a rămas cel mai bine clasat reprezentant al României, fiind pe locul 189, cu 284p, în coborâre cu 6 poziții față de precedenta ierarhie. Marius Copil a alunecat 5 poziții și a ajuns pe 199, cu 270p, în timp ce Victor Hănescu a coborât 4 locuri și se află pe 288, cu 169p.

Primele trei locuri în ierarhia mondială de simplu sunt ocupate de următorii tenismeni: 1. Novak Djokovic (Serbia) 16.790p; 2. Andy Murray (Marea Britanie) 8.855 p; 3. Roger Federer (Elveția) 8.795p.

KEI NISHIKORI, „REGE” LA MEMPHIS

Japonezul Kei Nishikori, locul 7 ATP, a câștigat pentru al patrulea an consecutiv turneul ATP de la Memphis (SUA), dotat cu premii totale în valoare de 618.030 dolari, după ce l-a învins în finală pe americanul Taylor Fritz, cu scorul de 6-4, 6-4. Asiaticul în vârstă de 26 ani și-a trecut în palmares al 11-lea titlu ATP, în fața unui jucător în vârstă de doar 18 ani, care a disputat cu această ocazie al treilea său turneu din circuitul mondial. Finalistul de la US Open 2014 a devenit astfel primul jucător care câștigă pentru al patrulea an la rând turneul de la Memphis, alăturându-se sârbului Novak Djokovic, elvețianului Roger Federer și spaniolului Rafael Nadal, singurii tenismeni în activitate care au mai reușit să câștige de patru ori consecutiv o competiție ATP. Prestația peste așteptări reușită de Taylor Fritz la Memphis i-a adus americanului un salt de 43 de locuri în ierarhia ATP, unde ocupă, începând de luni, locul 102. Învingătorul de la Memphis a primit un cec în valoare de 109.950 de dolari și 250 de puncte ATP, iar finalistul a fost recompensat cu 57.910 dolari și 150 de puncte ATP.

KLIZAN S-A IMPUS LA ROTTERDAM

Slovacul Martin Klizan, locul 27 ATP, a câștigat turneul ATP de la Rotterdam, dotat cu premii totale de 1.597.155 euro, după ce a trecut în finală, duminică, de francezul Gael Monfils, locul 16 ATP și al cincilea favorit, cu scorul de 6-7 (1/7), 6-3, 6-1. Klizan și-a trecut în palmares al patrulea titlu ATP din carieră, după ce a salvat cinci mingi de meci în sferturi, în fața spaniolului Roberto Bautista Agut, locul 18 ATP, iar în semifinale a salvat alte trei mingi de meci în fața francezului Nicolas Mahut, locul 40 ATP. Învingătorul de la Rotterdam a primit un cec în valoare de 363.400 de euro și 500 de puncte ATP, iar finalistul a fost recompensat cu 170.665 de euro și 300 de puncte ATP.

Austriacul Dominic Thiem, locul 19 ATP și cap de serie nr. 5, în vârstă de 22 de ani, cel mai tânăr jucător din top 20 mondial, a câștigat turneul de la Buenos Aires (Argentina), dotat cu premii în valoare totală de 523.470 de dolari, după ce l-a învins în ultimul act pe spaniolul Nicolas Almagro, locul 53 ATP, cu scorul de 7-6 (7/2), 3-6, 7-6 (7/2). Învingătorul de la Buenos Aires a primit un cec în valoare de 93.120 de dolari și 250 de puncte ATP, iar finalistul a fost recompensat cu 49.045 de dolari și 150 de puncte ATP.

