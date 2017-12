Tecău a cucerit al şaptelea titlu din carieră

Constănţeanul Horia Tecău a câştigat ieri al şaptelea titlu din carieră la dublu, depăşindu-şi astfel idolul, Andrei Pavel, fostul mare tenisman constănţean şi actualul căpitan nejucător al echipei României de Cupa Davis. În vârstă de 26 de ani, Tecău s-a impus, alături de Victor Hănescu, în proba de dublu a turneului de la Acapulco (Mexic), dotat cu premii în valoare totală de 1,1 milioane de dolari. După ce au învins sâmbătă, în semifinale cu 3-6, 6-3, 10-4, perechea formată Travis Parrott (SUA) şi Filip Polasek (Slovacia), Tecău şi Hănescu au trecut în ultimul act al competiţiei, cu 6-1, 6-3, de cuplul brazilian alcătuit din Marcelo Melo şi Brunos Soares, cap de serie nr. 4. Pentru Tecău, succesul de la Acapulco reprezintă cel de-al şaptelea trofeu cîştigat în carieră, după cele cinci cucerite anul trecut (Auckland, Casablanca, s’Hertogenbosch, Bastad, New Haven) şi cel din debutul actualului sezon (Zagreb). Alături de Hănescu, constănţeanul mai disputase o finală, în 2009, la Stuttgart (Germania), unde au fost învinşi de perechea formată Frantisek Cermak (Cehia) şi Michal Mertinak (Slovacia). Pentru victoria din Mexic, Tecău şi Hănescu vor primi câte 500 de puncte ATP şi un cec în valoare de 78.000 de dolari. „Este cel mai important titlu cucerit până acum, ceea ce mă bucură enorm. Sunt foarte fericit şi mă simt extraordinar pentru că am câştigat la Acapulco, la capătul unei săptămâni perfecte. Această victorie ne dă foarte multă încredere în vederea meciului cu Argentina, din Cupa Davis”, a spus Tecău. „Am avut o săptămână superbă, am jucat tenis la nivel înalt şi mă bucur foarte mult că am câştigat acest trofeu. La simplu nu m-am descurcat prea bine şi aveam nevoie de un rezultat bun la dublu, mai ales că orice titlu reprezintă mult pentru un sportiv. Mi-a făcut plăcere să joc alături de Horia şi vreau să-i mulţumesc pentru sprijinul dat în această săptămână”, a adăugat Hănescu.