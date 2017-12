Tecău a donat un aparat ”de viață și de moarte” Spitalului Județean Constanța!

Unul din zece copii din țara noastră se naşte înainte de termen, iar pentru a supraviețui, bebeluşii născuţi prematur au nevoie de îngrijire specială și de echipamente performante. În lipsa fondurilor suficiente, spitalele se confruntă cu mari probleme în acest sens. Din păcate, chiar și marile spitale, care ar fi trebuit să aibă dotări de ultimă oră, nu au aparate ”de viață și de moarte”. Cea mai mare unitate sanitară din județ - Spitalul Clinic Județean de Urgență ”Sf. Apostol Andrei” (SCJU) Constanța - a primit dotări, în urma unor sponsorizări. A dorit să ajute, atunci când a aflat nevoile unității sanitare, și tenismenul Horia Tecău, numărul 1 mondial în clasamentul ATP la echipele de dublu. Este constănțean, iar inima lui bate pentru Constanța. A donat un ventilator de suport respirator în valoare de 80.000 de lei (18.000 euro) pentru secția de neonatologie, acțiune ce face parte din seria de 21 de dotări anunţate de ”Salvaţi Copiii” pentru 2015, ce vizează maternităţi şi secţii de nou-născuţi din Bucureşti şi din întreaga ţară.

MORTALITATE MARE Președintele executiv al Organizației ”Salvați Copiii” România, Gabriela Alexandrescu, prezentă la SCJU Constanța, a declarat, într-o conferință de presă susținută marți, că în urmă cu mai multe săptămâni Tecău a decis să doneze unității sanitare constănțene un ventilator de suport respirator. Alexandrescu a subliniat că mortalitatea infantilă în sud-estul țării este mai ridicată decât media națională. “Dacă media pe țară este de 8,8 la mie, aici, în județul Constanța, este de 11,9 la mie. Este o mortalitate mare, asta înseamnă că mulți copii sub vârsta de un an își pierd viața în această zonă. Spitalul îngrijește multe sarcini, anul trecut au fost peste 3.360 de nașteri, dintre care multe premature și prematuritarea e o cauză a mortalității infantile. Vin multe cazuri de bebeluși cu risc la naștere și au nevoie de echipamente performante pentru a fi salvați”, a declarat președintele ”Salvați Copiii”.

DE CE ESTE MORTALITATEA MARE? La rândul său, managerul SCJU, dr. Dănuț Căpățână, îi mulțumește lui Horia Tecău pentru gestul său și a dat asigurări că medicii fac eforturi pentru scăderea ratei mortalității infantile, dar, în același timp, explică și procentul mare de mortalitate. ”Trebuie să recunosc că sufăr de patriotism local și am o mare satisfacție și bucurie astăzi, când un mare campion este alături de noi și nu numai că este alături de noi în această încăpere, este alături de noi și cu sufletul, și cu tot ce a făcut pentru copiii din acest județ, și nu numai, pentru că Spitalul Județean Constanța primește copii inclusiv din Tulcea și județele limitrofe, ceea ce, evident, ne încarcă activitatea, de unde și acest procent nedorit de mare de mortalitate infantilă. Cu toate acestea, având o echipă de medici de excepție în spital, care face eforturi uneori supraomenești să-i salveze pe micuți, reușim an de an să scădem această cifră”, a declarat managerul.

NICIUN DECES ÎN ULTIMELE DOUĂ LUNI Pe de altă parte, șeful Secției de neonatologie a SCJU, dr. Livica Frățiman, a ținut să menționeze progresele secției. Astfel, dacă în urmă cu 5 ani lucrau aici doar 4 medici, existând doar 2 aparate de ventilație mecanică, din care funcționa doar unul, acum sunt 10 medici și 5 aparate pentru ventilație mecanică. ”Salvăm mult mai mulți copii cu greutăți și cu vârste de gestație foarte mici. Pot să spun că în ultimele două luni nu am avut niciun deces în maternitatea noastră și actualmente îngrijim în terapie intensivă 11 copii prematuri, dintre care 6 au fost născuți sub greutatea de un kilogram și sub vârsta de 28 de săptămâni”, a declarat dr. Frățiman, care a menționat că aparatul donat de Tecău este extrem de important, considerându-l chiar unul ”de viață și de moarte”.

DECLARAȚIA UNUI MARE CAMPION Horia Tecău a ținut, înainte de toate, să spună că se consideră norocos că a crescut sănătos, că a avut parte de o educație bună, că a avut specialiști în jurul său care l-au ajutat să ajungă unde este și le este foarte recunoscător. ”Înainte de turneul de la Wimbledon, am hotărât să mă implic mai mult pentru că este un sentiment minunat să joci meciuri de tenis, să câștigi pe marile arene ale lumii, dar vă spun cu sinceritate că nu se compară niciun sentiment cu acesta de a fi astăzi aici (la SCJU Constanța - n.r.)”, a declarat Tecău.

CUM A FĂCUT DONAȚIA El a povestit și cum a ajuns să facă donația. “Primul lucru la care m-am gândit au fost copiii și m-am interesat cum pot face mai bine acest lucru. Am cunoscut ”Salvați Copiii”, cu care am colaborat în trecut la alte evenimente, mi-a prezentat o serie de proiecte, iar acesta de a ajuta secția cu copiii născuți prematur m-a impresionat cel mai mult și am simțit că acești bebeluși au cea mai mare nevoie de o șansă în această viață”, a declarat Tecău.

După ce a vizitat Secția de neonatologie, campionul a mărturisit că este profund impresionat și că ajutorul său nu se va opri aici. ”Pentru mine, copiii născuți prematur sunt campioni, sunt adevărați învingători în lupta lor pentru viață. Îmi doresc foarte mult să îi ajut în continuare, să aibă o șansă la o viață normală”, a declarat tenismanul.

Aceasta este a treia donație din cadrul proiectului ”Salvați Copiii” pentru reducerea mortalității infantile ce vizează județul Constanța. În 2013, organizația a oferit un incubator de terapie intensivă, iar anul trecut - patru pulsoximetre, patru laringoscoape și consumabile în valoare totală de 68.000 de lei.

Câteodată, pentru a salva o viață este nevoie doar de un gest. Cei care doresc să susţină în continuare demersul ”Salvaţi Copiii” de a reduce mortalitatea infantilă în România o pot face lunar, cu un SMS la 8844 cu textul ”SALVEZ” sau direcționând 20% din impozitul pe profit către dotarea maternităților. ”Împreună putem susţine şansa la viaţă a fiecărui copil din România!”, este mesajul ”Salvați Copiii”.