Tecău donează aparatură pentru Secția de neonatologie a SCJU

Horia Tecău se află în aceste momente la SCJU Constanța. El a donat un aparat extrem de important Secției de neonatologie, în cadrul unui program al organizației non-guvernamentale Salvați Copiii. Prețul aparatului este de 18 mii de euro.

Tenismenul a declarat că nu există sentiment mai profund decât cel produs de gestul său de astăzi, de la spital, nici măcar atunci când câștigă la Wimbledon.

"Am o motivație în plus să mă duc la antrenament. Sper să am o carieră lungă. Mă bucur că am început acest ajutor devreme", a declarat Horia Tecău.