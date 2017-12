Tecău, eliminat în sferturi la US Open

Perechea formată din constănțeanul Horia Tecău și olandezul Jean-Julien Rojer, cap de serie nr. 3, a fost învinsă de cuplul francez alcătuit din Pierre-Hugues Herbert și Nicolas Mahut, cap de serie nr. 12, cu scorul de 7-6 (7/5), 6-4, în sferturile de finală ale probei masculine de dublu din cadrul turneului de tenis US Open, ultimul de Grand Slam al anului, care are loc la arenele Flushing Meadows din New York. Câștigătorii ediției din acest an de la Wimbledon au pierdut în fața finaliștilor de la Australian Open, după o oră și 33 de minute, la capătul unei partide în care francezii au reușit 9 ași, iar Tecău și Rojer - doar 6. Herbert și Mahut au bifat 41 de lovituri direct câștigătoare, față de 28 ale învinșilor, perechea româno-olandeză făcând și mai multe erori neforțate, 14 față de 12. Tecău și-a egalat cea mai bună performanță a sa la US Open, prima oară ajungând în sferturi în 2011, dar performanța înregistrată la Flushing Meadows este cel mai slab rezultat la turneele de Grand Slam din acest an pentru perechea româno-olandeză, după semifinalele de la Melbourne și Roland Garros și titlul câștigat la Wimbledon. Cei doi vor primi un cec de 67.675 dolari și 360 de puncte ATP, grație cărora sunt ca și calificați la Turneul Campionilor de la Londra.

Aseară, constănțeanca Simona Halep a jucat în sferturile de finală ale probei de simplu împotriva fostului lider mondial Victoria Azarenka (Belarus), locul 20 WTA şi cap de serie nr. 20, iar perechea formată din Florin Mergea și indianul Rohan Bopanna, cap de serie nr. 6, a dat piept în sferturile de finală ale probei masculine de dublu cu Dominic Inglot (Marea Britanie) și Robert Lindstedt (Suedia).