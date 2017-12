Tecău face calcule pentru Mastersul de la Londra

Constănţeanul Horia Tecău se află la cel mai bun sezon din carieră, tenismanul în vârstă de 25 de ani ajungând la un singur pas de Top 20 în clasamentul ATP la dublu. După câţiva ani în care a tras cu dinţii pentru a urca în ierarhie, Tecău a bifat în acest sezon cinci titluri la turnee majore, un challenger şi o finală la cel mai prestigios turneu de Grand Slam, la Wimbledon. Ultima ispravă a venit săptămâna trecută, când constănţeanul, împreună cu suedezul Robert Lindstedt, a învins, la New Haven, ultima competiţie înainte de US Open. „Nu aveam aşteptări prea mari de la acest turneu. Tot ce aveam în minte era să ne simţim bine pe teren şi să mergem la US Open cu mai multă încredere. Am tras tare la antrenamente, atât pe teren, cât şi în sala de forţă, şi, până la urmă, am câştigat meritat. Cel mai mult mă bucură faptul că avem atâtea victorii obţinute în fazele superioare ale turneelor, în semifinale şi finale. Sunt meciurile care fac diferenţa în clasament şi ne dau încredere în propriile forţe”, a spus Tecău. Victoria de la New Haven i-a adus constănţeanului un salt de trei locuri în clasamentul ATP de dublu, urcând pe poziţia a 21-a, cu 3.250 de puncte. În plus, în ierarhia celor mai bune echipe de dublu ale anului, Tecău şi Lindstedt au săltat o poziţie, pe locul 8, cu 2.470p, şi au şanse mari să ajungă la Mastersul de la Londra, programat la sfârşitul acestui an. Pentru acest lucru, cei doi au nevoie de un rezultat bun la US Open, turneu care a debutat ieri la New York. „Obiectivul nostru la New York este să trecem de primul tur. Fiecare meci pe care îl jucăm şi-l câştigăm este un pas spre turneul campionilor, de la Londra. O parte din locuri sunt deja rezervate pentru câştigătorii de la turneele de Mare Şlem din acest an, dar pentru celelalte lupta se va da până la ultimul turneu al anului. Suntem conştienţi că avem forţa de a învinge orice dublu din lume şi să ajungem în fazele superioare de la orice turneu, dar cel mai important este întotdeauna meciul care urmează. Aşa că suntem concentraţi asupra întâlnirii din primul tur, de la US Open”, a adăugat Tecău. Cei doi au fost desemnaţi favoriţi nr. 13 la US Open, urmând să dea piept, în primul tur, cu reprezentanţii gazdelor, Robby Ginepri şi Ryan Sweeting, în timp ce perechea Victor Hănescu / Kevin Anderson (România / Africa de Sud) va juca, în primul tur, împotriva cuplului Jurgen Melzer / Philipp Petzschner (Austria / Germania), cap de serie nr. 7.