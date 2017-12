Tecău, încă un pas spre Turneul Campionilor

Cu patru turnee câştigate în acest sezon, la Casablanca, Acapulco, Zagreb şi Bastad, şi cu alte trei finale bifate în acest an, la Brisbane, s-Hertogenbosch şi Wimbledon, Horia Tecău se apropie tot mai mult de obiectivul fixat: calificarea la Turneul Campionilor de la Londra. Constănţeanul a reuşit să-şi apere majoritatea punctelor cucerite anul trecut, iar ultimul titlu, adjudecat duminică, la Bastad, în oraşul natal al coechipierului său Robert Lindstedt, a întărit poziţia din clasamentul ATP de dublu, dar a dat şi mai multă încredere pentru seria de turnee de pe tărâm american.

„Este un sentiment incredibil. Am câştigat din nou, am fost într-o formă excelentă şi am jucat un tenis bun. Ne-am apărat punctele câştigate anul trecut şi ne-am trecut în palmares încă un titlu. Turneul a fost mai dificil pentru că presiunea a stat pe umerii noştri încă din start. Fiind principalii favoriţi şi deţinătorii titlului, toţi îşi doreau să ne învingă. Am pornit mai greu, iar meciul din primul tur ne-a dat ceva bătăi de cap. Ne-a fost dificil să ne acomodăm pe zgură. Eu am făcut primul antrenament după Wimbledon abia când am ajuns la Bastad, după o săptămână de vacanţă. În schimb, Robert a venit după ce a jucat în sală în sferturile Cupei Davis, împotriva Serbiei, şi a fost un pic obosit, pentru că a intrat şi la dublu, şi la simplu. Ne-am revenit însă destul de repede şi nu am mai avut emoţii, nici măcar în finală. Am câştigat de două ori la Robert acasă, acum este rândul lui să mă ajute. Vreau şi eu titlul la Bucureşti”, a povestit tenismanul în vârstă de 26 de ani, care a fost impresionat de spectatori: „Am avut un public admirabil, care ne-a aplaudat şi a umplut tribunele chiar şi când nu am jucat pe terenul principal. În finală, deşi au fost trei suedezi pe teren, nu am simţit nicio diferenţă. Publicul ne-a susţinut pe tot parcursul partidei şi ne-a dat energia să încheiem rapid conturile”.

SE MUTĂ PESTE OCEAN. Peste zece zile, Tecău şi Lindstedt vor pleca în SUA, primul turnee de pe listă fiind la Washington. „După ultimele turnee, când am ajuns de fiecare dată în finală şi ne-am apărat punctele am căpătat şi mai multă încredere şi ne-am dat seama că suntem o echipă mai puternică decât anul trecut. Ne-am propus să luăm meci cu meci, turneu după turneu şi la finalul anului să tragem linie şi să vedem dacă ne-am îndeplinit principalul obiectiv al sezonului, calificarea la Turneul Campionilor”, a mărturisit Tecău, care a sărbătorit victoria de la Bastad împreună cu familia şi prietenii lui Robert. Punctele de la Bastad au întărit poziţia ocupată de Tecău şi Linstedt în clasamentul celor mai bune echipe de dublu din acest sezon. Astfel, cei doi se află pe poziţia a cincea, cu 2.855 de puncte, la peste 600 de puncte de următoarea pereche clasată. „Punctele sunt extrem de importante, chiar dacă nu am urcat în clasament, pentru că ne-am consolidat poziţia în clasamentul pe echipe”, a explicat Tecău. Conform regulamentului, la Turneul Campionilor merg opt echipe de dublu: câştigătoare turneelor de Grand Slam şi perechile cel mai bine clasate în ierarhia sezonului.