Cel mai bun tenismen român al momentului, Horia Tecău, a început cu dreptul actualul sezon, reuşind să ajungă în finala probei de dublu a turneului de la Brisbane, alături de suedezul Robert Lindstedt. Performanţa i-a adus constănţenului un salt de două poziţii în clasamentul de dublu, unde a urcat pe locul 17, dar şi un moral ridicat la început de an, mai ales că jocul prestat de cei doi a fost peste nivelul din 2010. „Este începutul sezonului şi toată lumea a venit la turneu proaspătă şi bine antrenată. De aceea nivelul jocului a fost unul ridicat. Ne-a fost greu să ajungem în finală, însă am jucat bine şi s-a simţit un progres faţă de anul trecut. Nu am ajuns încă unde ne dorim, dar a apărut o constanţă în jocul nostru. Trebuie să rămânem concentraţi şi să tragem tare la antrenamente în fiecare zi. În acest moment însă, tot ce-mi doresc este ca Robert să se refacă repede şi să fim în formă maximă pentru turneul de la Melbourne”, a povestit Tecău, care s-a declarat impresionat de organizarea australienilor, confruntaţi cu grave inundaţii, din cauza ploilor abundente din ultima săptămână: „În Brisbane, a plouat aproape tot timpul şi, dacă arena nu avea acoperiş, nu ştiu cum am fi putut încheia turneul. De altfel, sunt zone grav inundate, dar australienii se descurcă, pentru că sunt foarte bine organizaţi. Nu vreau să mă gândesc ce dezastru ar fi fost dacă se întâmpla totul într-o ţară mai puţin dezvoltată”. Alături de Lindstedt, constănţeanul s-a mutat luni noapte la Auckland, în Noua Zeelandă, unde sunt principali favoriţi la turneul cu premii în valoare totală de 355.500 de dolari, câştigat anul trecut de Tecău, alături de neozeelandezul Marcus Daniell. Participarea depinde însă de starea de sănătatea a lui Lindstedt, suspect de ruptură musculară la gamba piciorului stâng. „Robert se simte mai bine, poate să calce normal, dar se teme să se împingă în picior. Este normal pentru că nici el, nici eu, nu vrem să riscăm o accidentare mai gravă care să ne scoată câteva săptămâni din competiţii şi să ratăm astfel Australian Open. Vom cere să jucăm abia miercuri în primul tur la Auckland, iar până atunci vom afla şi rezultatul RMN-ului”, a mărturisit Tecău, care săptămâna viitoare va împlini 26 de ani.