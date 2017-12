Tecău, la cea mai bună clasare ATP

Sfert-finalist în proba de dublu de la Roland Garros, constănţeanul Horia Tecău a făcut încă un salt către primele zece poziţii ale clasamentului ATP la dublu. Graţie punctelor adunate la Paris, sportivul în vârstă de 26 de ani a urcat două locuri în ierarhia mondială, ajungând pe locul 13, cu 4.030 de puncte, cea mai bună clasare din carieră. În plus, Tecău ocupă împreună cu suedezul Robert Lindstedt locul 11 în clasamentul celor mai bune echipe din acest sezon, la doar 100 de puncte de locul 8, care asigură prezenţa la Turneul Campionilor de la Londra. „Nici nu ne gândeam că o să ajungem în sferturi la Roland Garros, mai ales că anul trecut nu ne-am descurcat prea bine pe zgură. Atunci am pierdut la Paris încă din primul tur. Acum ne-a mers mult mai bine şi ne-am triplat punctele adunate în clasamentul ATP”, a mărturisit Tecău, care şi-a făcut deja programul pentru restul sezonului. „Mergem să ne acomodăm pe iarbă la Queens, apoi vom încerca să ne apărăm titlul de la s-Hertoggenbosch. Marea provocare va fi la Wimbledon, unde îmi doresc două lucruri: să fiu în vârf de formă şi să câştigăm un meci mai mult decât anul trecut. După Londra, urmează Bastad, Hamburg, Washington, Montreal şi Cinccinati, punctul final al sezonului fiind ultimul turneu de Mare Şlem al anului, US Open. Mi-am stabilit obiective clare. Vrea să rămân cu echipa României în Grupa Mondială a Cupei Davis, să ajung în Top 10 în clasamentul de dublu şi să merg cu Robert la Turneul Campionilor. Şanse sunt mari, dar încercăm să ne concentrăm doar la jocul nostru, să încercăm să fim o echipă cât mai bună, iar la finalul sezonului vom trage linie şi vom vedea dacă am ajuns unde ne-am propus”, a spus Tecău, care speră să reprezinte România la Jocurile Olimpice de la Londra: „A fi o mare onoare să reprezint România la Jocurile Olimpice de la Londra. Este unul dintre obiectivele principale ale carierei mele, dar mai este aproape un an până atunci”. Săptămâna aceasta, Tecău şi Lindstedt participă la turneul AEGON Championships de la Queens, turneu cu premii în valoare totală de 694.250 de euro, unde sunt capi de serie nr. 7. În primul tur, cei doi au liber, urmând ca în runda secundă să întâlnească învingătorii partidei dintre Rafael Nadal / Marc Lopez (ambii din Spania) şi Thomaz Bellucci / Andre Sa (ambii din Brazilia).