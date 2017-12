Tecău luptă azi pentru semifinale

Calificat pentru prima oară la Turneul Campionilor de tenis la dublu, alături de suedezul Robert Lindstedt, constănţeanul Horia Tecău se află în faţa şansei istorice de a merge în semifinalele turneului găzduit de Londra, turneu care a adunat la start cele mai bune opt echipe din lume. Pentru a ajunge în penultimul act, Tecău şi Lindstedt au nevoie de o victorie în duelul cu Jurgen Melzer (Austria) şi Phillip Petzschner (Germania), programat astăzi, de la ora 14.15, în direct la Digi Sport 2, indiferent de rezultatul înregistrat în celălalt meci al Grupei A, în care se întâlnesc fraţii Mike şi Bob Bryan, clasaţi pe primul loc în grupă, cu două victorii, şi indienii Mahesh Bhupathi şi Leander Paes. Tecău şi Lindstedt pot merge mai departe şi în cazul unui eşec, dacă obţin un set în confruntarea de azi, iar gemenii americani îi înving pe indieni. „Ne păstrăm şansele de calificare în semifinale, dar avem nevoie de un succes în disputa cu Melzer şi Petzschner. Nu facem alte calcule, intrăm pe teren doar cu gîndul la victorie. Cei doi au cîştigat la Wimbledon anul trecut, cînd ne-au învins chiar pe noi în finală, s-au impus şi la US Open în acest an, însă nu au jucat foarte mult împreună. Sunt doi jucători buni şi la simplu şi servesc foarte bine. Au făcut un meci excelent la Londra împotriva fraţilor Bryan şi au fost aproape să cîştige, ratând o minge de meci, ceea ce nu-i la îndemîna oricui. Dacă vrem să cîştigăm, trebuie să jucăm mai bine decît am făcut-o miercuri şi să ridicăm nivelul”, a mărturisit Tecău.

“AM GREŞIT MULT”. Constănţeanul şi partenerul său au recunoscut că nu au făcut un meci bun împotriva fraţilor Bryan, cedând clar, miercuri, cu 1-6, 2-6. „Startul nu ne-a fost favorabil şi am scăpat un pic jocul din mînă. Nu ne-a mers primul serviciu, am avut un procentaj mic, iar acest lucru ne-a costat, mai ales că adversarii au returnat foarte bine. Nu am obţinut prea multe puncte cu primul serviciu şi am greşit mult. Aşa se întîmplă însă cînd joci cu cea mai bună pereche din lume. Vrei să joci agresiv, altfel nu ai nici o şansă. Fraţii Bryan au făcut un joc solid, şi la serviciu, şi la retur. Am avut şi noi şanse să intrăm în joc, dar am pierdut toate game-urile ajunse la punctul decisiv, chiar dacă personal am returnat foarte bine, aşa cum nu am mai făcut-o în precedentele întâlniri cu cei doi fraţi. Dacă am fi cîştigat noi acele puncte decisive, rămîneam în meci şi lupta ar fi fost mai strînsă. Nu am simţit vreo presiune pentru că am jucat împotriva liderilor, deoarece nu a fost ceva nou. Şi nici nu ne-am gîndit la semifinale. Pur şi simplu se întîmplă să nu se lege jocul cîteodată”, a explicat Tecău.