Tecău pregătește sezonul pe zgură din circuitul ATP

După ce a pierdut în runda inaugurală la turneele de la Indian Wells și Miami, tenismanul constănțean Horia Tecău a revenit în țară, antrenându-se la Centrul Național de Tenis din București, alături de Florin Mergea, pentru startul sezonului ATP pe zgură. „Pentru noi, este prima săptămână pe zgură. Încercăm să jucăm mai mult împreună și să ne obișnuim cu mișcarea în teren. Folosim și această săptămână pentru a juca de aceeași parte a terenului, întrucât trebuie să ne mai obișnuim împreună. Într-o echipă, contează foarte mult să știm mișcările partenerului. Nu avem la dispoziție foarte mult timp, dar încercăm să îl folosim la maxim. În această săptămână, avem toate condițiile întrunite pentru o pregătire bună. Dorința noastră este să ne antrenăm pentru a avea un început bun de sezon pe zgură”, a spus Tecău. Cei doi vor lua startul la turneul de la Monte Carlo, programat în perioada 10-17 aprilie, dar nu vor face pereche. „La turneul de la Monte Carlo o să evoluăm cu partenerii pe care îi avem în mod obișnuit, dar aceste săptămâni de antrenament pe care le avem, în comun, plus săptămâna de turneu de la București, pe care o vom juca împreună, plus meciul de Cupa Davis, toate cumulate, ne vor da o șansă mult mai bună să câștigăm o medalie la Rio de Janeiro. Fiind an olimpic, este în mod categoric cel mai important obiectiv pentru noi”, a explicat constănțeanul.

În ciuda evoluțiilor mai slabe din ultima perioadă, Tecău este convins că va relua seria succeselor, alături de olandezul Jean-Julien Rojer. „Noi ne simțim bine, ne antrenăm, iar meciurile pe care le-am jucat au fost partide bune, însă ne-au lipsit uneori doar câteva puncte pentru a câștiga. În continuare, ne bucurăm mult de tot ceea ce trăim și de antrenamente în mod special. Evident, ne-am bucura în și mai mare măsură dacă s-ar materializa jocurile noastre în câștigarea unor trofee, dar visăm în continuare la viitoarele turnee de Mare Șlem, precum și la Masters Series”, a spus constănțeanul, adăugând că este un mare păcat că anul acesta se va desfășura ultima ediție a turneului ATP de la București. „Este foarte păcat, mai ales că este unul dintre cele mai vechi turnee din circuit și are o tradiție în întregul continent european, nu numai în România. Este un eveniment frumos, la care visăm cu toții, noi, jucătorii de tenis, de la începători la cei profesioniști. Este păcat să nu mai avem acest turneu, să nu mai avem această oportunitate de a crește nivelul tenisului românesc”, a afirmat Tecău, câștigător la dublu în competiția găzduită de Arenele BNR în 2012, 2013 și 2014.

Citește și:

Tecău se menține pe locul 3 ATP la dublu

Tecău rămâne pe podiumul ATP la dublu

Halep și Tecău, în fruntea listei pentru JO 2016

România va înfrunta Spania lui Nadal în Cupa Davis