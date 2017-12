Tecău, primit ca un erou în România

Primul campion român la Wimbledon după o pauză de 42 de ani, Horia Tecău, s-a întors, luni seară, în țară, fiind primit ca un adevărat erou. Tenismanul constănțean a fost așteptat la Aeroportul „Henri Coandă” din București de familie, fani, dar și de secretarul de stat din Ministerul Tineretului și Sportului, Carmen Tocală, şi de preşedintele Federaţiei Române de Tenis, George Cosac. Extrem de emoționat, sportivul în vârstă de 30 de ani a mărturisit că, după câștigarea titlului în proba de dublu masculin de la Wimbledon, şi-a îndeplinit un vis. „Sunt extrem de fericit, pentru că sâmbătă mi-am îndeplinit un vis. Am mai disputat trei finale acolo, dar vă spun că nici douăzeci de finale nu se compară cu obţinerea titlului. A fost fantastic, am ţinut-o într-o petrecere de când s-a terminat finala şi până acum. Sunt atât de fericit acum încât nu mai am nevoie de nimic. Când am câştigat ultimul punct, am simţit că mi s-au înmuiat genunchii. Asta pentru că mai fusesem pe acel teren în mai multe rânduri şi ieşisem învins, privindu-i pe alţii cum se bucură. Nu o să uităm acele clipe niciodată. Mă bucur enorm că am reuşit să aduc acest trofeu acasă. Următorul vis pentru mine este să câştig US Open şi Turneul Campionilor. Trebuie să îmi propun altceva acum, după ce am gustat din bucuria câştigării unui titlu de Grand Slam”, a spus Tecău. Pe lista priorităților se află și participarea la Jocurile Olimpice din 2016, de la Rio de Janeiro, alături de Florin Mergea.

Proaspătul campion de pe iarba londoneză a dezvăluit că atât el, cât și partenerul său, olandezul Jean-Julien Rojer, au simțit încă din startul turneului că pot câștiga titlul. „Ştiam că avem un culoar dificil, dar în acelaşi timp am simţit de la început că este anul nostru şi că vom câştiga. Am crezut în noi, ne-am ajutat unul pe celălalt, am fost o adevărată echipă, iar acest lucru cred că a fost decisiv”, a explicat constănțeanul. Cei doi nu au încă un antrenor şi încearcă să îşi găsească unul compatibil cu stilul lor de joc. „Vom continua împreună și încercăm să ne găsim un antrenor. Acum nu avem antrenor, câştigăm, dar ştim că mai este loc de progres în jocul nostru”, a menţionat Tecău.