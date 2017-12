Tecău rămâne pe locul 7 ATP la dublu

Tenismanul constănțean Horia Tecău se menține pe locul 7 în clasamentul ATP de dublu, dat publicităţii ieri, în ziua de debut a celui de-al treilea turneu de Grand Slam al anului, cel de la Wimbledon, cu 5.310 puncte. În plus, perechea Tecău - Jean-Julien Rojer și-a păstrat și locul 4 în clasamentul celor mai bune echipe din acest an, cu 3.050p, având șanse mari la calificarea la Turneul Campionilor de la Londra. Și Florin Mergea se menţine pe locul 15, cu 4.150p și, împreună cu indianul Rohan Bopanna, ocupă locul 8 în clasamentul celor mai bune echipe din acest an, cu 2.015p, cu șanse să prindă un loc la Turneul Campionilor.

La simplu, Marius Copil a coborât o poziţie şi se află pe locul 187, cu 274p, Victor Hănescu a alunecat și el un loc, pe 194, cu 254p, iar Adrian Ungur a înregistrat o coborâre de o poziție şi se află pe locul 196, cu 252p. Primele trei locuri în clasamentul ATP de simplu sunt ocupate de următorii jucători: 1. Novak Djokovic (Serbia) 13.845p, 2. Roger Federer (Elveţia) 9.665p, 3. Andy Murray (Marea Britanie) 7.450p.