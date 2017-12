Tecău s-a calificat la Turneul Campionilor

La capătul unui an fantastic, cu patru titluri câştigate şi o nouă finală la Wimbledon, tenismanul constănţean Horia Tecău şi-a împlinit visul, obţinând, alături de suedezul Robert Lindstedt, calificarea la Turneul Campionilor la dublu, competiţie programată la Londra, în perioada 20-27 noiembrie. Cei doi, care au disputat în acest an nu mai puţin de şapte finale în circuitul ATP, câştigând turneele de la Casablanca şi Bastad, ocupă locul 5 în clasamentul echipelor de dublu şi nu mai pot rata prezenţa în capitala Londrei, după ce austriacul Jurgen Melzer a devenit indisponibil până la finalul sezonului. Melzer şi germanul Philipp Petzschner formau cuplul nr. 6 în ierarhia ATP şi, cum austriacul nu va putea evolua la Londra, Tecău şi Lindstedt nu mai pot pierde locul în primele opt echipe din lume. Vestea l-a prins pe jucătorul în vârstă de 26 de ani la turneul de la Valencia şi nici măcar eliminarea din primul tur, 6-7, 4-6 cu John Isner / Kevin Anderson (SUA / Africa de Sud), nu i-a stricat bucuria. „Sincer să fiu, încă sunt emoţionat, nici nu-mi dau seama ce am realizat. Când am aflam marţi, la prânz, mi-au dat lacrimile. Mi-am amintit toate etapele prin care am trecut, de toţi partenerii, de la turneele mici, prin oraşe necunoscute, din toate colţurile planetei, la succesele din ultimii ani. Probabil că la finalul anului, după ce vom încheia sezonul, vom da o petrecere să sărbătorim un an incredibil, încheiat cu prezenţa în premieră la Turneul Campionilor, unde sunt cei mai buni dintre cei mai buni”, a spus Tecău.

PROGRES CONTINUU. În doar doi ani, constănţeanul a urcat câteva zeci de locuri în ierarhia ATP, ajungând în Top 10 mondial. „Am evoluat treptat, am progresat de la meci la meci, am muncit enorm, şi pe teren, şi în afara lui, şi am crezut mereu în mine şi în echipa pe care am făcut-o cu Robert, indiferent de rezultate. Este plăcut să vezi că miile de ore petrecute pe teren şi în sala de forţă îţi sunt răsplătite prin rezultate, un salt în clasamentul ATP şi prezenţa la Turneul Campionilor. Sunt cu mult mai tânăr decât ceilalţi jucători, care au trecut deja de 30 de ani. Poate şi de aceea sunt atât de emoţionat. Odată ajuns la Turneul Campionilor îmi doresc să nu-l mai ratez în niciun an. Se va juca în sistem grupe, iar primele două clasate vor merge în semifinale, astfel că vom avea ocazia să disputăm cel puţin trei meciuri. Îmi doresc să mă bucur de fiecare minut petrecut la Londra. Vom întâlni cele mai bune echipe de dublu din lume, iar pe unele nici nu le-am învins până acum. Nu avem însă ce pierde, astfel că ne-am propus să jucăm cel mai bun tenis de care suntem capabili”, a spus sportivul în vârstă de 26 de ani.

VREA UN TITLU DE MARE ŞLEM. Următoarea ţintă pentru Tecău o reprezintă câştigarea unui titlu de Mare Şlem, dar şi participarea la Jocurile Olimpice de la Londra. „Vom trage tare în iarnă, la pregătire, pentru că mai este loc de îmbunătăţiri în jocul nostru. Eu trebuie să mai lucrez la retur, iar împreună să muncim pentru a fi o echipă şi mai solidă. Ne ajută şi faptul că în debutul sezonului nu avem foarte multe puncte de apărat. După ce am ajuns în primii zece şi la Turneul Campionilor, singurul obiectiv a rămas câştigarea unui turneu de Mare Şlem. Am jucat de două ori finala la Wimbledon, am fost în două rânduri în sferturi, la Roland Garros şi US Open, astfel că am acumulat experienţa necesară. Am încredere că, împreună cu Robert, putem câştiga un turneu de Mare Şlem, indiferent de suprafaţă. Jocurile Olimpice rămân la un obiectiv major, mai ales că se joacă pe iarbă, la Wimbledon. Doar să particip şi să-mi reprezint ţara mi se pare extraordinar. Ne aşteaptă meciuri grele şi în Cupa Davis, dar prima întâlnire este abia în aprilie şi vom vedea ce se mai întâmplă până atunci”, a mărturisit primul jucător român de tenis prezent la Turneul Campionilor după o pauză de patru decenii, predecesorul fiind Ilie Năstase.