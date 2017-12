Tecău se menţine pe locul 5 ATP de dublu

Chiar dacă nu a jucat în această săptămână, fiind în vacanță după un o vară extrem de aglomerată, tenismanul constănțean Horia Tecău și-a păstrat locul 5 în clasamentul ATP de dublu, cu 7.130 de puncte, conform ierarhiei anunţată ieri, pe site-ul atpworldtour.com. În plus, sportivul în vârstă de 30 de ani și partenerul său, olandezul Jean-Julien Rojer, se mențin pe primul loc în clasamentul celor mai bune echipe de dublu din acest an, cu 5.050 de puncte și sunt ca și calificați la Turneul Campionilor, care va avea loc la finalul acestui an, la Londra. Și Florin Mergea rămâne pe locul 8, cu 4.520p, iar în lupta pentru un loc la Turneul Campionilor se află pe locul 6, cu 2.735p, împreună cu indianul Rohan Bopanna. În Top 100 ATP la dublu se află şi Adrian Ungur, care a coborât o poziţie şi se află pe 95, cu 729p.

La simplu, cel mai bine clasat român este în continuare Marius Copil, care a coborât șapte păoziții. pe 187, cu 258. În schimb, Adrian Ungur a urcat 14 poziţii, reintrând în Top 200 ATP, şi se află pe locul 194, cu 247p, în timp ce Victor Hănescu se menţine pe 212, cu 224p. Primele trei poziţii în clasamentul ATP de simplu sunt ocupate de următorii jucători: 1. Novak Djokovic (Serbia) 13.845p, 2. Roger Federer (Elveţia) 9.665p, 3. Andy Murray (Marea Britanie) 7.840p.