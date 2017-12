Tecău și Mergea pregătesc JO 2016 la Washington

După ce au făcut un meci excelent în Cupa Davis, învingând perechea spaniolă formată din Feliciano Lopez și Marc Lopez, câștigători la Roland Garros în acest sezon, Horia Tecău, locul 11 ATP la dublu, și Florin Mergea, locul 17 ATP la dublu, continuă pregătirile pentru participarea la Jocurile Olimpice de la Rio de Janeiro, programate în perioada 5-21 august. Constănțeanul și partenerul său participă în această săptămână la turneul de la Washington (SUA), dotat cu premii în valoare totală de 1.629.475 dolari. Cei doi, favoriți nr. 3, s-au calificat în sferturile de finală ale competiției, după ce au trecut fără probleme în runda inaugurală de cuplul american alcătuit din Denis Kudla și Frances Tiafoe, beneficiarii unui wild-card, cu scorul de 6-3, 6-3, după doar 57 de minute de joc. Pentru un loc în semifinale, Tecău și Mergea, care și-au asigurat un cec de 13.020 dolari și 90 de puncte ATP, se vor duela cu Oliver Marach (Austria) și Fabrice Martin (Franța).

Pentru Tecău și Mergea, turneul de la Washington este penultimul înainte de a merge în Brazilia, ultima verificare oficială urmând să aibă loc la turneul de la Toronto (Canada), programat în perioada 25-31 iulie și dotat cu premii în valoare totală de 4.089.740 dolari. Cei doi au un obiectiv clar la Jocurile Olimpice, câștigarea unei medalii. „Avem un obiectiv important în acest an şi sperăm să aducem o medalie de la Jocurile Olimpice de la Rio. Ne dorim foarte mult, încă de anul trecut am început să ne concentrăm pe asta. De aceea, ne-am luat timp separat față de partenerii noștri obișnuiți, pentru a juca la câteva turnee împreună în acest an. Avem două săptamâni împreună la Washington și Toronto, unde vom juca înainte de Olimpiadă. Vom fi foarte pregătiți când ajungem la Rio”, a spus Tecău.

