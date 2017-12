Tecău şi-a propus să câştige la Bucureşti

Cel mai puternic turneu de tenis din România, BRD Năstase Ţiriac Trophy, programat în perioada 19-25 septembrie, la Arenele BNR din Bucureşti, turneu dotat cu premii în valoare totală de 371.200 de euro, va aduce la start cei mai buni jucători români. Invitaţii de marcă vor fi Victor Hănescu, singurul român din Top 100 ATP la simplu, şi Horia Tecău, care va fi principalul favorit al probei de dublu, alături de suedezul Robert Lindstedt. Constănţeanul, care a devenit săptămâna trecută cel mai bine clasat jucător român de dublu din istorie a mărturisit că visează să câştige turneul de la Bucureşti. „Turneul de la Bucureşti este turneul pe care îl urmăresc încă de la 12 ani, primul turneu ATP la care am participat şi probabil va fi şi turneul unde mă voi retrage. Este o mare împlinire şi onoare să joc în faţa familiei, a prietenilor şi a fanilor. Un titlu obţinut anul acesta la Bucureşti ne-ar consolida poziţia în clasamentul general pentru Turneul Campionilor şi as putea să-l sărbătoresc alături de cei care m-au susţinut de-a lungul anilor”, a declarat Tecău „Mă leagă amintiri frumoase de acest turneu. Este primul turneu ATP la care am jucat. Mă bucur că există în România un astfel de eveniment şi sper să fie o ediţie de succes pentru jucătorii români”, a adăugat Hănescu. Cei doi vor fi supervizaţi de căpitanul nejucător al echipei României de Cupa Davis, constănţeanul Andrei Pavel. „Anul acesta ne bucurăm de prezenţa unei echipe puternice la dublu, locul 4 în clasamentul ATP din acest sezon. Cu două titluri câştigate şi patru finale jucate împreună anul acesta, printre care şi cea de la Wimbledon, Tecău şi Lindstedt vin la Bucureşti din postura de favoriţi”, a spus Pavel. Printre principalii favoriţi se numără Juan Ignacio Chela, campionul de anul trecut, atât la simplu cât şi la dublu, germanul Florian Mayer, spaniolii Tommy Robredo (triplu câştigător al Cupei Davis), Pablo Andujar (finalist anul trecut) şi Albert Montanes.