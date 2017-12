TECHIRGHIOL - Primăriei i se cer înapoi banii investiţi în infrastructura de drumuri

Oraşul Techirghiol se află în pragul sistării unor lucrări de reabilitare a drumurilor din localitate după ce Primăria a primit o înştiinţare de la Curtea de Conturi că trebuie să ramburseze nişte fonduri alocate oraşului de Guvernarea Tăriceanu. Primarul oraşului Techirghiol, Adrian Stan, a declarat că, în urmă cu cîteva luni, a primit de la Guvern o hîrtie prin care îi erau ceruţi înapoi banii alocaţi de Guvernul Tăriceanu pentru reabilitarea drumurilor. “Nu puteam să restituim suma solicitată de Guvern pentru că noi, la nivelul localităţii, demarasem deja lucrările. În hîrtia venită de la Guvern se invoca faptul că banii nefolosiţi trebuie înapoiaţi. Acest lucru nu a fost adevărat pentru că noi deja ne angrenasem în lucrările de reabilitare a infrastructurii de drumuri. Pentru că am refuzat să înapoiem banii, ne-a fost trimisă pe cap Curtea de Conturi, care ne verifică acum. Eu sper ca acestă problemă să o rezolvăm cît mai repede, pentru că banii nu avem de unde să-i dăm înapoi”, a declarat Adrian Stan. Primarul a afirmat că în prezent se află la Bucureşti, pentru a căuta soluţiile de rezolvare a acestei probleme. “Mai avem o problemă legată de un proiect pe care îl derulăm împreună cu Consiliul Judeţean Constanţa, privind tot infrastructura de drumuri. Este un proiect mult mai amplu, pe care acum încearcă să îl facă neeligibil. Acest proiect are două componente: infrastructura de drumuri şi o staţie de pompare. Din ce am discutat pînă în prezent, banii pentru infrastructura de drumuri îi vom primi, însă cei de la Bucureşti vor să declare proiectul cu staţia de pompare neeligibil, fără a ne oferi o explicaţie”, a declarat Adrian Stan. El a precizat că speră ca şi această problemă să fie rezolvată cît mai bine pentru localitate. “Dacă nu ne vor da banii pentru staţia de pompare, vom încerca la nivelul oraşului să găsim sursa de finanţare”, a mai spus Adrian Stan.