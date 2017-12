Filmul „Teenage Paparazzo\", de Adrian Grenier, va fi prezentat în proiecţie specială în cadrul celei de-a şaptea ediţii a Festivalului de Film „Anonimul” (9 - 15 august). Producătorul peliculei, Matthew Cooke, se numără printre invitaţii evenimentului de la Sfântu Gheorghe, în Delta Dunării. Festivalul „Anonimul” a prezentat pentru prima oară publicului său programul „Actori în spatele camerei/ Actors behind Camera\" în 2008. De atunci, filme semnate de actori celebri ca Sean Penn, Ben Affleck, Jennifer Aniston, Gwyneth Paltrow, Gael Garcia Bernal sau Isabella Rossellini au putut fi văzute, multe din ele, doar la „Anonimul”.

În 2010, secţiunea „Actori în spatele camerei\" anunţă proiecţia specială a filmului „Teenage Paparazzo\", în regia lui Adrian Grenier, cunoscut publicului pentru rolul său din serialul HBO „Entourage\". „Teenage Paparazzo\" urmăreşte o revoluţie culturală a obsesiei faţă de vedete, care a luat naştere în Statele Unite ale Americii şi care s-a extins succesiv pe întreg globul.

În documentar apar vedete ale show-business-ului american precum Alec Baldwin, Whoopi Goldberg, Rosie O’Donnell, Eva Longoria Parker sau Paris Hilton.

„Teenage Paparazzo\" a avut premiera la Festivalul de Film de la Sundance 2010, iar premiera europeană la Festivalul de film de la Karlovy Vary, în urmă cu o lună. Festivalul „Anonimul” prezintă filmul în cea de-a doua sa proiecţie europeană, în premieră în România, pe 12 august.

Matthew Cooke este invitatul special al Festivalului de Film Anonimul în calitate de producător al filmului „Teenage Paparazzo\". Producător american, Cooke are deja o nominalizare la premiile Oscar pentru cel mai bun film documentar, în anul 2007, pentru „Deliver Us from Evil\".

Discuţiile cu producătorul american vor continua şi pe 13 august, când el va vorbi despre realizarea de documentare şi despre colaborarea sa cu Adrian Grenier, cu atât mai mult cu cât, în prezent, lucrează la un nou documentar - „How to Make Money Selling Drugs\" - regizat de Cooke şi produs de Grenier.

Ediţia a 7-a a Festivalului „Anonimul” este organizată de Fundaţia „Anonimul”, cu sprijinul Ministerului Culturii şi Patrimoniului Naţional, Ministerului Dezvoltării Regionale şi Turismului, Institutului Cultural Român, Consiliului Judeţean Tulcea, Centrului Cultural American şi Televiziunii Române, producător asociat.