Tehnică de implantologie modernă

În premieră, în România, o echipă de medici de la clinica Glamour Dent au adus tehnica de implantologie ALL ON 4 - tehnică ce a fost implementată pentru prima dată în 1998, de medicul portughez Paulo Malo. Procedura permite pacienţilor să aibă o lucrare protetică fixă provizorie - care este realizată în aceeaşi zi - respectiv o lucrare protetică fixă permanentă din acrilat/ceramică, cu ajutorul a numai patru implanturi. “Metoda ALL ON 4 elimină necesitatea transplantului de os atât pentru maxilar cât şi pentru mandibulă. În cazul acesteia, tehnica se diferenţiază prin faptul că implanturile din laterale sunt plasate la un unghi de 45 de grade, ceea ce măreşte capacitatea lor de a susţine o lucrare fixă. Acest lucru permite ancorarea lucrării protetice fixe cu un număr mult mai mic de implanturi decât în mod normal”, se arată într-un comunicat de presă.