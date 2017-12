Tehnici noi în chirurgia cardiovasculară constănţeană

Şapte pacienţi constănţeni au fost operaţi, timp de trei zile, de către medicii Clinicii de Chirurgie Cardiovasculară a Spitalului Clinic Judeţean de Urgenţă (SCJU) Constanţa, sub îndrumarea colegilor din Germania, selecţia fiind făcută, aşa cum era firesc, în funcţie de gravitatea cazurilor. Şeful Clinicii de Chirurgie Cardiovasculară Constanţa, prof. univ. dr. Marta Budu, a explicat că echipa germană a avut de ales între 15 cazuri prezentate de medicii români, într-un final selectând şapte pacienţi. Vineri a fost ultima zi de intervenţii, ultimii doi bolnavi trecând cu bine de operaţii.

TEHNICI NOI. Reamintim că echipa formată din patru medici germani din cadrul Clinicii de Cardiologie MediClin din Lahr/Baden a sosit în această săptămână la SCJU pentru a-i învăţa pe medicii constănţeni tehnici noi. Este vorba despre operaţii pe cord fără circulaţie extracorporeală, adică intervenţiile au fost realizate fără ca circulaţia sângelui să fie preluată de un aparat, cum se procedează la majoritatea operaţiilor pe cord.

MOARTEA A ÎNVINS. „Primul pacient operat a fost cel mai grav şi din păcate a decedat din cauza complicaţiilor ulterioare”, a anunţat şeful Clinicii din Constanţa. Potrivit medicilor, bolnavul a avut antecedente grave, ajunsese să ia chiar şi 15-16 pastile de nitroglicerină pe zi, deşi, în mod normal, una-două pastile ar fi fost suficiente. Tocmai din acest motiv, medicii au decis să intervină, să-i aline suferinţa. „Bolnavul, însă, nu a mai avut rezerve”, a explicat şeful Clinicii de Cardiologie MediClin, prof. univ. dr. Alexander Tejas. El a explicat că medicii au încercat ce este mai bine pentru pacientul respectiv. „Nu am făcut nimic rău pacientului, am încercat totul, nu am vrut să-l omorâm. Am recunoscut că a fost un caz dificil, m-am hotărât să-l operăm, am încercat să facem ceva, dar a apărut un şir de complicaţii. Ne asumăm răspunderea morală. Sufăr şi eu, am o rană care nu se va vindeca prea curând”, a mai spus profesorul Tejas. Medicii spun că este o tragedie pentru familie, este un regret profund şi pentru echipa de medici, însă, în medicină, nu toate intervenţiile au efectul scontat, mai ales dacă este vorba despre pacienţi aflaţi în stare gravă, aşa cum a fost şi pacientul care nu a mai putut să lupte. Profesorul Tejas a explicat că s-au respectat toate protocoalele în cazul pacientului trecut în nefiinţă, decizia privind intervenţia chirurgicală aparţinând şefului clinicii constănţene. „Pot exista incidente şi dacă se face o injecţie, d-apoi la o intervenţie pe cord, în cazul unui bolnav aflat în stare gravă”, a explicat prof. univ. dr. Bratu. Medicii au declarat că, oricum, dacă nu s-ar fi intervenit în cazul bolnavului, zilele îi erau numărate, aprecierile privind durata de supravieţuire fiind de circa două - trei săptămâni.

SE ELIMINĂ ORICE SUSPICIUNE. Pentru a fi eliminată orice suspiciune privind decesul pacientului constănţean, existând deja acuze la adresa echipei de specialişti, reprezentanţii Direcţiei de Sănătate Publică Judeţeană (DSPJ) Constanţa vor demara o anchetă în acest caz. Directorul executiv al DSPJ, dr. Constantin Dina, a declarat că, cel mai probabil de luni dimineaţă, o comisie de experţi va analiza tot ce s-a întâmplat. “Există şi dubii privind oficilialitatea acestui protocol. S-a spus că medicii nu ar avea aviz pentru exercitarea temporară a activităţii, potrivit legii 95 din Sănătate. Ar fi trebuit să ceară un aviz de la Ministerul Sănătăţii, în colaborare cu reprezentanţii Colegiului Medicilor din România. Dacă medicii din Germania nu au operat, ci doar i-au îndrumat pe medicii constănţeni, nu ar fi fost nevoie de acele documente. Vom vedea”, a explicat dr. Dina. La eliminarea suspiciunii contribuie şi rezultatul necropsiei, care arată că nu tehnica medicală aplicată a dus la decesul bolnavului, ci suferinţa „veche” a acestuia.

CEILALŢI BOLNAVI, ÎN STARE STABILĂ. Şeful Clinicii din Constanţa a declarat că ceilalţi pacienţi s-au trezit după circa două ore de la intervenţia chirurgicală şi, în prezent, se află internaţi la secţia Terapie Intensivă, pentru o supraveghere atentă. Doi dintre bolnavi ne-au spus că starea lor este una acceptabilă după operaţie şi că sunt nerăbdători să părăsească spitalul şi să înceapă o nouă viaţă, conştienţi fiind de riscurile afecţiunilor cardiovasculare.

COLABORĂRI DE NOTA 10. Atât medicii constănţeni, cât şi cei din Germania s-au arătat extrem de încântaţi de colaborări. Profesorul din Germania a spus că a colaborat foarte bine cu cadrele medicale gazde şi a mărturisit că dotarea Clinicii de Chirurgie Cardiovasculară se află la nivelul celor occidentale. „Există chiar o dotare peste nivelul clinicii noastre. Diferenţa este că noi ştim să folosim toată aparatura. Să nu se supere pe mine medicii constănţeni, dar aici sunt aşa de multe, iar oamenii trebuie să înveţe să lucreze cu ele”, a mai declarat prof. univ. dr. Tejas. Precizăm că intervenţiile chirurgicale nu au costat nimic, potrivit medicilor, invitaţii din Germania aducând valve de ultimă generaţie, reprezentând o donaţie.

O ŞANSĂ PENTRU STUDENŢII CONSTĂNŢENI. Vineri, înainte de ultimele două operaţii, a fost încheiat un parteneriat între clinica din Germania şi Facultatea de Medicină din cadrul Universităţii „Ovidius”, parteneriat prin care doi studenţi din anul V vor beneficia de o bursă în Germania şi pot face acolo practică timp de câteva săptămâni, iar după terminarea studiilor se pot angaja la Clinica de Cardiologie MediClin din Lahr/Baden. Decanul Facultăţii din Constanţa, prof. univ. dr. Petru Bordei, s-a arătat încântat, la rândul său, de colaborare, mai ales că studenţii au şansa să intre în contact cu tehnicile de ultimă oră folosite în medicină. Primele colaborări cu Clinica din Germania au avut deja loc, primii studenţi având ocazia, în această vară, să vadă cum se lucrează într-un spital cu dotări de ultimă generaţie şi cu specialişti pe măsură.