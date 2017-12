Tehnocrații vorbesc mult și fac puțin pentru reglementarea salarizării

Președintele PSD, Liviu Dragnea, a criticat, luni, noua Ordonanță de Urgență a Guvernului privind salarizarea în sistemul bugetar. Liderul social democraților a spus că proiectul este neclar și nu înțelege mare lucru din ce au de gând să facă guvernanții. „Am tot obosit să spun că nu reușim să identificăm un lucru bun dus la capăt. Tot timpul când vin cei de dreapta să guverneze, nu sunt bani. De fiecare dată când am venit noi, am găsit și bani, am putut să mărim și salarii, și pensii, dezvoltarea a devenit una durabilă și greu de zdruncinat”, a declarat președintele PSD, Liviu Dragnea. El a spus că social democrații au avut o discuție cu liderii câtorva sindicate, în timpul căreia s-a stabilit că după alegerile locale vor încerca să găsească o soluție în Parlament. „Tehnocrații vorbesc despre legea salarizării de când s-au instalat la Palatul Victoria. Nu am înțeles mare lucru din ce au de gând să facă. Lumea e speriată pentru că s-ar putea să vină cu un proiect de lege care să bulverseze și mai mult sistemul de salarizare. Atât pot”, a conchis Dragnea.