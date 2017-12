Tehnologie specială! Cum pot avea acces la internet nevăzătorii!

Cei care suferă de o dizabilitate, fie ei din țară sau din întreaga lume, sărbătoresc în fiecare an pe 3 decembrie Ziua Persoanelor cu Dizabilități. Nevăzătorii de la Constanța au primit și un cadou special în acest an, care să le facă mai ușoară existența într-o lume fără lumină. Cu ajutorul Clubului Lions din Constanța și al Fundației Orange România, nevăzătorii din Constanța și Tulcea au primit 10 calculatoare cu un soft special care îi ajută să rămână conectați la informațiile zilei și să profite de beneficiile tehnologiei digitale. ”Programul este simplificat pentru persoanele nevăzătoare, care nu sunt familiarizate cu utilizarea calculatorului, pentru că folosește doar 4 taste: cele patru săgeți pentru a accesa meniul sistemului, nevăzătorii având acces la cărți audio, știri, informații de pe internet sau radio online. De asemenea, au la dispoziție un program cu lecții pentru a învăța să folosească întraga tastatură”, a explicat coordonatorul proiectului ”BatPro - calculatoare pentru nevăzători”, din cadrul Clubului Lions Constanța, Valentin Uleșanu. Concret, programul citește paginile accesate de utilizator, oferindu-i posibilitatea să exploreze lumea web. Pe lângă cei 10 nevăzători care vor primi aceste calculatoare, un aparat va rămâne la Asociația Nevăzătorilor, pentru a fi folosit de oricine dorește, iar cei care dețin deja un computer vor putea primi programul „BatPro“ gratuit, pe un suport digital. Președintele Asociației Nevăzătorilor din România, filiala Constanța - Tulcea, Iulian Iova, a explicat că un astfel de sistem este extrem de folositor nevăzătorilor, pentru că îi conectează cu informațiile care, în lipsa unui calculator, le lipsesc. ”Având în vedere că mulți dintre nevăzători, mai ales la o vârstă înaintată, devin mai mult singuri, programul îi ajută pentru că au acces la o formă de a ieși din rutină. Noi ne întâlnim săptămânal la asociație, însă nu este suficient, iar fiind conectați la internet, au acces la informații”, a explicat Iulian Iova. Cei de la Clubul Lions spun că nu se vor opri la cele 10 calculatoare donate și că vor ca în acest an 300 de computere să ajungă la nevăzătorii din întreaga țară, iar în cadrul proiectului, care se întinde pe 6 ani, să doteze peste 3.000 de nevăzători din România cu calculatoare care să le deschidă porțile către lumea digitală. Calculatoarele donate nu sunt noi, însă sunt recondiționate și adaptate necesităților nevăzătorilor, iar cei care își doresc să contribuie la ajutorarea nevăzătorilor, donând echipamentele vechi și nefuncționale, o pot face contactând Asociația Nevăzătorilor Constanța (strada Traian nr. 56 - tel. 0241 693 878), care le va redirecționa pentru a fi recondiționate și echipate cu softul pentru nevăzători. În Dobrogea, aproximativ 1.000 de persoane cu dizabilități de vedere fac parte din Asociația Nevăzătorilor, dintre care 750 la Constanța și 250 la Tulcea.