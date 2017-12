Stevie Wonder, Christina Applegate, Michael C. Hall şi Lance Armstrong se numără printre celebrităţile invitate să participe la un teledon împotriva cancerului, intitulat Stand Up To Cancer, ce va fi organizat pe 10 septembrie. Ciclistul Lance Armstrong, prezentatoarea de televiziune Robin Roberts şi actorul Michael C. Hall se află printre celebrităţile care au fost bolnave de cancer şi care vor fi prezente la această acţiune de strângere de fonduri. Printre celelalte celebrităţi care şi-au confirmat, joi, participarea la acest eveniment se află actriţele Maura Tierney şi Christina Applegate, la rândul lor cunoscute ca supravieţuitoare în lupta cu temuta maladie şi fostul jucător de baschet Kareem Abdul-Jabbar. Elizabeth Edwards, care a prezentat prima ediţie a teledonului Stand Up To Cancer, împreună cu Lance Armstrong, în 2008, va fi prezentă şi la ediţia din acest an. Printre artiştii invitaţi în acest show televizat se numără Stevie Wonder, Natasha Bedingfield, Queen Latifah, Martina McBride, Aaron Neville şi Dave Stewart.

Teledonul va fi difuzat pe 10 septembrie de toate cele patru posturi de televiziune americane majore, ABC, CBS, Fox şi NBC, dar şi de principalele posturi de televiziune prin cablu. Starurile televiziunilor americane Katie Couric, Diane Sawyer şi Brian Williams se vor număra printre prezentatorii acestei gale. Alte celebrităţi care şi-au confirmat participarea sunt actriţele Reese Witherspoon şi Mandy Moore, patinatorul Apolo Anton Ohno şi actorul Jim Parsons. Producătoarea de film şi televiziune Laura Ziskin, care a realizat franciza Spiderman / Omul Păianjen, ea însăşi o supravieţuitoare a cancerului, care a produs prima ediţie a teledonului, în 2008, va produce şi emisiunea din acest an.

Teledonul Stand Up To Cancer din 2008 a strâns peste 100 de milioane de dolari, sumă care a fost donată programelor de cercetări împotriva cancerului. Telespectatorii din acest an vor putea face donaţii prin telefon sau pe site-ul dedicat emisiunii.