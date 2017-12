Teledonul american pentru Haiti a strâns 58 milioane de dolari

Un teledon la care au participat numeroase celebrităţi ale marelui şi micului ecran, organizat în SUA pentru vederea strângerii de fonduri pentru victimele cutremurului din Haiti, a reuşit să strângă, sâmbătă, 58 de milioane de dolari. Această sumă reprezintă un nou record pentru SUA, iar donaţiile continuă să crească, potrivit Lisei Paulsen, preşedinta operaţiunii Hope for Haiti Now. Banii vor fi donaţi organizaţiilor Oxfam America, Partners in Health, Crucii Roşii, UNICEF, Programului Onu pentru Alimentaţie, fundaţiilor lui Wyclef Jean, Yele Haiti şi a foştilor preşedinţi Clinton şi Bush.

La teledon, a cărui gazdă a fost actorul american George Clooney, care a donat la rândul său un milion de dolari, au participat circa 300 de artişti de prim rang, precum Wyclef Jean, Madonna, Bruce Springsteen, Bono, Jennifer Hudson, Jay-Z şi Beyoncé, Bono, Sting, Rihanna sau Justin Timberlake, Christina Aguilera, Susan Boyle. Evenimentul a fost intens mediatizat, fiind transmis în direct de posturile de televiziune americane şi de numeroase site-uri Internet.

Acest eveniment caritabil a adus laolaltă vedete fără a mai ţine seama de etichetă sau de orgolii. Celebrităţile au venit singure, fără echipele de asistenţi personali sau impresari, nu au fost aduse de limuzine şi nici nu au beneficiat de asistenţă specială în timpul emisiunii. Teledonul a prilejuit întâlniri pentru foste cupluri, precum Justin Timberlake şi Cameron Diaz sau Brad Pitt şi Jennifer Aniston, care altfel ar fi fost evitate. Însă, Jennifer Anniston nu a avut ochi decât pentru Gerard Butler alături de care s-a aşezat fără să-i mai pese de paparazzi. Actorii şi actriţele, cântăreţii şi cântăreţele au fost imaginea modestiei şi numai zîmbete, pozând unii alături de ceilalţi. Robert De Niro, Julia Roberts, Leonardo DiCaprio, Mel Gibson sau Jack Nicholson s-au aşezat discilinaţi la birouri şi au răspuns la telefoanele ascultătorilor. Li s-au alăturat Cindy Crawford, Reese Witherspoon, Drew Barrymore, Muhammad Ali, care deşi suferind de Parkinson, a avut una din rarele sale apariţii publice, Sacha Baron-Cohen, John Cusack, Steven Spielberg, Ewan McGregor, Daniel Day-Lewis, Pierce Brosnan şi Ellen DeGeneres, Colin Farrel, Russel Brand. O intervenţie emoţionantă a avut Mickelson Civil, un cineast originar din Haiti, care a depănat amintiri despre rudele şi prietenii pe care i-a pierdut în urma seismului. Nu au lipsit nici Nicole Kidman şi soţul său, Keith Urban, Kid Rock şi Cheryl Crow, Charlize Theron şi Nicole Scherzinger, Ashley Tisdale, Vanessa Hudgens, Diddy şi Queen Latifah, care vor avea la rândul lor acţiuni similare difuzate de MTV, respectiv şi and Leona Lewis vor înregistra un cover al piesei „Everybody Hurts” a trupei REM, iar banii din încasări vor fi donaţi reconstrucţiei Haiti.