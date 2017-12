Telefoane inteligente pentru două treimi dintre consumatorii piețelor digitale până în 2018

Două treimi dintre consumatorii piețelor digitale cheie vor deține un telefon inteligent până în 2018, utilizarea acestuia crescând de la 41,6% în 2013 la 49,5% în 2014, urmând să ajungă la 55,7% în acest an, conform celei de a IV-a ediții a raportului anual New Media Forecasts, dat publicității miercuri. Smartphone-ul este adoptat cu cea mai mare pondere în zonele Asia Pacific și Europa de Vest. Conform raportului realizat de Zenith România, se estimează că aceste regiuni își vor menține avantajul și în următorii ani. Dintre cele 47 de piețe studiate, Singapore are cel mai înalt nivel de penetrare a telefoanelor inteligente, 89% la sfârșitul anului 2014, iar estimările arată că până în 2018 acesta va face un salt de până la 97%. Spania și Irlanda urmează îndeaproape, cu 86,7%, respectiv 83% penetrare în 2014. Celelalte zece piețe de top se găsesc tot în Asia-Pacific și Europa de Vest - Coreea de Sud, Norvegia, Japonia, Austria, Suedia, Olanda și Hong Kong. Se preconizează că Elveția, Australia și Danemarca vor intra în Top 10 până în 2018, în detrimentul Japoniei, Suediei și Olandei. Popularitatea tabletelor este și ea în creștere, iar utilizarea lor a crescut de la 5,3% în 2012 la 14,8% în 2014. Estimările sunt de 19,8% în 2018. Hong Kong se află în fruntea clasamentului piețelor cu cea mai mare penetrare a tabletelor, cu 77% în 2015 și cu așteptări de creștere la 91% în 2018. Singapore se clasează pe locul 2 în cazul tabletelor, cu 64% grad de penetrare în 2014 și o estimare de 82% în 2018.

Creșterea numărului de utilizatori de internet la nivel global încetinește, iar raportul estimează 1,9 miliarde de utilizatori de internet la sfârșitul anului 2015, cu 3,9% mai mult decât la sfârșitul anului trecut. Rata anuala de creștere a scăzut, în grupul de țări studiate, de la 7,9% în 2011, când erau 1,5 miliarde de utilizatori de internet din aceste piețe. Coreea de Sud se află în topul piețelor din punctul de vedere al utilizatorilor internetului, acolo unde accesul este universal încă din 2011. Este urmată de piețele din nordul Europei, precum Danemarca (98% în 2014) și Olanda(96,7%). Conform raportului, în 2018, în topul piețelor va rămâne Coreea de Sud, în timp ce Argentina și Estonia vor pătrunde în Top 10 și vor declasa Singapore și Irlanda.

Cele 47 de țări acoperite de raportul New Media Forecasts sunt Argentina, Armenia, Australia, Austria, Belarus, Brazilia, Canada, Chile, China, Columbia, Cehia, Danemarca, Ecuador, Estonia, Finlanda, Franța, Germania, Grecia, Hong Kong, Ungaria, Irlanda, Italia, Israel, Japonia, Kazakhstan, Letonia, Malaezia, Moldova, Olanda, Noua Zeelanda, Norvegia, Pakistan, Portugalia, Rusia, Singapore, Slovenia, Africa de Sud, Coreea de Sud, Spania, Suedia, Elveția, Taiwan, Turcia, Ucraina, Marea Britanie, SUA și Venezuela.