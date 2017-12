Telefoanele inteligente au depăşit pragul de un miliard

CONDIŢII IMPROPRII Tot mai mulţi îşi doresc un telefon inteligent, iar cum produsul este pe val, multe companii se întrec în a scoate profit. Competiţia este atât de mare încât respectarea drepturilor angajaţilor este deseori omisă. Grupul taiwanez Foxconn, unul dintre marii subcontractanţi ai Apple, Nokia sau Sony, a recunoscut că a angajat, în uzina din China, adolescenţi de 14 ani, confirmând astfel informaţiile unei organizaţii de apărare a drepturilor muncitorilor. Organizaţia China Labour Watch, cu sediul în SUA şi presa chineză au anunţat că Foxconn a angajat, săptămâni bune, tineri cu vârste între 14 şi 16 ani, într-o uzină din provincia Shandong din estul Chinei. ”Nu este doar o încălcare a dreptului muncii chinez, ci şi o încălcare a normelor Foxconn şi am luat măsuri imediate pentru a trimite aceşti stagiari la studii”, a recunoscut grupul, într-un comunicat de presă. ”Nu am găsit dovezi privind încălcări similare în alte fabrici din China dar nu vom ezita să luăm măsuri imediate, dacă va fi descoperită vreo neregulă”, a adăugat firma taiwaneză. Foxconn este foarte urmărită de organizaţia pentru apărarea dreptului muncii, după un val de 13 sinucideri înregistrate în uzinele chineze în 2010, din cauza condiţiilor dure de muncă, potrivit militanţilor. Foxconn este numărul unu mondial în producţia de componente pentru computere, asamblează în special produse pentru Apple, Sony şi Nokia şi are 1,2 milioane de angajaţi în China.

EVOLUŢIE PROGRESIVĂ Numărul de smartphone-uri utilizate în lume a trecut, pentru prima dată, pragul de un miliard, în cel de-al treilea trimestru al anului. Industria telefoanelor multifuncţionale a avut nevoie de 16 ani pentru a ajunge la acest rezultat, după lansarea primului telefon de acest tip, Nokia Communicator. Doar un locuitor al planetei din şapte dispune de un asemenea telefon dar pragul de două miliarde de telefoane multifuncţionale va fi atins în mai puţin de trei ani, în 2015.

Încetinirea la nivel global determină companiile să taie din cheltuielile pentru tehnologie şi împinge consumatorii către dispozitive mobile, precum smartphone-urile, în detrimentul computerelor personale, situaţie care erodează profitabilitatea Intel şi vânzările IBM. Intel, cel mai mare producător de cipuri, a prognozat marje brute pentru trimestrul al patrulea mai slabe decât anticipau analiştii, în timp ce IBM, cel mai mare furnizor de servicii tehnologice, a raportat pentru trimestrul al treilea venituri care s-au situat sub nivelul anticipat de pieţele financiare. Rezultatele celor doi giganţi IT nu sunt semn bun pentru Microsoft, care va raporta, astpzi, date financiare. Piaţa PC-urilor se va contracta cu 1,2%, la 348,7 milioane de unităţi în acest an. Declinul este primul pentru un an întreg, începând din 2001.

UN ALTFEL DE DEPENDENŢĂ Proprietarii de smartphone-uri îşi fac griji cu privire la viruşi sau alte ameninţări ale securităţii preţiosului lor telefon, psihologii şi alţi specialişti îşi fac griji cu privire la altă problemă: obsesia din ce în ce mai des întâlnită între persoane care mai degrabă ar interacţiona cu telefoanele lor ”deştepte” decât cu alte fiinţe umane. Există o dependenţă în creştere, având în vedere că din ce în ce mai multe persoane renunţă la iPod-uri, aparate foto, hărţi şi agende, în favoarea unui smartphone ce înglobează toate funcţiile lor şi multe altele. Companiile au lansat şi mii de aplicaţii care fac orice.