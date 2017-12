Telefoanele inteligente se vând ca pâinea caldă

Un număr de 371,8 milioane de telefoane mobile au fost vândute la nivel global, în primul trimestru al acestui an, în creştere cu 19,8% comparativ cu 310,5 milioane de unităţi în primul trimestru al anului trecut, potrivit estimărilor firmei de cercetare IDC. Cererea puternică pentru smartphone, în traducere telefoane mobile inteligente, a dat un impuls întregii pieţe de telefonie mobilă. Din ce în ce mai mult, producătorii de telefoane mobile şi operatorii încep să facă smartphone-urile accesibile unei game cât mai largi de utilizatori, ceea ce a condus la creşterea pieţei.

În topul producătorilor, Nokia, Samsung, LG au pierdut cote de piaţă, în timp ce Apple şi-a majorat cota de piaţă. Grupul finlandez Nokia este în continuare lider mondial, controlând o cotă de piaţă mondială de 29,2%, în scădere faţă de 34,7% în urmă cu un an. Pe locul secund se situează Samsung, a cărui cotă de piaţă a scăzut la 18,8% de la 20,7% în urmă cu un an, urmat de LG, cu o cotă de piaţă de 6,6% faţă de 8,7% în urmă cu un an. În schimb, Apple a profitat de pe urma vânzărilor de iPhone, cota sa de piaţă dublându-se până la cinci procente. Apple este în prezent în apropiere de LG, în timp ce pe locul al cincilea se situează grupul chinez ZTE Corp. cu o cotă de piaţă de 4,1%. IDC estimează că până în 2015, creşterea vânzărilor de telefoane mobile va fi stimulată aproape în întregime de vânzările de telefoane inteligente.