Am un prieten care, atunci cînd vorbeşte la telefon cu mine, mă foloseşte ca accesoriu. Pentru el, din cîte înţeleg, sînt un receptor de suflet. Ca atare, după fiecare convorbire, la final, ţine să precizeze că nu a discutat cu mine şi că mă ignoră total! Ca să nu rămîn într-o profundă stare de nebuloasă, precizează: ”Cred că ai priceput că am vorbit ca să audă alţii…” Care alţii? “Ăia care ne ascultă, mon cher”. E drept, în ultima vreme, amicul meu este tot mai virulent la adresa Puterii. De regulă, de-a lungul episoadelor telefonice la care mă refer, dumnealui înjură vîrtos conducerea de partid şi de stat, aduce critici virulente preşedintelui şi ameninţă că pleacă definitiv din ţară. Uneori, exaltat de curajul care îl animă în bascheţi, afirmă că i se rupe şi că, în privinţa sa, totul este perpendicular pe doi, dacă înţelegeţi ceva din vorbele lui. De cînd cu criza, amicul meu mă sună des. Din cînd în cînd, o face de oaie şi înjură ca la uşa cortului, afirmînd că el este o victimă colaterală a tot ceea ce mişcă Puterea în ţara asta. Se înţelege de la sine că toate convorbirile sale telefonice se transformă în monologuri aspre şi combative, cu un pronunţat mesaj proletar. De la primul apel, adică din start, sînt condamnat la tăcere. Mucles. Abia dacă apuc să spun “Mucles”. În rest, vorbeşte doar el! Din cînd în cînd, ca să nu converseze cu pereţii, îmi ia pulsul. Evident, prin telefon. “Băi, ăla, trăieşti, respiri?” Abia dacă apuc să slobod un “Ihî”. După care, dezlănţuit şi furios la culme, se repede din nou asupra subiectelor sale preferate. “Mama lor de comunişti!” Cînd are boală pe vreun adversar politic, îl franjurează la telefon, trecînd în revistă abuzurile şi afacerile acestuia. După tenacitatea cu care prezintă cazul, am de multe ori senzaţia că stă de vorbă cu “organul”. În definitiv, chiar aşa este, pentru că “organul” ascultă. E un lucru bun. Poţi să faci şi sesizări telefonice direct la Cooperativa “Timpanul”. Amicul meu spune că ascultatul telefoanelor rămîne un serviciu eficient şi sigur. Ceea ce îl bucură cel mai mult este faptul că birocraţia nu a viciat “timpanul”. Cu satisfacţie deplină, a constatat că, în foarte multe cazuri, anumite instituţii s-au autosesizat ca urmare a convorbirilor sale telefonice temeinice şi la obiect. Din punct de vedere civic, se simte împlinit. Este prompt, vigilent şi patriot desăvîrşit. De cîte ori mă sună, folosindu-mă ca accesoriu, sînt sigur că ţara se însănătoşeşte, ascultînd cu urechea. Nici nu ştiu de unde scoate atîtea cazuri şi dezvăluiri la prima mînă. Îl simt cum vorbeşte cu peretele prin intermediul “timpanului”, ceea ce îl face extrem de fericit şi de vivace. Datorită vigilenţei sale, avutul obştesc este păzit. În ceea ce mă priveşte, nu sînt corect. Înainte, după ce l-a lovit damblaua, îi ascultam discursurile pînă la capăt. Acum, pentru că nu mai am răbdare, ca la orice cuvîntare, las telefonul pe pernă şi plec în concediu. Habar nu are!