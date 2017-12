Telegondola… veniturilor marginale!

O călătorie cu telegondola prin Mamaia m-a făcut să-mi amintesc brusc o lecţie banală din ASE, pe care astăzi pare s-o ignore (prea) multă lume. Deşi weekend, cabinele se plimbau de la un capăt la altul mai mult goale – ici-colo câte una ocupată cu 2-3 persoane, din capacitatea maximă de opt, dacă nu mă înşel. Preţul unei călătorii (numai dus!) în momentul de faţă este de 15 lei – cam cinci dolari de persoană, dacă vreţi să comparaţi cu preţul unor distracţii similare din lume. Nu zic nici că-i mult, nici că-i puţin, cei care exploatează Telegondola or şti mai bine care le sunt costurile. Şi totuşi: există o teorie economică simplă, care se numeşte „căutarea preţului şi a venitului marginal”. Pare academic, dar nu e - la urma urmei, or avea şi ei acolo angajat măcar un economist făcut „pe bune”, şi nu la „neacreditată”... Să spunem că într-o oră se vând fix 100 de bilete a câte 15 lei, deci încasări de 1.500 lei pe oră, la costuri de 1.000 lei/oră, tot pentru exemplu. Dacă s-ar vinde mai multe bilete în aceeaşi oră, costurile ar rămâne aproape aceleaşi – tot merg cabinele goale... Dar, care ar trebui să fie preţul - mai mic, desigur - pentru care s-ar vinde mai multe bilete? Să zicem că, printr-un calcul simplu, economic (nu intrăm în detalii), 10 lei, pentru care s-ar vinde dovedit, într-o oră, mai multe bilete, că-i mai ieftin şi-şi permite şi mai multă lume - 200 de bilete, adică încasări de 2.000 lei! E doar un exemplu, dar poate din calcul reiese că preţul corect ar trebui să fie 11 sau 12 lei. Logica este foarte simplă: fiecare bilet vândut în plus, chiar şi la un preţ mai mic (unde sunt reducerile pentru studenţi? pentru pensionari? etc.) adaugă mai mult la venituri decât adaugă la costuri – de fapt, nu se adaugă mai nimic la costuri; costul marginal este zero indiferent de cât de multe bilete sunt vândute, până la maximul capacităţii. Cert e că atunci când se vede că Telegondola se plimbă goală, „de-a proasta”, cineva – măcar un economist de-acolo - ar trebui să reacţioneze.