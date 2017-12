Telegraf... „câine de pază” al democraţiei

Stimaţi jurnalişti, la împlinirea celor 20 de ani de la apariţia primei ediţii a ziarului „Telegraf”, sunt onorat să vă transmit toată admiraţia mea pentru munca pe care o faceţi şi să vă urez să o continuaţi cu aceeaşi ambiţie şi acelaşi profesionalism. Apărut ca urmaş al revoluţionarului săptămânal „Contrast”, care ne-a însoţit paşii după revoluţia din 1989, cotidianul „Telegraf” este publicaţia de care ne leagă numeroase amintiri şi care a consemnat, în folosul constănţenilor, realizările Universităţii „Andrei Şaguna”. De fapt, se poate spune că universitatea şi ziarul au evoluat umăr la umăr, căci în acest an aniversăm 20 de ani de la momentul în care, la 15 mai 1992, Universitatea „Andrei Şaguna” a dobândit personalitate juridică. Şi nu întâmplător am menţionat acest amănunt; legătura se face firesc dacă ne amintim că Facultatea de Jurnalism a Universităţii „Andrei Şaguna” a fost prima facultate de profil înfiinţată în Constanţa, constituind o pepinieră de resurse umane pentru presa constănţeană. Mulţi dintre absolvenţii noştri au lucrat în redacţia „Telegrafului”, iar unii dintre ei semnează în prezent articole în paginile acestui prestigios ziar al Constanţei. Pe de altă parte, pentru studenţii noştri, publicaţia „Telegraf” reprezintă obiect de studiu constant. De la primul număr, din 1992, până la cel de astăzi, am apreciat, ca cititor avid de presă, calitatea materialelor, profesionalismul ziariştilor, numărul exclusivităţilor şi anchetelor jurnalistice, valoarea semnăturilor şi vehemenţa criticilor, care au îndreptăţit „Telegraful” să-şi păstreze calitatea asumată cu 20 de ani în urmă, cea de „câine de pază” al democraţiei. În aceste momente, extrem de dificile pentru domeniul în care vă desfăşuraţi activitatea, vă doresc să rezistaţi, să vă dezvoltaţi şi să fiţi mereu în slujba interesului public! La mulţi ani!