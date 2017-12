Telegraf, un reper jurnalistic

În toamna anului 1996, la câteva luni după terminarea stagiului militar cu termen redus, m-am prezentat la un concurs organizat de Centrul Informaţional \"Telegraf&Tv Neptun\" pentru ocuparea unei funcţii de reporter la Departamentul Sport. După un examen scris riguros, la care concurenţa a fost acerbă, am fost informat că am fost acceptat în echipa jurnaliştilor sportivi, alături de Adrian Lungu (actualmente şef al secţiei Sport de la \"Telegraf\") şi Sorin Teo Vânatoru (actualmente redactor la \"TV Neptun\"), ceilalţi candidaţi declaraţi admişi. Îmi aduc aminte şi acum de profesioniştii pe care i-am întâlnit acolo şi amintesc de Claudiu Val, Lucian Mănescu, Dan Wanya, Sorin Cealera, Narcis Găvan (cel care m-a luat în tutelă de altfel!!!), Cosmin Stăniloiu, Gabriel Turcu, Lucian Cârjă sau Valentin Constantin. Cu unii dintre ei am lucrat ulterior şi la alte publicaţii constănţene, însă prietenia se formase deja în redacţia \"Telegraf\"-ului... Primul articol semnat de mine în \"Telegraf\" a fost o cronică la un meci al echipei ASSNUN Constanţa din liga a doua de handbal masculin, vechea denumire a brandului naţional de astăzi - HCM Constanţa! A urmat primul reportaj la \"TV Neptun\", o cronică la un turneu de tenis câştigat de Horia Tecău pe fosta arenă Tenis Club SEN din staţiunea Mamaia, unde l-am avut operator Tv pe celebrul Costică Puflene zis şi SOARE. Clipele petrecute acolo le consider un reper în cariera jurnalistică ulterioară de aproape zece ani, întreruptă de îmbrăcarea uniformei militare la Poliţia de Frontieră în primăvara anului 2006. De aceea, la acest moment aniversar al ziarului \"Telegraf\", urez foştilor mei colegi de redacţie şi actualilor ziarişti un sincer \"LA MULŢI ANI\" şi împlinirea tuturor dorinţelor pe plan profesional!

Cu nostalgie şi mare drag,

Agent principal de poliţie Marius Ovidiu NICULESCU

Biroul de Presă al Gărzii de Coastă