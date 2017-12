ELVEȚIA

Deținut român evadat

Un român şi un albanez au evadat din închisoarea din Arlesheim, în nordul Elveţiei, în noaptea de duminică spre luni, relatează site-ul swissinfo.ch. Poliţia din cantonul Bale-Campagne a lansat operaţiuni de căutare a celor doi deţinuţi evadaţi, în colaborare cu poliţia de frontieră. Românul în vârstă de 43 de ani şi albanezul de 27 de ani erau în arest preventiv, unul din decembrie 2013 şi celălalt din iunie. Cei doi sunt acuzaţi de furturi prin efracţie, a informat, ieri, Departamentul de Securitate din Bale-Campagne.

INDIA

600 de pescari daţi dispăruţi

India a lansat o operaţiune pentru găsirea a 600 de pescari care nu au mai dat niciun semn de viaţă după furtuna care a afectat Golful Bengal în noaptea de duminică spre luni. Aproximativ 40 de nave de pescuit nu s-au mai întors în port după furtuna din largul coastelor Bengalului de Vest. India şi Bangladeshul sunt afectate în mod regulat, între aprilie şi noiembrie, de cicloane care se dezvoltă în Golful Bengalului. În ianuarie 2013, ciclonul Thane a provocat moartea a 42 de persoane în statul Tamil Nadu, situat în sud.

SUA

Inundații și alunecări de teren

O persoană a murit, iar alte câteva mii au fost evacuate în sudul Californiei, din cauza inundaţiilor şi alunecărilor de teren provocate de ploile abundente. Numeroase alunecări de teren şi inundaţii au avut loc în comitatul San Bernardino din California. O persoană decedată a fost găsită într-un vehicul luat de o viitură, în zona Muntelui Baldy. Alte persoane au fost salvate de echipele de intervenţie, primind tratament medical pentru hipotermie. Inundaţiile afectează localităţile Oak Glen şi Forest Falls, de unde au fost evacuate 2.500 de persoane. Printre acestea se numără 500 de copii şi adulţi care erau în vacanţă în zona Forest Falls. Numeroase drumuri au fost acoperite cu un strat gros de mâl, astfel că multe localităţi sunt izolate.

LIBAN

Confruntări sângeroase

16 militari libanezi și zeci de bărbaţi înarmaţi au fost ucişi în confruntările care au izbucnit sâmbătă în localitatea Arsal, situată la frontiera cu Siria, a afirmat, ieri, o sursă militară. Pe de altă parte, 13 soldaţi sunt daţi dispăruţi, precum şi 20 de poliţişti, cel mai probabil capturaţi de atacatori. Sursa militară a precizat că mai multe obiective ale armatei au fost atacate, începând de sâmbătă, de jihadişti. Toate atacurile au fost respinse, cu excepţia unuia. Conform unui fotoreporter al AFP, armata libaneză bombarda cu tunurile colinele din jurul oraşului, unde se află numeroşi insurgenţi. Focuri de arme automate se puteau auzi în apropiere de localitatea sunnită din nord-estul Libanului, controlată în mare parte de insurgenţi sirieni.

FRANȚA

Avion militar prăbușit

Un avion militar francez Mirage s-a prăbuşit, ieri dimineaţă, în sudul Franţei, însă cei doi piloţi aflaţi la bord au fost găsiţi nevătămaţi după ce s-au catapultat. Potrivit serviciului de informare al forţelor aeriene (Sirpa), este vorba despre un avion Mirage 2000B de la Baza Orange, aflat în misiune de antrenament. Acesta s-a prăbuşit într-o zonă nelocuită, la limita dintre departamentele Vaucluse şi Alpes-de-Haute-Provence. La 12 mai, un Mirage 2000 al forţelor aeriene s-a prăbuşit pe un câmp din nord-estul Franţei, în timp ce efectua o misiune similară. Pilotul a reuşit, de asemenea, să se catapulteze şi nu a fost rănit.

SUA

Pericol virtual la bord

Sistemele electronice de navigaţie de la bordul avioanelor de pasageri riscă să fie vizate de atacuri cibernetice, prin intermediul canalelor ce permit accesul pasagerilor la internet, avertizează experţi citaţi de agenţia Reuters. Ruben Santamarta, consultant al companiei pentru securitatea informatică IOActive, avertizează că sistemele electronice de navigaţie de la bordul avioanelor sunt vulnerabile, situaţie care ar putea conduce la revizuirea procedurilor de siguranţă aeronautică. Santamarta urmează să prezinte detalii ale studiilor sale cu ocazia unei conferinţe pe tema securităţii informatice, programată în Las Vegas. Expertul a descoperit vulnerabilităţi în sisteme de comunicaţii fabricate de companiile Cobham Plc, Harris Corp, EchoStar Corp, Iridium Communications Inc. şi Japan Radio Co. Ltd. Santamarta avertizează că există riscul ca hackeri să lanseze atacuri cibernetice prin intermediul canalelor de tip Wi-Fi care permit accesul pasagerilor la internet în avioane. În acest mod, hackerii pot modifica sau perturba sistemele de navigaţie prin satelit, punând în pericol siguranţa aeronavelor.

IRAK

Insurgenții controlează cea mai mare hidrocentrală

Combatanţii din cadrul grupării militante Stat Islamic (SI) au preluat controlul celui mai mare baraj hidroelectric de pe râul Tigru din Irak, care alimentează cu energie electrică oraşul Mosul, a declarat, duminică, un comandant al luptătorilor kurzi care apărau instalaţia, relatează CNN. Angajaţii au rămas în interiorul hidrocentralei, care a căzut în mâinile SI după 24 de ore de luptă. Insurgenții au preluat controlul mai multor oraşe, pentru a crea un califat islamic care să includă părţi din Irak şi Siria. Preşedintele Forumului pentru Orientul Mijlociu, Daniel Pipes, susţine însă că ocuparea barajelor este o tactică a grupului folosită pentru a obţine controlul asupra unui oraş şi a locuitorilor săi. În plus, niciun alt baraj nu este atât de important pentru Irak precum cel din Mosul. ”Dacă deţii controlul barajului Mosul, poţi ameninţa aproape pe toată lumea”, a declarat Pipes. El a afirmat că gruparea are acum potenţialul de a genera o inundaţie masivă şi catastrofală, care ar provoca morţi, distrugeri şi haos nu numai în oraşul Mosul, ci pe o distanţă de 450 de kilometri, chiar până în Bagdad. ONU a avertizat că 200.000 de civili se află într-o situaţie dificilă după ce insurgenții au preluat controlul aproape tuturor districtelor din Sinjar şi Tal Afar din provincia Ninewa, inclusiv al câmpurilor petrolifere din Ain Zala şi Batma, de la limita Kurdistanului irakian.

CHINA

Recompense de milioane

Autorităţile din China vor oferi recompense în valoare totală de 300 de milioane de yuani (36 de milioane de euro) locuitorilor provinciei preponderent musulmane Xinjiang care vor denunţă terorişti, anunţă presa de stat chineză. Recompense de aproximativ 4,23 de milioane de yuani au fost oferite deja persoanelor sau agenţiilor guvernamentale care au contribuit la capturarea sau eliminarea a zece presupuşi terorişti. Şase persoane care au oferit informaţii esenţiale forţelor de ordine au primit recompense de câte 100.000 de yuani (12.000 de euro). Potrivit agenţiei China Nouă, Guvernul de la Beijing a pus la dispoziţie un fond de 300 de milioane de yuani (circa 36 de milioane de euro) pentru oferirea de recompense în regiunea Xinjiang, unde există un conflict cu etnicii uiguri, ostili Beijingului.