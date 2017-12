RUSIA

Tragedie aeriană

Un elicopter Mi-9 s-a prăbuşit, ieri, în regiunea Murmansk din nord-vestul Rusiei, a informat Ministerul rus pentru Situaţii de Urgenţă. La bordul elicopterului se aflau 19 persoane, cei cinci membri ai echipajului şi 14 pasageri, printre care înalţi responsabili, unul dintre aceştia fiind viceguvernatorul regiunii, a semnalat un purtător de cuvânt al ministerului. Potrivit primelor informaţii, două persoane au supravieţuit accidentului.

SUA

Avion prăbuşit

Şapte persoane au murit după ce avionul de mici dimensiuni în care se aflau s-a prăbuşit în timp ce încerca să decoleze de pe un aeroport din apropiere de Boston, Massachusetts, a anunţat, ieri, presa americană. Potrivit autorităţilor aeroportuare locale, accidentul s-a produs la LG Hanscom Field, un aeroport situat la nord-vest de Boston. Accidentul, care s-a produs sâmbătă seara, implică un avion privat care pleca din Hanscom, a declarat Bedford-Massachusetts Port Authority, adăugând că aeroportul din Hanscom a fost închis până la noi ordine. Agenţia Naţională pentru Securitatea Transporturilor (NTSB) a anunţat că va ancheta cauzele accidentului.

MAREA BRITANIE

Raliu mortal

Trei persoane au murit şi cel puţin alte şase au fost rănite, sâmbătă, după ce două maşini au intrat într-o mulţime de spectatori, la un raliu în Scoţia. Accidentul s-a produs în jurul orei locale 16.00, în timpul Raliului „Jim Clark“, în apropiere de Kelso, lângă frontiera cu Anglia. Una dintre persoanele rănite se află în stare gravă. Raliul poartă numele pilotului scoţian de Formula 1 Jim Clark, care a murit în 1968, în urma unui accident produs în Germania. Raliul „Jim Clark“ durează trei zile şi se desfăşoară pe un circuit auto închis.

RUSIA

Inundaţii în Siberia

Cel puţin şase persoane au murit, iar alte câteva mii au fost evacuate în sudul Siberiei, afectată de inundaţii grave în urma unor ploi torenţiale, au anunţat, sâmbătă, autorităţile locale. În republicile Hakasia şi Altai, precum şi în regiunea Altai, părţi integrante ale Rusiei situate în sudul Siberiei, a fost decretată starea de urgenţă. Potrivit autorităţilor, inundaţiile au distrus 15 poduri şi 200 de kilometri de autostradă, afectând republicile Buriatia şi Tuva.

TURCIA

Proteste violente

Poliţia turcă a lansat gaze lacrimogene şi a folosit tunuri cu apă împotriva a sute de manifestanţi la Ankara, ieri, la o zi după revoltele violente care au marcat un an de la reuniunile antiguvernamentale din iunie 2013. Poliţia a intervenit pentru a dispersa circa 500 de persoane din piaţa Kizilay, în centrul capitalei turce, în apropierea locului unde, anul trecut, un tânăr manifestant în vârstă de 26 de ani a fost ucis de gloanţe trase de Poliţie. Sâmbătă, Poliţia turcă a folosit gaze lacrimogene şi tunuri cu apă împotriva manifestanţilor reuniţi la Istanbul şi Ankara pentru a marca un an de la revoltele antiguvernamentale. Ciocniri au izbucnit la Istanbul, unde sute de manifestanţi au fost asediaţi de forţele de poliţie pe strada Istiklal, în apropiere de piaţa Taksim.

ELVEŢIA

Scandal cu radiu puternic radioactiv

Surse importante de radiu puternic radioactiv au fost găsite într-o fostă groapă de gunoi din oraşul Bienne, au anunţat, ieri, presa din Elveţia, care afirmă că autorităţile locale, cantonale şi federale ştiau despre acest lucru de un an şi jumătate, dar au decis să nu spună nimic, pentru a nu crea panică în rândul populaţiei acestui oraş cu 50.000 de locuitori, situat în cantonul Berna. Deşeurile provin de la o vopsea folosită de industria ceasurilor, pentru a face cifrele să strălucească, şi care a fost interzisă din cauza pericolului pe care îl prezenta, începând din 1963. Ele au fost descoperite în timpul lucrărilor pentru realizarea unei bretele de autostradă. Au fost obţinute 120 de kilograme de deşeuri radioactive după triere, fiind măsurate doze de câteva sute de microsieverţi la contactul cu sursele, a declarat purtătorul de cuvânt al Biroului federal pentru Sănătate Publică (OFSP). Potrivit OFSP, probabilitatea ca acesta lucru să constituie o ameninţare pentru populaţie este considerată scăzută. Groapa de gunoi a fost transformată în grădini comunitare, în anii '50, şi acestea au fost cultivate până în 2007. În unele locuri au fost măsurate radiaţii de peste 300 de microsieverţi pe oră, adică de 100 de ori mai mult decât pragul autorizat pentru o groapă de gunoi. Trei ore în apropierea acestei surse sunt suficiente pentru a primi doza de radiaţii tolerată timp de un an de o persoană.

BELGIA

Suspect reţinut

Un bărbat suspectat că a ucis patru persoane la Muzeul Evreiesc din Bruxelles, la 24 mai, a fost arestat vineri, la Marsilia, în Franţa, având asupra sa un Kalaşnikov şi un revolver, arme de tipul celor folosite în capitala belgiană. Acest francez de 29 de ani, originar din Roubaix, nordul Franţei, Mehdi Nemmouche, este suspectat că a fost în Siria, în 2013, alături de jihadişti. El era urmărit din acest motiv de Direcţia Generală pentru Securitate Internă (DGSI). Predat vineri agenţilor DGSI, el a fost plasat în arest preventiv pentru asasinat şi tentativă de asasinat în legătură cu un act terorist, a precizat o sursă judiciară. Arestarea sa preventivă, care a început vineri la prânz, poate dura 96 de ore, adică până astăzi, respectiv 144 de ore, adică până joi, dacă anchetatorii vor invoca o ameninţare teroristă iminentă. Suspectul a fost arestat în autogara Saint-Charles din Marsilia de vameşi, în timp ce se afla la bordul unui autocar ce venea de la Amsterdam via Bruxelles.

MEXIC

Seism

Un cutremur cu magnitudinea 6,2 a fost resimţit, sâmbătă, pe coasta pacifică a Mexicului, a anunţat institutul american de geofizică USGS. Epicentrul cutremurului, produs la ora 11.53 GMT, a fost la circa 300 de kilometri sud-vest de oraşul Puerto Vallarta, iar hipocentrul, la o adâncime de zece kilometri, potrivit USGS. Pentru moment, nu există informaţii privind producerea unor pagube materiale şi nicio alertă de tsunami nu a fost declanşată în urma cutremurului. Mexicul este situat într-un punct de întâlnire a cinci plăci tectonice şi înregistrează o activitate seismică puternică. Majoritatea cutremurelor au loc în largul coastei Pacificului. În 1985, o parte din capitală a fost distrusă de un seism cu magnitudinea 8,1 care a provocat moartea a 3.700 de persoane, potrivit unui bilanţ oficial, şi a peste 20.000, potrivit organizaţiilor neguvernamentale.

INDONEZIA

Zboruri anulate

Un nor de cenuşă gigantic, generat de erupţia unui vulcan în Indonezia, se îndrepta sâmbătă către Australia, provocând anularea a numeroase zboruri în regiune. Vulcanul Sangeang Api a intrat în erupţie vineri şi cenuşa se îndrepta spre sud, în direcţia teritoriului australian. Un vulcanolog oficial indonezian a anunţat că Sangeang Api erupea, sâmbătă, cenuşă până la altitudinea de 2.500 de metri. Din cauza acestui nor, companiile aeriene Quantas, Jetstar şi Virgin Australia şi-au anulat zborurile cu plecare şi către Darwin, precum şi unele zboruri către insula indoneziană Bali. Un nor se va menţine cel puţin 18 ore deasupra nordului Australiei, un altul era situat deasupra centrului ţării, iar un al treilea, la circa 100 de kilometri de aeroportul Denpasar, în Bali. Compania indoneziană Garuda a fost nevoită să îşi anuleze trei zboruri către Denpasar.