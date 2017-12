JAPONIA

S-a cutremurat pământul

Un seism puternic, cu magnitudinea de 6,3 grade pe scara Richter, s-a produs ieri în largul insulei japoneze Kyushu. Epicentrul cutremurului a fost localizat la 13 kilometri nord de oraşul Kunisaki-shi, la o adâncime de 82 de kilometri. Nu s-au raportat nici victime şi nici pagube materiale.

FRANŢA

Candidaţi români

Un număr de 137 de candidaţi străini, între care şi români, s-au înscris în alegerile municipale din departamentele Drôme şi Ardèche, din sud-estul Franţei. Este un număr mai mare decât cel înregistrat în precedentul scrutin, din 2008. Dintre aceştia, 83 candidează în departamentul Drôme, iar 54 în Ardèche. Printre candidaţi se numără şi românca Ana Lumânaru, kinetoterapeut de 33 de ani, înscrisă pe o listă la Annonay. Cei mai mulţi (40%) sunt însă belgieni, urmaţi de olandezi (25%), dar sunt şi germani, irlandezi, români sau luxemburghezi.

TURCIA

Poliţist ucis

Un poliţist turc de 30 de ani, care făcea parte dintr-un echipaj de forţe de ordine mobilizat împotriva unor manifestaţii antiguvernamentale organizate după moartea unui adolescent, a murit miercuri seară, în oraşul Tunceli, din est, în urma unei crize cardiace, potrivit presei locale. Reprezentanţii spitalului public din oraşul Tunceli au declarat că poliţistul a murit după ce a inhalat gaze lacrimogene. Cotidianul „Hürriyet” titrează că zeci de mii de turci au protestat miercuri în mai multe oraşe, în urma desfăşurării funeraliilor adolescentului Berkin Elvan, care a murit marţi, după ce a stat nouă luni în comă din cauza rănilor provocate de forţele de ordine în manifestaţiile antiguvernamentale din iunie anul trecut. Ciocniri între forţele de ordine şi manifestanţi, care au scandat sloganuri antiguvernamentale, au avut loc în mai multe oraşe din Turcia, printre care Istanbul, Ankara, Izmir, sau Eskisehir. Protestele au loc cu mai puţin de trei săptămâni înaintea alegerilor municipale, în condiţiile în care Guvernul turc este zguduit, de trei luni, de un scandal de corupţie fără precedent.

UNGARIA

Ameninţarea noroiului roşu

Rezervorul de noroi roşu de la Almasfüzitö, în nord-vestul Ungariei, este o ameninţare gravă la adresa mediului, alertează Greenpeace, după trei ani de la catastrofa ecologică de la Kolontar, unde un rezervor similar a cedat, provocând o tragedie de amploare. Situat pe malul Dunării, la 100 de kilometri în amonte de Budapesta, acest rezervor este „unul dintre locurile cele mai periculoase din Ungaria”, a declarat pentru AFP Gergely Simon, expert în toxicologie din cadrul Greenpeace. În 2010, un rezervor a cedat la Kolontar, în vest, deversând o cantitate uriaşă de noroi roşu toxic pe teritoriul mai multor sate din vecinătate, provocând moartea a zece persoane şi o catastrofă ecologică de mare amploare. Greenpeace denunţă atât tehnologia depăşită care stă la baza rezervorului de la Almasfüzitö, cât şi scurgeri. Potrivit ONG-ului, niveluri foarte ridicate de elemente toxice, precum arsenic sau molibden, au fost relevate pe terenuri din vecinătate. Instalaţia stochează circa şase milioane de noroi roşu în opt rezervoare, unul dintre ele aflându-se sub cerul liber, iar celelalte fiind izolate cu un teren verde împădurit. În noiembrie, UE a lansat o procedură de infringement împotriva Ungariei pentru nerespectarea directivelor europene privind gestionarea deşeurilor cu privire la aceste rezervoare.

SERBIA

Protestul opoziţiei

Partidul Democrat (DS), principala forţă a opoziţiei din Serbia, a mobilizat miercuri seară, la Belgrad, peste 10.000 de simpatizanţi, înaintea alegerilor legislative de duminică, la care această formaţiune se prezintă foarte slăbită. Manifestanţii au defilat prin centrul oraşului după ce s-au adunat în Piaţa Republicii, din capitala Serbiei. Preşedintele formaţiunii, fostul primar al Belgradului Dragan Djilas, a atacat Partidul Conservator (SNS) al influentului vicepremier în exerciţiu, Aleksandar Vucici, acuzându-l că vrea să pună mâna pe toate pârghiile de putere din ţară. DS este creditat cu 11% din intenţiile de vot, potrivit ultimelor sondaje, faţă de 22% din voturi la precedentele alegeri, din 2012. SNS ar urma să câştige scrutinul, fiind creditat cu 44% din intenţiile de vot. În afară de alegerile legislative anticipate, belgrădenii îşi vor alege duminică şi primarul. Primăria Belgradului, un fief deţinut de 14 ani de actuala opoziţie, riscă, de asemenea, să fie câştigată de conservatorii din SNS.

SUA

Bilanţ în creştere

Şapte persoane şi-au pierdut viaţa şi alte 40 au fost rănite, după ce două clădiri s-au prăbuşit, miercuri dimineaţă, la New York, în urma unei explozii provocate de o scurgere de gaze. Nouă persoane sunt în continuare date dispărute. Primarul New York-ului, Bill de Blasio, a declarat că echipele de salvare depun toate eforturile pentru a găsi toate persoanele dispărute în urma exploziei. Ultima persoană decedată a fost descoperită, miercuri seară, sub dărâmături. Peste 250 de pompieri au verificat verificat ruinele în urma prăbuşirii celor două clădiri, unde se aflau 15 apartamente, în cartierul locuit în majoritate de hispanici East Harlem, la nord de Manhattan. Este primul accident de acest fel care are loc în oraşul cu opt milioane de locuitori după ce democratul Bill de Blasio a preluat conducerea New York-ului, în luna ianuarie, succedându-i lui Michael Bloomberg.

IRAK

Terorişti spânzuraţi

Cel puţin şapte persoane au fost executate ieri, în Irak, în urma unor procese în care au fost acuzate de terorism. Trei dintre condamnaţi au ocupat funcţii de conducere şi în timpul regimului lui Saddam Hussein. De la începutul anului, numărul execuţiilor din Irak a ajuns în fiecare lună la 44 de persoane, în ciuda protestelor internaţionale şi a cererilor pentru respectarea moratoriului ONU privind drepturile omului.

FRANŢA

Incendiu devastator la Paris

Un incendiu puternic, izbucnit în noaptea de miercuri spre joi la Paris, a provocat îngrijorarea a numeroşi locuitori ai capitalei franceze, pompierii primind 400 de apeluri telefonice. Incendiul a izbucnit, din motive necunoscute, în birourile situate deasupra unei tipografii din partea de nord-est a Parisului, potrivit pompierilor. Focul, care a devastat etajele 3 şi 4 ale clădirii pe o suprafaţă de aproximativ 1.000 de metri pătraţi, nu a făcut victime, dar a degajat mult fum şi un miros înţepător puternic resimţit în mai multe cartiere ale oraşului şi care i-a îngrijorat pe mulţi parizieni, aceştia apelând în masă la serviciile de salvare. 94 de pompieri au fost mobilizaţi şi incendiul a fost controlat către ora locală 1.30.

AUTORITATEA NAŢIONALĂ PALESTINIANĂ

Rachete către Israel

Preşedintele palestinian, Mahmoud Abbas, a cerut ieri Israelului să oprească escaladarea militară împotriva Fâşiei Gaza. Însă un proiectil lansat din Fâşia Gaza a căzut, ieri dimineaţă, în sudul Israelului, fără a provoca victime, a anunţat armata israeliană, după un atac masiv cu rachete lansat miercuri seară de mişcarea radicală palestiniană Jihadul Islamic. Alte patru dispozitive au fost lansate din Fâşia Gaza, dar nu au căzut pe teritoriul Israelului. Situaţia era calmă la frontiera dintre Israel şi Fâşia Gaza, iar activitatea militară părea redusă. Premierul Netanyahu a avut, miercuri seară, consultări cu reprezentanţi ai Ministerului Apărării, armatei şi serviciilor de securitate. Imediat, aviaţia israeliană a bombardat, miercuri noapte, mai multe obiective din Fâşia Gaza. Acesta este cel mai mare atac împotriva Israelului după operaţiunea Pilon de apărare, desfăşurată între 14 şi 21 noiembrie 2012 în teritoriul palestinian, a subliniat armata israeliană.

SUA

Cu maşina în mulţime

Două persoane au murit şi alte 23 au fost rănite după ce o maşină a intrat în mulţime la Austin, în statul american Texas, joi dimineaţă. Incidentul s-a petrecut în apropierea unei locaţii a Festivalului de Muzică şi Film South by Southwest Interactive (SXSW), organizat la Austin. Cinci dintre cele 23 de persoane rănite sunt în stare gravă. Poliţia locală a demarat o anchetă, nefiind clar dacă şoferul a intrat în mod intenţionat în oameni sau a fost vorba despre un automobil scăpat de sub control pe fondul vitezei sau al unor defecţiuni tehnice. Este cel mai grav incident petrecut în cadrul SXSW, un festival organizat neîntrerupt din 1987 încoace.

VENEZUELA

Morţi în urma ciocnirilor

Confruntările dintre manifestanţii antiguvernamentali şi forţele de ordine au făcut noi victime în Venezuela. Doi protestatari şi un poliţist au fost împuşcaţi, în incidente separate, în oraşul Valencia. Lupte de stradă au fost şi în capitala Caracas. Ciocnirile dintre poliţişti şi manifestanţii antiprezidenţiali au intrat în cea de a doua lună. Până acum, violenţele din Venezuela s-au soldat cu 25 de morţi. Preşedintele Nicolas Maduro a denunţat manifestaţiile din capitală şi i-a acuzat pe participanţi că fac parte din mişcarea fascistă şi că sunt sprijiniţi de către SUA. La rândul lor, demonstranţii critică politica economică dusă de urmaşul lui Hugo Chavez, care a determinat scăderea nivelului de trai.