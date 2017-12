MAREA BRITANIE

Bombe pentru români

Două familii de români au fost vizate, sâmbătă, de atacuri cu bombe artizanale, a declarat un consilier din oraşul Londonderry, în Irlanda de Nord. Sâmbătă, la scurt timp după ora 1.35, s-a anunţat ceea ce pare să fi fost explozia unei bombe artizanale în faţa unei case din zona Lapwing Way. Proprietatea nu a fost avariată, iar cei patru adulţi şi un copil care se aflau în casă în acel moment nu au fost răniţi. Aproape în acelaşi timp, un alt dispozitiv a explodat în faţa unei case din apropierea zonei Lincoln Court. Uşa de intrare a fost avariată, dar cei patru adulţi care se aflau în casă la momentul respectiv nu au fost răniţi. Consilierul local Gerry Diver a condamnat ambele incidente şi a declarat că este alături de cei afectaţi, pentru că el însuşi a scăpat la limită din explozia unui astfel de dispozitiv, în 2001. Se crede că cei vizaţi în atacurile de sâmbătă sunt imigranţi români care munceau şi trăiau în Derry. Poliţia a confirmat că tratează ambele atacuri drept infracţiuni comise din ură şi cred că cele două incidente ar putea avea legătură unul cu celălalt.

BELGIA

Tragedie pe autostradă

Un accident de maşină produs în centrul Belgiei a provocat moartea a şapte persoane care se aflau într-un vehicul ce a luat foc, a anunţat, sâmbătă, poliţia rutieră federală. Accidentul s-a produs în noaptea de vineri spre sâmbătă, în jurul orei 2.00, pe autostrada E314, la Zonhove (centru), în direcţia Olanda. O maşină a lovit în spate un camion german şi a luat foc imediat, pe banda de oprire de urgenţă. Flăcările s-au propagat rapid, în pofida tentativelor mai multor şoferi şi a şoferului camionului de a stinge incendiul. Cei şapte ocupanţi nu au putut ieşi din vehicul. Identitatea lor nu este cunoscută încă.

IRAK

Atentat sângeros

Un kamikaze a detonat un microbuz plin cu explozibil în mijlocul unei cozi de maşini formate la un baraj rutier al Poliţiei, la sud de Bagdad, ieri, provocând moartea a 34 de persoane şi rănirea altor 167. Cinci poliţişti, două femei şi cinci copii figurează printre victimele acestui atentat care s-a produs într-un moment de trafic intens, la intrarea dinspre nord a oraşului Hilla, la 95 de kilometri sud de Bagdad. În restul ţării, cinci persoane şi-au pierdut viaţa în diferite atacuri, ieri, dintre care doi soldaţi au fost ucişi la un baraj la Abu Ghraib, la vest de Bagdad.

JAPONIA

Alertă aeriană

Japonia a trimis avioane de vânătoare, ieri, pentru a intercepta trei avioane militare chineze care survolau zona din apropierea spaţiului său aerian, au anunţat oficiali din cadrul Ministerului nipon al Apărării, fără a anunţa însă vreun incident. Un avion Y-8 şi două bombardiere H-6 au survolat Marea Chinei de Est, în spaţiul aerian internaţional, între insulele de sud ale Japoniei, apoi în Oceanul Pacific, înainte de a se întoarce în China, pe acelaşi traseu, potrivit unui purtător de cuvânt al Statului Major al Ministerului Japonez al Apărării. China s-a implicat în diferende teritoriale puternice cu mai mulţi vecini, dintre care în primul rând Japonia, cu care Beijingul îşi dispută suveranitatea unui arhipelag nelocuit din Marea Chinei de Est. Tensiunile dintre cele două ţări au reamintit de invazia Chinei de către forţele militare nipone în cadrul celui de-al Doilea Război Mondial.

SIRIA

29% din armele chimice, distruse

Siria se debarasează de arsenalul său chimic într-un ritm în creştere, 29% din stoc fiind distrus sau transportat în afara acestei ţări afectate de război civil, a anunţat Organizaţia pentru Interzicerea Armelor Chimice (OIAC). Siria a declarat că deţine 700 de tone de agenţi chimici de categoria 1, cei mai periculoşi, 500 de tone de agenţi de categoria a 2-a şi 122 de tone de isopropanol. Agenţii de categoria 1 şi a 2-a ar fi trebuit să fie evacuaţi până la 31 decembrie şi până la 5 februarie, însă doar trei încărcături cu arme chimice au părăsit până în prezent Siria, prin portul Lataquia. Siria, afectată de trei ani de un război civil, evocă securitatea şi asigură că nu dispune de materialul necesar pentru a efectua operaţiunile de evacuare. Isopropanolul, folosit pentru fabricarea gazului sarin, trebuia să fie distrus pe teritoriul sirian până la 1 martie. Potrivit unui diplomat occidental, acest proces s-a încheiat în proporţie de 93%.

IRAN

Vizită istorică

Înaltul Reprezentant UE pentru Afaceri Externe, Catherine Ashton, a ajuns sâmbătă la Teheran, capitala Iranului, pentru întrevederi cu oficiali iranieni axate pe relaţiile bilaterale şi problema nucleară. Începând de ieri, Catherine Ashton are întrevederi cu preşedintele iranian, Hassan Rohani, cu şeful Parlamentului, Ali Larijani, şi cu ministrul de Externe, Mohammad Javad Zarif. Potrivit agenţiei oficiale Irna, ea a fost întâmpinată la aeroport de ministrul adjunct pentru Afaceri Externe, Abbas Araghchi. Sâmbătă seara, Ashton a avut discuţii cu reprezentanţi ai societăţii civile, majoritatea femei, cu ocazia zilei de 8 Martie - Ziua Internaţională a Femeii. Această vizită are loc în contextul ameliorării relaţiilor dintre Iran şi ţările occidentale. Cele două părţi s-au angajat să finalizeze un acord definitiv cu privire la soluţionarea crizei nucleare iraniene. Ashton va merge astăzi la Ispahan, un oraş cu o semnificaţie istorică aparte. Experţi iranieni şi din cadrul Grupului 5+1 au încheiat vineri, la Viena, o primă rundă de negocieri. O reuniune politică este prevăzută pentru 17 martie, însă aceste negocieri vor necesita mai multe luni pentru a se ajunge la un acord final. La 24 noiembrie, Iranul a încheiat cu marile puteri un plan de acţiuni pentru şase luni, aplicat începând din 20 ianuarie. UE este un actor-cheie în negocierile nucleare, iar Ashton deţine un rol foarte important. Occidentalii şi Israelul suspectează Iranul că vrea să se doteze cu arma atomică sub paravanul unui program nuclear civil, însă Teheranul neagă aceste acuzaţii.