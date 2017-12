Telegrafic bancar

ING Bank scade dobînda la depozitele în lei

ING Bank a redus, începînd de ieri, dobînda fixă pentru ING Depozit la 12,25% pentru depozitele în lei cu scadenţă la 1 lună şi 3 luni, informează instituţia bancară. Pentru depozitele pe 12 luni, dobînda a ajuns la 10,25% pe an. Modificarea se aplică la termen în lei, pentru celelalte depozite dobînda rămînînd aceeaşi. Dobînda va intra în vigoare în momentul scadenţei depozitului, în cazul în care acesta va fi prelungit.

ING Depozit de la ING Bank este un depozit la termen, în care economiseşti bani pe o perioadă determinată. Depozitul poate fi constituit pe o perioadă de 1 lună, 3 luni sau 12 luni. ING Depozit poate fi deschis în lei sau euro, iar suma minimă necesară pentru deschiderea unui depozit la termen este de 1.000 lei/euro. Unul din avantajele acestui depozit este faptul că, la deschiderea sau la lichidarea depozitului, comisionul este zero. „Depozitul la termen ING Depozit îţi oferă o soluţie sigură şi flexibilă de economisire. ING Depozit are o dobîndă fixă foarte mare, de 12,25% pe an, pentru depozitele la termen constituite pe 1 lună sau 3 luni. În plus, beneficiarul are un control permanent asupra depozitului pe care îl poate vedea la Multimatul din ING Self’Bank sau oricînd în ING Home’Bank“, spun repezentanţii ING Bank.

Carpatica reduce dobînzile la depozitele în lei şi euro

Banca Comercială Carpatica (BCC) scade, începînd de astăzi, 2 iunie, dobînzile la depozitele în lei, cu pînă la un punct procentual, şi la dolari, atît pentru populaţie, cît şi pentru firme, a anunţat, ieri, instituţia bancară. Cea mai amplă reducere este în cazul depozitului Pensia Plus în lei cu maturitate de 12 luni, de la 15% pe an, la 14%. Banca a redus dobînzile şi în cazul altor tipuri de depozite, plătind o dobîndă de 14% pe an pentru depozitul Vivat la 6 luni. Totodată, pentru Pensia Plus, banca plăteşte 11% pe an la o lună, dobînda putînd să ajungă pînă la 14,25% pentru scadenţe de 6 sau 9 luni. În cazul depozitelor clasice cu plata dobînzii la scadenţă, Carpatica plăteşte pînă la 4% pe an în cazul maturităţilor de 6, 9 sau 12 luni. Dobînda maximă este aceeaşi şi în cazul depozitelor clasice cu plata lunară a dobînzii. Cele mai ridicate dobînzi pentru depozitele în moneda americană rămîn, astfel, Prezident (6 luni) şi Valută Forte (360 zile), ambele cu 4,25% pe an, respectiv Pensia Plus în dolari, pentru care dobînda ajunge la 4,50% pe an pentru scadenţe de 6, 9 şi 12 luni. Cu două săptămîni în urma, banca a mai anunţat o modificare a dobînzilor.