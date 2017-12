ITALIA

Suspecţi de terorism arestaţi

Poliţia italiană a arestat, miercuri, cinci suspecţi de terorism acuzaţi că planificau atacuri violenţe vizând mai multe ţinte, printre care fostul preşedinte american George Bush, comunitatea evreiască de la Roma şi cetăţeni români. Cinci membri ai Militia, o grupare de extremă-dreapta de la Roma, au fost arestaţi şi puşi sub acuzare, printre altele pentru incitare la ură rasială, distrugerea proprietăţii, conspiraţie şi ameninţarea instituţiilor, relatează ”New York Post”. Alţi 16 membri ai mişcării sunt vizaţi de o anchetă. Poliţia acuză Militia de ”planificarea unui război revoluţionar” şi susţine că gruparea pregătea o serie de acţiuni violente împotriva lui Bush, a primarului Romei, Gianni Alemanno, şefului comunităţii evreieşti de la Roma, Riccardo Pacifici, preşedinţilor celor două camere ale Parlamentului, Renato Schifani şi Gianfranco Fini, precum şi împotriva unor cetăţeni români. Mişcarea, care ar fi vandalizat clădiri în trecut, este acuzată şi că a primit bunuri furate şi că a promovat violenţa prin împărţirea de fluturaşi cu mesaje extremiste, în decurs de trei ani. Forţele de ordine cred că gruparea intenţiona să aibă legături cu mişcări similare din Europa de Nord. Arestarea intervine a doua zi după ce un extremist de dreapta italian a împuşcat doi senegalezi şi a rănit alţi trei, înainte de a se sinucide, în centrul Florenţei.

RUSIA

Incendiu la bordul unui vas nuclear

Două persoane au fost ucise şi alta a fost rănită într-un incendiu izbucnit ieri dimineaţă, la bordul spărgătorului de gheaţă nuclear Vaigaci, în teritoriul siberian Krasnoiarsk, a anunţat un purtător de cuvânt al Ministerului local pentru Situaţii de Urgenţă. Incendiul a fost stins, a precizat purtătorul de cuvânt, adăugând că nu există nicio ameninţare la adresa reactorului nuclear al spărgătorului de gheaţă. Un purtător de cuvânt al companiei nucleare de stat Rosatom a declarat că nu s-a înregistrat nicio scurgere radioactivă în urma incendiului. Motivele izbucnirii incendiului nu au fost stabilite deocamdată, iar o investigaţie a fost demarată în acest caz. Spărgătorul de gheaţă Vaigaci a fost construit la un şantier naval finlandez, la ordinul Uniunii Sovietice şi a fost dat în exploatare în 1990.

BULGARIA

Maşini incendiate

Incendierea maşinilor continuă în Sofia, în pofida numeroaselor arestări efectuate miercuri. Maşinile au fost incendiate şi în noaptea de miercuri spre joi. După două luni de astfel de incidente în Sofia, poliţia a arestat, miercuri seară, 63 de persoane. Premierul Boiko Borisov a cerut schimbări adecvate în lege, spunând că actualele prevederi nu sunt suficiente. Ministrul de Interne, Ţvetan Ţvetanov, a sugerat că incendierile ar putea fi legate de crima organizată.

SPANIA

Explozie la Sevilla

Un dispozitiv artizanal de mici dimensiuni a explodat miercuri seara, în apropiere de stadionul Olimpic din Sevilla, provocând numai câteva pagube materiale la nivelul mobilierului urban. Poliţia a obţinut informaţii de la un şofer bulgar care dormea în camionul său în apropiere, dar care nu a fost rănit. Dispozitivul era plasat într-o jardinieră de flori din cartierul Isla de la Cartuja, în zona porţii K a stadionului Olimpic, care a găzduit recent finala Cupei Davis la tenis. Un perimetru de securitate a fost instaurat şi mai multe maşini de poliţie s-au deplasat la locul exploziei, ca şi poliţia criminalistică, ce şi-a terminat investigaţiile în zonă ieri.

SUA

Abuzul poliţiei

Un filmuleţ care arată cum un poliţist foloseşte o armă cu electroşocuri pe o adolescentă a apărut pe internet. Keshana Wilson, din Allentown, Philadelphia, a fost atacată de poliţist în faţa liceului, în timp ce se plimba pe stradă cu un grup de prieteni. În filmul din care lipsesc 100 de secunde se vede cum fata merge pe stradă, după care este bruscată de poliţist şi sprijinită de o maşină. Fata se luptă cu ofiţerul de poliţie, care se dă câţiva paşi înapoi şi trage cu arma cu electroşocuri. Imaginile arată cum înainte de a fi atacată cu electroşocuri, adolescenta ridică mâinile deasupra capului. Keshana Wilson a fost dusă la spital, înainte de a fi arestată pentru atac asupra ofiţerului de poliţie, revoltă, opunere de rezistenţă la arestare, comportament turbulent şi deplasare pe partea carosabilă. Avocatul adolescentei afirmă însă că poliţistul a făcut abuz de forţă atunci când a tras cu arma cu electroşocuri în clienta sa. Avocatul susţine că fata nu a făcut nimic pentru a-l provoca pe ofiţerul de poliţie, însă acesta a atacat-o din spate şi a împins-o spre maşină în timp ce făcea remarci insultătoare. Poliţistul afirmă însă că adolescenta spunea insulte şi incita un grup de elevi, opunându-se arestării şi chiar lovindu-l cu cotul în barbă.

GERMANIA

Scuze prezidenţiale

Preşedintele Germaniei, Christian Wulff, şi-a cerut public scuze, ieri, pentru că a păstrat tăcerea în legătură cu un credit controversat de 500.000 de euro care i-a fost acordat în 2008, când era şef al Guvernului landului Saxonia Inferioară. După ce recunoaşte că înţelege interesul opiniei publice şi al presei pentru acest caz, preşedintele Wulff precizează că, în interesul separării funcţiei de persoană, va lăsa unui birou de avocaţi documentele contractului şi alte hârtii, pentru a putea fi studiate de mass-media.

ITALIA

Vot de încredere

Guvernul tehnocrat al premierului italian, Marion Monti, a convocat, ieri, un vot de încredere în Parlament, privind un pachet de măsuri de austeritate urgente. Măsurile sunt dezbătute în prezent în camera inferioară a legislativului, unde votul este aşteptat în această după-amiază. După aceea, pachetul va fi dezbătut în Senat, pentru aprobarea finală - posibil tot printr-un vot de încredere - până al sfârşitului săptămânii viitoare. Haosul a domnit în Camera Deputaţilor când ministrul pentru Relaţia cu Parlamentul, Piero Giarda, a anunţat votul de încredere. Preşedintele Camerei Inferioare, Gianfranco Fini, a ordonat scoaterea din sală a doi parlamentari din Liga Nordului, care au fluturat pancarte pe care scria ”Ruşine”. În replică, un alt deputat din formaţiunea de antiimigranţi, Gianluca Pini, i-a strigat lui Fini: ”Eşti o scursură”. Liga Nordului, partener minoritar în fosta coaliţie de guvernare din Italia, se opune multor măsuri de austeritate prevăzute în pachet, inclusiv creşterii TVA-ului, reformei pensiilor şi impunerii unui nou impozit pe locuinţa principală. Recurgând la votul de încredere, Guvernul lui Monti încearcă să accelereze aprobarea măsurilor. Cele mai mari două grupuri politice din Parlament - Poporul Libertăţii (centru-dreapta), al lui Silvio Berlusconi şi Partidul Democrat (centru-stânga) - au ridicat obiecţii privind unele dintre reforme, dar i-au promis şi susţinerea lui Monti.

BELARUS

Rachete sol-aer de la Rusia

Belarusul a primit primul dintre transporturile de sisteme avansate de rachete Tor-M2 de la Rusia, a anunţat ministrul Apărării. Toate cele 14 sisteme vor fi livrate până la 24 decembrie, a precizat ministrul, adăugând că prima baterie Tor-M2 va avea baza în regiunea Brest. Tor este un sistem sol-aer cu rază scurtă de acţiune.

IRLANDA

Nouă tranşă FMI

FMI a încheiat o nouă revizuire a implementării de către Irlanda a măsurilor de austeritate şi a decis să deblocheze o nouă tranşă, în valoare de 3,9 miliarde de euro, din pachetul de salvare. După o reuniune la Washington, organizaţia a refuzat să comenteze concluziile revizuirii, limitându-se să anunţe că până acum a oferit Irlandei 13 miliarde de euro în cadrul pachetului de salvare. FMI se aşteaptă ca, în trei ani, suma să ajungă la circa 23 de miliarde de euro. În septembrie, când a deblocat ultima tranşă, Fondul a notat că Guvernul irlandez a adoptat, în martie, un plan pentru a reorganiza şi reduce datoriile băncilor şi a precizat că strategia se derulează în avans în unele domenii.

SUA

Mai puţine execuţii

Condamnările la moarte în SUA au scăzut cu 75% în ultimii 15 ani, atingând cel mai scăzut nivel de la reintroducerea pedepsei capitale, în 1976, fenomen însoţit şi de o scădere continuă a execuţiilor, potrivit unui raport publicat ieri. Cu 78 de pedepse cu moartea pronunţate în 2011, aceasta este prima oară în 35 de ani când în SUA au fost condamnaţi la moarte mai puţin de 100 de acuzaţi într-un an de zile, subliniază raportul anual al Centrului de Informare privind pedeapsa cu moartea (DPIC), o organizaţie independentă nonprofit. În 1996, an record, 315 persoane au fost condamnate la moarte. Numărul execuţiilor a continuat şi el să scadă, la 43 în 2011, 46 în 2010, o scădere la jumătate în raport cu 1999, anul care a cunoscut cele mai multe execuţii, după ce Curtea Supremă a restabilit pedeapsa capitală. Executarea lui Troy Davis din Georgia a provocat o revoltă la nivel naţional, a afirmat Richard Dieter, director al DPIC. Numeroşi americani au fost şocaţi să afle că un om poate fi executat în ciuda unor îndoieli puternice cu privire la vinovăţia sa, se afirmă în raport. Sondajele au arătat cel mai redus nivel de sprijin al opiniei publice pentru pedeapsa cu moartea şi cea mai puternică opoziţie în aproape 40 de an\'. Cu toate acestea, 61% dintre americani continuă să sprijine pedeapsa cu moartea, faţă de 80% în 1994, în timp ce 35% se opun, faţă de 16% în 1994. Numărul statelor care au renunţat la pedeapsa capitală a crescut la 16, odată cu Illinois, care a abandonat pedeapsa capitală în 2011. Oregon urmează să decidă un moratoriu. 13 state din 50 au aplicat sentinţa în acest an. Din 1976, 139 de deţinuţi condamnaţi la moarte au fost găsiţi nevinovaţi la nivel naţional, inclusiv 12 în Texas.