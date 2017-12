ITALIA

Româncă ucisă

O menajeră româncă a murit în Sicilia, din cauza unor grave traumatisme craniene suferite în urma loviturilor de ciocan primite de la un cetăţean italian. Florina Luminiţa C., în vârstă de 25 de ani, fusese lovită în cap cu un ciocan, într-o casă din localitatea siciliană Trabia, unde avea grijă de o bătrână, informează pagina online a agenţiei ANSA. Agresiunea a avut loc pe 19 noiembrie dar românca a murit ieri dimineaţă, din cauza traumatismelor craniene suferite. Potrivit procurorilor italieni, agresorul româncei este fiul bătrânei, Francesco Gattuccio, în vârstă de 61 de ani. Presupusul agresor a fost arestat şi este acuzat de omor.

AFGANISTAN

Civili ucişi

Cel puţin 19 civili, între care femei şi copii, au fost ucişi ieri, de explozia unei bombe artizanale la trecerea microbuzului lor, în provincia afgană Helmand, bastion al insurgenţilor talibani. Alte şase persoane au fost rănite în explozie. Marţi, cel puţin 59 de persoane, între care şi copii, şi-au pierdut viaţa în două atentate, în Afganistan, cel mai sângeros fiind cel de la Kabul, comis cu ocazia unei procesiuni şiite prilejuite de Ashoura, una din cele mai sfinte sărbători ale islamului şiit, minoritar în această ţară. Preşedintele afgan, Hamid Karzai, şi-a anulat vizita oficială pe care urma să o efectueze la Londra, după ce a participat la Conferinţa privind Afganistanul, desfăşurată luni, la Bonn (Germania).

CHINA

Sute de traficanţi de copii arestaţi

Peste 600 de persoane acuzate de trafic de copii au fost arestate în China. Această operaţiune de anvergură, care a mobilizat 5.000 de poliţişti şi s-a desfăşurat timp de mai multe luni, a dus la salvarea a 178 de copii. Răpirile şi traficul de copii sunt extinse în China şi explicabile, într-o anumită măsură, prin politica unicului copil şi insuficienta reglementare a adopţiilor. Poliţia din Sichuan a obţinut informaţii cu privire la reţeaua de traficanţi din această provincie după un banal accident de circulaţie din luna mai. Apoi, în august, poliţia din provincia Fujian a descoperit o a doua reţea ce practica traficul de copii pe scară largă. După o lungă perioadă de colectare a informaţiilor, poliţia a lansat o ofensivă comună, la 30 noiembrie, în zece provincii şi a arestat 608 presupuşi traficanţi. Cei 178 de copii eliberaţi au fost luaţi în grijă de agenţii specializate, înainte de a se întoarce la familii. Politica unicului copil a creat în China un excedent de băieţi care pot deveni victime ale traficului în zonele rurale. Din cauza neclarităţilor legii adopţiilor, traficul cu copii prosperă atunci când cuplurile nu reuşesc să aibă un băiat într-o ţară în care descendenţa masculină este o prioritate.

RUSIA

Spion condamnat

Un fost maior al armatei ruse a primit 12 ani de închisoare, ieri, pentru spionaj în beneficiul Georgiei. Vladimir Klenkov a transmis informaţii clasificate despre localizarea unităţilor ruse din districtul militar sudic către serviciile de informaţii georgiene. El a fost condamnat pentru înaltă trădare. Este a doua condamnare într-un caz de spionaj privitor la Georgia, în ultimele luni.

SUA

70 de ani de la atacul din Pearl Harbour

Supravieţuitorii atacului nipon asupra Pearl Harbour au omagiat, ieri, cele 2.400 de persoane care au murit în urmă cu 70 de ani. Comemorarea a avut loc în Hawaii. Circa 3.000 de invitaţi au participat la depunerea de coroane şi la omagierea celor care şi-au pierdut viaţa. În momentul exact al atacului a fost ţinut un minut de reculegere. O navă militară americană a dat apoi onorul pentru USS Arizona. 1.117 marinari şi puşcaşi marini au murit pe USS Arizona. Avioanele japoneze au atacat, la 7 decembrie 1941, opt nave militare americane, distrugând două. De asemenea, au lovit şi alte instalaţii militare din Oahu. Circa 120 de supravieţuitori s-au înregistrat pentru ceremonia de ieri. Asociaţia supravieţuitorilor de la Pearl Harbour, înfiinţată în 1958, se va dizolva la 31 decembrie. Trecerea timpului şi problemele de sănătate ale celor 2.700 de membri şi-au spus cuvântul.

IRLANDA

Creşteri de taxe şi impozite

Guvernul irlandez a anunţat marţi, în cadrul proiectului de buget de austeritate pe 2012, creşteri de impozite destinate să aducă venituri suplimentare de 1,6 miliarde de euro, care să contribuie la reducerea deficitului public. Potrivit ministrului de Finanţe, Michael Noonan, TVA-ul va creşte de la 21% la 23%, aducând în plus la buget venituri de 670 de milioane de euro. Impozite majorate vor fi aplicate proprietarilor de locuinţe, de automobile, deponenţilor, fumătorilor şi altor categorii de populaţie. Aceste creşteri de impozite vor însemna un plus de un miliard de euro în bugetul statului, a indicat ministrul de Finanţe. Potrivit lui Michael Noonan, deficitul public al Irlandei va fi de 10,1% în 2011 şi va scădea la 8,2% anul viitor, sub prognoza anterioară, estimându-se o creştere economică de 1,3%. Luni, Guvernul irlandez de la Dublin a prezentat prima parte a noului buget de austeritate, ce include tăieri suplimentare de 2,2 miliarde de euro, dintre care aproape jumătate din fondurile sociale şi pentru educaţie. Alocaţiile familiale vor fi diminuate începând de la al treilea copil, iar subvenţiile pentru încălzire vor fi micşorate. Alte 800 de milioane de euro vor fi economisite pe seama investiţiilor de stat. Vorbind despre decizii dificile şi dureroase, ministrul pentru Cheltuielile Publice, Brendan Howlin, a subliniat necesitatea lor, după planul de ajutor internaţional de 85 de miliarde de euro, încheiat în noiembrie 2010 cu FMI şi UE, pentru salvarea ţării, în schimbul unui plan de austeritate ce prevede economii de peste 15 miliarde de euro în patru ani. Sindicatele s-au declarat îngrijorate de impactul noului buget asupra locurilor de muncă, într-o ţară unde şomajul afectează peste 14% din populaţia activă.

GRECIA

Buget aprobat

Parlamentarii greci au aprobat, ieri dimineaţă, bugetul pntru 2012, care prevede o reducere a cheltuielilor guvernamentale, încercând în acelaşi timp să scoată ţara din recesiunea severă cu care se confruntă. Bugetul pe 2012 ar urma să permită o reducere a deficitului la 5,4% din PIB, de la 9% în 2011. De asemenea, include implementarea unui acord de swap de obligaţiuni încheiat cu investitorii privaţi. Bugetul prevede şi o serie de măsuri lipsite de popularitate, precum creşterea taxelor şi reduceri de cheltuieli. La sfârşitul lunii octombrie, liderii din Zona Euro au încheiat un acord cu băncile şi asiguratorii privaţi pentru a anula 50% din datoria Greciei, care este în prezent de 360 de miliarde de euro, adică 160% din PIB. În schimb, Atena trebuie să implementeze, în următorii ani, un program de austeritate, pentru a obţine ajutor financiar şi a nu intra în incapacitate de plată.

Confruntări între manifestanţi şi poliţie au avut loc, marţi seara, în faţa Parlamentului din Atena, pe fondul sloganurilor care făceau apel la insurecţie, în timpul unui miting în memoria unui adolescent ucis de un poliţist, în urmă cu trei ani. În timp ce Parlamentul era reunit pentru a vota bugetul de austeritate pentru 2012, forţele de securitate au dispersat un grup de protestatari care aruncau cu proiectile, după ce au distrus scările de marmură ale hotelului Marea Britanie, situat în piaţa Syntagma. Poliţia, care a utilizat gaze lacrimogene şi grenade asurzitoare împotriva manifestanţilor, a arestat 11 persoane. Aproape 20 de persoane au fost rănite, între care circa 12 poliţişti. Manifestanţii comemorau decesul lui Alexis Grigoropoulos, ucis la vârsta de 15 ani, de un poliţist, la 6 decembrie 2008, o dramă care a declanşat tulburări urbane inedite în Grecia, timp de peste o lună.

ITALIA

Mafiot capturat

Liderul unei puternice organizaţii mafiote, Michele Zagaria, a fost capturat ieri, într-un buncăr de lângă Napoli, a anunţat poliţia italiană. Buncărul se află în Casapesenna, lângă Caserta. Zagaria este unul dintre liderii Casalesi, clan ce face parte din Camorra. El a fost judecat în lipsă şi condamnat la închisoare pe viaţă, în 2008, pentru crimă. ”Aţi câştigat, statul a câştigat”, a spus Michele Zagaria, la capturarea sa. Zagaria, în vârstă de 53 de ani, se ascundea din 1995. Poliţia a fost obligată să sape pentru a ajunge la buncăr. ”Capturarea lui Zagaria a retezat capul Casalesi”, a spus procurorul antimafia Piero Grasso. Procurorul-şef din Napoli, Giovandomenico Lepore, a salutat arestarea, care a venit cu o zi înainte de pensionarea sa. ”Este un cadou minunat”, a subliniat Lepore.

JAPONIA

De la tsunami la balene

Japonia a folosit fonduri din bugetul pentru reconstrucţie după tsunami pentru a subvenţiona programul său anual, controversat, de vânare a balenelor, au declarat activişti pentru drepturile animalelor. Potrivit Greenpeace, 2,3 miliarde de yeni (30 de milioane de dolari) sunt folosiţi pentru a finanţa măsuri suplimentare de securitate pentru flota de vânat balene. Oficiali japonezi au afirmat, atunci când au cerut fonduri suplimentare din bugetul de urgenţă, că vânarea balenelor ajută comunităţile de pe coastă care depind de această activitate pentru a supravieţui. Flota s-ar îndrepta spre Antactica, săptămâna aceasta, deşi Tokyo nu a confirmat informaţiile. Vânarea de balene în scopuri comerciale este interzisă de 25 de ani, însă Japonia prinde circa 1.000 de balene în fiecare an, pentru programul de cercetare ştiinţifică. Criticii susţin că aceasta este doar o acoperire pentru operaţiuni comerciale şi acuză Japonia că vânează animale pe cale de dispariţie numai pentru mâncare. Militanţi ecologişti atacă în fiecare an flota japoneză, iar anul trecut au obligat Tokyo să renunţe la program, înainte de a-l finaliza.

MEXIC

Plan dejucat

Mexicul a anunţat că a dejucat un plan prin care unul dintre fiii lui Gaddafi, Saadi, urma să fie adus în această ţară. Saadi Gaddafi era în arest la domiciliu în Niger, de când a fugit din Libia, în septembrie. Saadi şi membri ai familiei sale ar fi încercat să intre în Mexic, în septembrie. Informaţiile au ajutat agenţii mexicani să compromită acest complot, ce implica o reţea criminală internaţională, care includea doi mexicani, un danez şi un canadian. Aceştia cumpărau case şi deschideau conturi bancare pentru fugari. Mai multe persoane au fost arestate în operaţiunea Fantoma.

PAKISTAN

Preşedintele, stabil

Starea preşedintelui pakistanez, Asif Ali Zardari, internat în Dubai, pentru probleme cardiace, este stabilă, a anunţat premierul Yousuf Raza Gilani. Potrivit acestuia, Zardari va rămâne sub observaţie, deocamdată şi va reveni la lucru numai dacă doctorii îi vor permite. Politician controversat, Zardari a preluat puterea după ce partidul său a câştigat alegerile din 2008. Preşedintele pakistanez ar fi suferit un infarct minor, luni noapte.

SUA

Demisie de... ebrietate

Directorul Aviaţiei Civile Americane (FAA), Randy Babbitt, şi-a anunţat demisia, marţi, la trei zile după ce a fost reţinut în timp ce mergea pe contrasens şi a fost inculpat pentru conducerea autovehiculului în stare de ebrietate. Jerome Randolph Babbitt, în vârstă de 65 de ani, ocupa acest post de doi ani şi jumătate. Secretarul Transporturilor, Ray Lahood, i-a acceptat demisa şi a salutat devotamentul pe care acesta l-a demonstrat în activitatea sa. Babbitt a fost reţinut sâmbătă seara, în timp ce mergea cu maşina pe contrasens, la periferia Washingtonului. Ulterior, el a fost inculpat pentru conducerea autovehiculului în stare de ebrietate şi apoi eliberat. Pilot, timp de 25 de ani, pentru compania Eastern Airlines, el a devenit cel de-al 16-lea director al FAA în iunie 2009.