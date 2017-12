ITALIA

Român reţinut, român tâlhărit

Un român vizat de un mandat european de arestare pentru vot multiplu a fost arestat de vineri de poliţia italiană în regiunea Toscana, la Viareggio. Marian Amza, de 26 de ani, ar fi votat de două ori în România în alegerile europarlamentare din 7 iunie 2009. Acesta a fost condamnat la patru ani de închisoare. Românul a fost arestat în timp ce se afla în bufetul gării din Viareggio. Marian Amza se află în prezent la penitenciarul San Giorgio, de unde urmează să fie transferat în România.

Pe de altă parte, un imigrant român a fost tâlhărit de trei italieni în incinta aeroportului Fiumicino din Roma, scena fiind înregistrată de camerele de luat vederi din terminal. Românul se îndrepta spre poarta de îmbarcare din aeroport pentru a lua avionul spre România. Imaginile surprind momentul în care un bărbat îl atacă din spate, îi fură geanta de pe umăr şi fuge printre alţi pasageri care privesc fără a interveni. Românul a strigat după ajutor, iar scena a fost observată de doi agenţi de poliţie care au pornit în fugă după hoţ. În scurt timp, agresorul şi doi complici ai acestuia au fost reţinuţi de poliţie, fiind trei cetăţeni italieni. În faţa anchetatorilor au susţinut că românul le datora câteva mii de euro şi au intervenit pentru a recupera banii. Cei trei italieni au fost plasaţi în stare de arest pentru tâlhărie.

BULGARIA

Ameninţare prezidenţială

Preşedintele bulgar şi-ar putea exercita dreptul de veto asupra unui amendament propus de Guvern privind creşterea vârstei de pensionare cu un an, începând din 1 ianuarie 2012. Gheorghi Părvanov a precizat, însă, că se va întâlni mai întâi cu membri ai Cabinetului, pentru a le asculta părerile. Dar a subliniat că Guvernul acţionează că în mod imprevizibil şi nu respectă normele de politică socială. Preşedintele Părvanov a citat o serie de experţi economici care susţin că o creştere a vârstei de pensionare nu va aduce venituri importante la buget. Viceministrul de Finanţe Vladislav Goranov a anunţat că vârsta de pensionare va creşte cu un an, atât pentru bărbaţi cât şi pentru femei, începând din 2012. În plus, o reformă convenită anul trecut, ce prevede creşterea treptată a vârstei de pensionare în fiecare an, până când va ajunge la 65 de ani pentru bărbaţi şi 63 pentru femei, va începe în 2015, nu în 2021, cum anunţase anterior Guvernul. În prezent, bărbaţii bulgari ies la pensie la 63 de ani, iar femeile la 60.

ITALIA

Hoţi inventivi

Trei români care jefuiseră o turistă americană pretinzând că sunt poliţişti au fost arestaţi în apropierea Gării centrale din Roma. Cei trei români îi furaseră turistei 400 de euro şi 150 de dolari. Cei trei români au fost surprinşi în flagrant în timp ce o minţeau pe o turistă din SUA că sunt poliţişti, sustrăgându-i 400 de euro şi 150 de dolari după „o percheziţie”. Românii erau urmăriţi de mult timp de poliţia din Roma, după semnalarea mai multor incidente în care falşi poliţişti înşelaseră turişti în zone din centrul capitalei Italiei. Potrivit autorităţilor italiene, românii sunt specializaţi în astfel de escrocherii, acţionând în principal în apropierea Gării Termini din Roma. Nu este exclusă posibilitatea ca infractorii să facă parte dintr-o grupare extinsă.

EGIPT

Ciocniri la Cairo

Trei persoane au murit în Egipt, sâmbătă, iar alte 750 au fost rănite, în urma ciocnirilor dintre poliţie şi manifestanţi, survenite pe fondul opoziţiei din ce în ce mai mari faţă de Consiliul Militar de la putere. Un manifestant a murit la Cairo, iar alţi doi la Alexandria. Cabinetul egiptean a convocat ieri o reuniune de urgenţă, pentru a discuta situaţia. Guvernul a descris violenţele drept „o chestiune periculoasă, care afectează direct cursul ţării şi revoluţiei”. În centrul Cairo, forţele de securitate au folosit gaze lacrimogene, gloanţe de cauciuc şi arme pentru a împiedica manifestanţii să protesteze în faţa Consiliului Suprem al Forţelor Armate. În primele ore ale zilei de ieri, scutierii luptau cu mii de persoane pentru a le determina să părăsească piaţa Tahrir, scena manifestaţiilor care l-au îndepărtat de la putere pe Hosni Mubarak. Ciocnirile intervin cu nouă zile înainte de alegerile parlamentare, în condiţiile în care mulţi egipteni se tem că vor fi afectate de un vid de securitate în ţară. Scrutinul în trei etape va avea loc în perioada 28 noiembrie - 10 ianuarie.

GRECIA

Opoziţia protestează

Partidul elen de dreapta Noua Democraţie, parte a amplei coaliţii care susţine noul cabinet condus de Lucas Papademos, a refuzat să semneze un document privind implementarea măsurilor de austeritate cerute de creditorii internaţionali. „Considerăm că am făcut suficiente pentru a ne convinge partenerii că angajamentul nostru este cinstit şi că un document scris este în afara oricărei discuţii”, le-a spus liderul formaţiunii Andonis Samaras reprezentanţilor UE, BCE şi FMI. Săptămâna trecută, preşedintele Eurogrup Jean-Claude Juncker şi comisarul european pentru Afaceri Economice Olli Rehn au cerut un angajament scris din partea Greciei privind respectarea măsurilor de austeritate ce însoţesc al doilea pachet de salvare destinat ţării. Andonis Samaras a declarat că o astfel de soluţie insultă ţara.

JAPONIA

Seisme

Două cutremure cu magnitudinea de 5 s-au produs în Japonia în cursul nopţii de sâmbătă spre duminică, fără însă a provoca daune materiale. Un seism de 5,2 a avut loc ieri dimineaţă în estul ţării, în apropierea centralei nucleare de la Fukushima, care nu a fost afectată în niciun fel. Cutremurul a avut loc în prefectura Ibaraki, la 136 de kilometri la est de Tokyo, la o adâncime de 24,7 kilometri. Cu câteva ore mai devreme, un alt seism cu magnitudinea de 5,1 se produsese în apropierea insulei Honshu, cea mai mare din Japonia. Pe 11 martie, un seism de 9,0 urmat de un tsunami au provocat moartea a aproximativ 22.000 de persoane în Japonia. Centrala nucleară Fukushima 1 a fost grav afectată de tsunami.

GERMANIA

Accident în lanţ

Cel puţin opt persoane au murit şi alte 37 au fost rănite în două accidente rutiere produse în Germania, unul fiind o coliziune în lanţ în care au fost implicate zeci de vehicule. Pe o autostradă din landul Rhenania de Nord-Westphalia, trei persoane au murit şi alte 35 au fost rănite într-un accident în lanţ în care au fost implicate peste 50 de vehicule. Accidentul, produs în apropierea frontierei cu Olanda, a fost favorizat de ceaţa densă. Un număr de 14 persoane sunt în stare gravă. Alte cinci persoane au murit într-un accident produs în apropiere de localitatea Aix-la-Chapelle, în vestul ţării vest. Şoferul unui autoturism a pierdut controlul volanului din cauza vitezei excesive, a intrat pe contrasens şi a lovit un alt vehicul.

MAREA BRITANIE

Poliţişti înjunghiaţi

Patru agenţi de poliţie au fost înjunghiaţi într-un atac comis într-un cartier din nord-vestul Londrei, presupusul autor al atacului fiind reţinut. Unul dintre agenţii de poliţie este în stare gravă după ce a fost înjunghiat în stomac. Alţi doi agenţi au fost şi ei înjunghiaţi, iar al patrulea are o plagă la mână. Incidentul a avut loc în cartierul Kingsbury. Poliţia fusese chemată pentru aplanarea unui conflict. În timp ce încercau să discute cu presupusul autor al unei agresiuni, poliţiştii au fost atacaţi.

SUA

Evacuări din calea focului

Autorităţile americane au ordonat evacuarea a circa 9.500 de persoane, după ce un incendiu de vegetaţie a izbucnit în zona Sierra Nevada şi ameninţă oraşul Reno. Incendiul a izbucnit joi noapte şi cuprinsese până vineri la prânz circa 800 de hectare. O persoană ar fi murit şi 20 de case au fost distruse de flăcări, în pofida eforturilor celor 450 de pompieri desfăşuraţi. Incendiul este unul dintre cele mai grave de anul acesta din vestul SUA.

SLOVENIA

Sondaje preelectorale

Opoziţia conservatoare din Slovenia, condusă de fostul premier Janez Jansa, conduce în sondajele de opinie, cu două săptămâni înainte de alegeri. Partidul Democratic, condus de Janez Jansa, este creditat cu 18,1% din intenţiile de vot, urmat de noua formaţiune a primarului din Ljubljana Zoran Jankovici Slovenia Pozitivă, cu 15,3%. Lista Civică, formaţiunea liberală a lui Gregor Virant, se află pe a treia poziţie, cu 8,6% din intenţiile de vot, în timp ce Partidul Social-Democrat, al premierului Borut Pahor, ocupă abia al patrulea loc, susţinut de numai 5,4% din alegători. Deşi alegerile anticipate urmează să aibă loc pe 4 decembrie, aproape o treime dintre cei 1,6 milioane de alegători înregistraţi nu s-au decis încă pe cine vor vota, iar 6,5% au spus că se vor abţine. Un partid trebuie să obţină cel puţin 4% din voturi pentru a intra în Parlament. Slovenia a convocat alegeri anticipate după ce premierul Borut Pahor a eşuat în a implementa reforme menite să reducă cheltuielile şi să consolideze finanţele. Fosta republică iugoslavă, care a aderat la UE în 2004 şi la Zona Euro în 2007, riscă o criză financiară severă, dacă nu adoptă urgent reforme necesare.

AFGANISTAN

Parteneriat strategic

Marea Adunare tradiţională afgană, Loya Jirga, acceptă, în anumite condiţii, principiul unui parteneriat strategic între Afganistan şi SUA, precum şi negocieri cu talibanii dispuşi să renunţe la atacuri armate. Afganistanul şi SUA continuă să negocieze un acord de parteneriat strategic care să fixeze modalităţile prezenţei militare americane în Afganistan. Pe de altă parte, Loya Jirga s-a declarat favorabilă negocierilor cu insurgenţii talibani care vor renunţa la acţiunile armate. Preşedintele afgan Hamid Karzai a declarat că este dispus să accepte condiţiile şi recomandările Marii Adunări tradiţionale, formată din reprezentanţii regiunilor şi clanurilor tribale.