GRECIA

Beznă la Ministerul Sănătăţii

Ministerul Sănătăţii din Atena a rămas fără curent electric, pentru că nu şi-a plătit facturile. Ministerul datorează companiei naţionale de electricitate 3,8 milioane de euro. Angajaţii companiei de distribuţie a curentului electric care au întrerupt alimentarea ministerului fac parte din sindicatul GENOP. Sindicatul se află în conflict cu Guvernul, care a ordonat societăţii de electricitate să impună o nouă taxă consumatorilor. Ordinul este inacceptabil, ţinând cont de faptul că statul nu şi-a plătit facturile la utilităţi, a declarat liderul GENOP, Nikos Fotopoulos.

JAPONIA

Cesiu radioactiv în orez

Autorităţile japoneze au depistat, ieri, niveluri excesive de cesiu radioactiv în orez cultivat la o fermă din oraşul Fukushima. Este pentru prima dată când în orezul japonez sunt găsite urme ale acestui izotop cu un asemenea nivel de radioactivitate, de la criza nucleară declanşată după seismul urmat de tsunami din martie, care a dus la avarierea centralei nucleare Fukushima Daiichi. Cesiul din mostrele de orez prelevate la o fermă din Fukushima avea un nivel de radioactivitate de 630 becquereli pe kilogram, faţă de limita de 500 stabilită de Guvern. Guvernul central are în vedere interzicerea livrărilor de orez din zona respectivă, Onami. Responsabili locali au precizat că orezul nu a fost pus în vânzare iar toţi proprietarii de ferme din Onami au fost îndemnaţi să nu-şi scoată la comercializare producţia. În septembrie, în urma unui test preliminar au fost depistate niveluri alarmante de cesiu, de 500 becquereli per kilogram, în orezul din oraşul Nihonmatsu din prefectura Fukushima, dar la un test ulterior, nivelul de radioactivitate a ieşit sub limita maximă admisă.

FRANŢA

”Indignaţi” alungaţi

Poliţia franceză a intervenit, marţi seară, pentru a desfiinţa o tabără a ”indignaţilor” ridicată în urmă cu zece zile, în cartierul de afaceri parizian La Défense. În jur de 100 de poliţişti şi jandarmi au confiscat corturile, cartoanele şi pancartele militanţilor anticapitalişti instalaţi sub Marele Arc din La Défense. Intervenţia forţelor de ordine a vizat curăţarea esplanadei de cartoanele şi mobilele adunate de ”indignaţi”, nu evacuarea persoanelor sau arestări”, a declarat un reprezentant al prefecturii. Protestatarii au denunţat violenţa intervenţiei. Nu s-au înregistrat răniţi. ”Indignaţii” s-au instalat sub Marele Arc din La Défense de la sfârşitul summit-ului G20, desfăşurat la Cannes, în zilele de 3 şi 4 noiembrie. Numărul lor a oscilat între mai multe sute şi câteva zeci de persoane. Poliţia a intervenit în mai multe rânduri, fără a proceda la evacuarea lor.

SUA

Evacuare legală

Un tribunal din New York a decis că evacuarea manifestanţilor din mişcarea Occupy Wall Street, care îşi instalaseră corturile în parcul Zucotti, este legală. Sute de manifestanţi s-au întors în parc, marţi seară, dar nu au dreptul să îşi instaleze corturi sau să folosească generatoare în zonă. Poliţia a arestat circa 200 de persoane într-un raid surpriză, în cursul nopţii, după care a reţinut o serie de jurnalişti. Primarul New York-ului, Miachel Bloomberg, a explicat că măsura vizează asigurarea siguranţei în zonă şi a sănătăţii publice. Decizia instanţei a fost anunţată în cursul serii de marţi, în timp ce sute de manifestanţi se aflau încă în jurul baricadelor din parcul Zucotti. În jurul orei locale 17.30, manifestanţilor li s-a permis din nou accesul în parc, în şir indian. Protestatarii au început să discute noi planuri, iar atmosfera era optimistă, potrivit corespondentului BBC. Toboşari şi chitarişti cântau, iar mai multe persoane s-au strâns la o intersecţie cu bulveradul Brodway. Organizatorii au împărţit pelerine de ploaie. Poliţia a anunţat că nu există restricţii oficiale de circulaţie, dar manifestanţilor nu li se va permite să doarmă în parc.

CHINA

Tragedie rutieră

O coliziune produsă în nord-vestul Chinei, între un camion şi un microbuz şcolar supraîncărcat, care avea 64 de persoane la bord, s-a soldat, ieri, cu 19 morţi, dintre care 17 copii. Accidentul a provocat, de asemenea, rănirea a 45 de persoane, dintre care 13 sunt în stare gravă. Acesta s-a produs în cursul dimineţii, în comuna Qingyang din provincia Gansu. Vehiculul care transporta copii a intrat în coliziune frontală cu un camion. Acest microbuz avea nouă locuri pe scaune şi era supraîncărcat, având 64 de persoane la bord, dintre care doi adulţi. O anchetă a fost deschisă pentru a se stabili cauzele accidentului. Cei doi adulţi decedaţi sunt şoferul şi un însoţitor al copiilor.

COREEA DE NORD

Rachete testate

Forţele nord-coreene au testat, recent, rachete aer-apă, în largul coastei de vest a peninsulei, au declarat, ieri, surse guvernamentale de la Seul. În octombrie şi noiembrie, un bombardier nord-coreean Il-28 a făcut teste ale unei versiuni modificate a rachetelor sol-mare Styx. Marea Glabenă, aflată la vest de cele două Corei, este împărţită de o graniţă contestată între cele duă ţări, trasată după războiul din 1950-1953. Zona a fost scena mai multor incidente între cele două ţări, inclusiv bombardarea insulei Yeonpyeong, anul trecut, soldată cu moartea a patru sud-coreeni. Cele două state coreene nu au semnat niciun tratat de pace, ceea ce înseamnă că sunt, tehnic, în război.

SUEDIA

Deportat greşit!

Poliţia suedeză a primit ordin să deporteze un bărbat în Iran, dar l-a trimis, din greşeală, în Irak, unde riscă 15 ani de închisoare. ”Poliţia nu poate deporta pe cineva în altă ţară decât cea decisă”, a declarat Mikael Ribbenvik de la agenţia pentru migrare Migrationsverket. Bărbatul în vârstă de 53 de ani, născut în Irak, a fost deportat de Saddam Hussein, în anii \'80. Ulterior, acesta a devenit cetăţean iranian. El şi-a depus actele pentru rezidenţă în Suedia, în 2002, dar dosarul său a fost respins iar în octombrie 2010, poliţia din Gavle, nordul Suediei, a primit ordin să îl deporteze în Iran. Nu este clar de ce a fost trimis în ţara greşită, dar eroarea a fost raportată Avocatului Poporului. Potrivit surorii bărbatului, care a primit informaţiile de la o cunoştinţă, acesta se află în închisoare la Bagdad. Poliţia din Gavle a recunoscut că a făcut o greşeală şi susţine că şi-a schimbat practicile.

RUSIA

Oficiali transnistreni reţinuţi

Doi oficiali transnistreni au fost reţinuţi, marţi, de Serviciul Vamal rus, pe aeroportul Şeremetievo din Moscova. Autorităţile ruse i-au verificat timp de cinci ore pe cei doi reprezentanţi ai Tiraspolului, aflaţi într-o vizită oficială. Cei doi oficiali sunt secretarul Comisii Electorale Centrale de la Tiraspol, Maria Melnic şi viceministrul de Externe al regiunii, Serghei Simonenko. Lor le-au fost confiscate laptopurile de serviciu şi cele personale.

COLUMBIA

Alt lider pentru FARC

Gherila Forţelor Armate Revoluţionare Columbiene (FARC, marxistă) l-a desemnat pe Timoleon Jimenez, alias Timoşenko, ca succesor al fostului lider Alfonso Cano, ucis în confuntări, la începutul lui noiembrie. Textul, datat la 5 noiembrie, la o zi după moartea lui Alfonso Cano, afirmă că FARC continuă să aibă ca obiectiv preluarea puterii de către popor şi îşi păstrează moralul, în pofida morţii lui Cano, ucis în confruntări cu armata, în sud-vestul ţării. La conducerea unuia dintre cele mai importante fronturi ale gherilei, de aproxiamtiv 800 de oameni, Timoleon Jimenez a fost prezentat de specialişti ca ”opţiunea cea mai războinică pentru succesiunea lui Alfonso Cano”, care se afla la conducerea FARC de la moartea în martie 2008 a fondatorului acestor forţe, Manuel Marulanda. Medic de profesie şi membru FARC de la începutul anilor \'80, Timoleon Jimenez făcea parte dintre cei şapte membri ai secretariatului însărcinat cu conducerea FARC şi era numărul trei în ierarhia acestei organizaţii. Un specialist în acest conflict, Ariel Avila, cercetător la Institutul de Studii Corporacion Nuevo Arco Iris, a declarat că Timoleon Jimenez era, de asemenea, comandantul serviciilor de spionaj şi contraspionaj ale gherilei. El ar fi fost format în mai multe ţări din Europa de Est. Pe adevăratul său nume Rodrigo Londono Echeverry, Timoleon Jimenez, alias Timoşenko, ar avea 52 de ani, potrivit justiţiei americane, care îl caută pentru trafic de cocaină către SUA şi pentru crime în legătură cu acest trafic.

INDONEZIA

Seism

Un seism de magnitudine 5,8 s-a produs ieri dimineaţă, în provincia indoneziană Papua din estul arhipelagului, provocând panică printre locuitori, a anunţat centrul american de geofizică, USGS. Cutremurul a avut loc la 8.42, la o adâncime de 8 km, epicentrul său fiind localizat la 86 km nord de Tanahmerah. Agenţia indoneziană de Meteorologie, Climatologie şi Geofizică a anunţat, la rândul ei, o estimare preliminară a magnitudinii cutremurului de 6,2. Agenţia a afirmat că epicentrul seismului a fost localizat la aproximativ 34 km sud-vest de oraşul Oksibil, la o adâncime de 57 km. Locuitori din Oksibil au fugit din casele lor, în panică, dar nu există rapoarte imediate asupra daunelor sau victimelor. Indonezia este situată pe Centura de Foc a Oceanului Pacific, un arc de vulcani ce încercuiesc bazinul Pacificului.

THAILANDA

Se retrag apele

Inundaţiile din capitala Thailandei se retrag şi toate străzile principale vor fi uscate în două săptămâni, au declarat autorităţile thailandeze, ieri, oferind astfel veşti bune, după luni de inundaţii în urma cărora şi-au pierdut viaţa 564 de oameni la nivel naţional. Aproximativ 20 din cele 77 de provincii ale Thailandei au fost lovite de inundaţii, începând cu luna iulie, în special în zonele de nord şi centrale, mai mult de o cincime din populaţia de 64 de milioane de locuitori a ţării fiind afectată de acestea. Inundaţiile au atras atenţia internaţională şi au speriat zeci de mii de turişti. Multe zone rămân în continuare inundate, în special cele de la vest şi est de Bangkok, fiind preconizat că va mai dura câteva săptămâni pentru ca apa să ajungă la Golful Thailandei. Ieri, secretarul de Stat american, Hillary Rodham Clinton, a anunţat un ajutor substanţial pentru Thailanda, în cadrul unei vizite în această ţară, pentru a-şi exprima solidaritatea.