RUSIA

Cauza tragediei

Accidentul aviatic din Iaroslav, soldat cu moartea echipei de hochei Lokomotiv Iaroslav, a fost provocat de viteza insuficientă a avionului la decolare, a declarat viceministrul rus al Transporturilor. Ideea fusese avansată, imediat după accident, de un angajat al aeroportului. 43 de persoane au murit în accident. Vineri, un avion de pasageri a fost obligat să se întoarcă pe un aeroportul din oraşul Arhanghelsk din nordul Rusiei, după ce cabina s-a depresurizat. Comandantul avionului Boeing 737 al Nordavia s-a întors la scurt timp după decolare, la 08.00 ora Moscovei. Aeronava se îndrepta către staţiunea turcă Antalya. Nicio persoană nu a fost rănită. Incidentul a avut loc la două zile după tragedia în care au murit 43 de persoane.

MEXIC

Pană de curent uriaşă

Peste 10 milioane de locuitori din SUA şi Mexic sunt privaţi de electricitate, a anunţat, vineri, Comisia Federală Mexicană de Electricitate. Oraşele mexicane Tijuana, Ensenada, Tecate, San Luis Río Colorado, precum şi cel american San Diego şi partea de sud a Los Angelesului au fost afectate de pana de curent. Numărul de zboruri de pe aeroportul internaţional Tijuana a fost redus cu 90% iar armata şi poliţia au patrulat pe străzile din oraşele afectate. Presa americană a anunţat anterior că o pană importantă de curent afectează două milioane de case din statele California şi Arizona, precum şi din Mexic. Pana a provocat haos în traficul din mai multe oraşe şi a dus la închiderea a două reactoare nucleare din California. San Diego a fost oraşul cel mai grav afectat, unde toate zborurile de pe aeroport au fost anulate. Oficialii anchetează cauza incidentului, dar ipoteza unui atac terorist a fost repinsă. Aparent, o linie de curent dintre Arizona şi California a fost ruptă iar valul de căldură extremă din zonă ar fi putut contribui la situaţie. Mai multe trenuri s-au oprit la Los Angeles, pentru că luminile de semnalizare nu funcţionau iar mai multe persoane au fost salvate din lifturi sau din parcurile de distracţie.

SUA

Inundaţii mortale

Ploile torenţiale care afectează nord-estul SUA au determinat autorităţile să ordone evacuarea a 100.000 de persoane ameninţate de inundaţiile care deja s-au soldat cu cinci morţi. Regiunea abia se reface după trecerea uraganului Irene, care a cauzat pagube de peste zece miliarde de dolari şi a provocat moartea a cel puţin 40 de persoane în estul SUA. Avertismente de inundaţii sunt în vigoare în mai multe comitate din statele New York, New Jersey, Pennsylvania, Connecticut, Virginia şi Maryland, unde mai multe râuri s-au revărsat, inundând oraşe şi ferme şi determinând închiderea unor autostrăzi. Preşedintele Obama a decretat stare de urgenţă în statul New York, permiţând deblocarea de subvenţii federale pentru coordonarea eforturilor cu scopul de a salva vieţi şi a proteja sănătatea publică. Guvernatorul statului New York, Andrew Cuomo, a declarat că se teme de inundaţii importante. Aceste intemperii sunt provocate de furtuna tropicală Lee. Meteorologii au anunţat că furtuna tropicală Nate se îndrepta, joi, spre Mexic şi ameninţa statul Texas, în timp ce furtuna Maria avansa spre Antile şi ar putea atinge Puerto Rico, duminică. Uraganul Katia evolua, la rândul său, spre nord în Atlantic, dar nu ar trebui să mai atingă coastele americane.

CHINA

Incendiu ucigaş

Cel puţin opt studenţi şi-au pierdut viaţa, vineri, când un feribot s-a scufundat într-un râu din provincia Hunan din centrul Chinei. Potrivit martorilor oculari, feribotul era supraîncărcat de studenţi care se întorceau acasă pentru a sărbători Festivalul Toamnei.

OLANDA

Seism moderat

Un seism de 4,5 grade pe Scara Richter s-a produs joi noapte, în regiunea Nimegue din estul Olandei, în apropierea graniţei cu Germania, fără a produce pagube materiale, au anunţat autorităţile olandeze. Epicentrul seismului produs la ora locală 21:02 a fost plasat la Xanten, în vestul Germaniei, conform informaţiilor oferite de seismologii olandezi. Cutremurul nu a făcut nici pagube şi nici victime, conform unui purtător de cuvânt al poliţiei din Nimegue.

FRANŢA

Vigilenţă sporită

Poliţia franceză menţine un nivel sporit de vigilenţă, cu două zile înainte de comemorarea a 10 ani de atentatele din 11 septembrie 2001, după un complot terorist dejucat în Germania şi o anchetă în curs în SUA, au anunţat, vineri, autorităţile. Poliţia franceză a arestat, din 2001 până în prezent, 914 presupuşi terorişti islamişti. SUA au avertizat joi în legătură cu o ameninţare credibilă, specifică, vizând New York sau Washington DC, înainte de comemorarea a 10 ani de la atentatele teroriste din 11 septembrie 2001. Tot joi, poliţia din Berlin a arestat doi bărbaţi suspectaţi că plănuiau un atac cu bombă. Unul dintre suspecţi este un german de origine libaneză, de 24 de ani, iar celălalt are 28 de ani şi este din Gaza. Ei făcuseră rost de substanţe chimice ce pot fi folosite pentru fabricarea de explozibili, a spus un purtător de cuvânt al poliţiei.

PAKISTAN

Ajutor internaţional

Pakistanul a cerut ONU să lanseze un apel la solidaritate internaţională, pentru a veni în ajutorul celor cinci milioane de persoane afectate de inundaţii în sudul ţării, în ultimele săptămâni. Preşedintele Asif Ali Zardari a discutat la telefon cu secretarul general al ONU, Ban Ki-moon şi i-a cerut să lanseze un apel la ajutor internaţional pentru persoanele afectate. În total, ploile au lăsat în urmă 138 de morţi într-o lună şi aproape cinci milioane de persoane sinistrate, potrivit agenţiei naţionale pentru gestionarea catastrofelor naturale.