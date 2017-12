ITALIA

Sechestru pe bunurile Mafiei

Magistraţii Tribunalului Bucureşti au primit din partea judecătorilor italieni o solicitare pentru a pune sechestru pe bunurile pe care membrii Mafiei le deţin în România. Solicitarea a fost făcută în cadrul unei anchete cu privire la activităţile lui Massimo Ciancimino, un cap al temutei reţele Cosa Nostra. Cererea ar viza trei firme care sunt bănuite că spală bani pentru Massimo Ciancimino. Cosa Nostra este una dintre cele mai vechi şi mai extinse reţele mafiote italiene, cu origini în Sicilia.

JAPONIA

Victime în urma taifunului

Un număr de 20 de persoane şi-au pierdut viaţa şi alte 50 sunt date dispărute după ce puternicul taifun Talas a lovit vestul Japoniei. Uraganul a provocat ploi abundente şi a fost însoţită de rafale de vânt cu viteze de până la 108 kilometri pe oră. Talas a ajuns sâmbătă pe insula Shikoku, iar ieri a traversat arhipelagul nipon, ajungând în Marea Japoniei, în estul ţării. Agenţia naţională de meteorologie a avertizat că ploile abundente şi vântul puternic vor continua, crescând riscul de inundaţii şi alunecări de teren. Aproape 500.000 de persoane din vestul şi centrul Japoniei au fost sfătuite să părăsească zona. Cele mai afectate regiuni sunt prefecturile Nara şi Wakayama.

SUA

Incendiu devastator

Mii de persoane au fost evacuate în statul american California, din cauza unui incendiu de pădure. Flăcările au devastat peste 200 de hectare de pădure, iar pompierii susţin că focarul se extinde cu repeziciune. Focul este favorizat de temperaturile ridicate şi de rafalele puternice de vânt. O autostradă aflată în apropiere a fost închisă. Focul s-a apropiat de mai multe zone rezidenţiale şi ameninţă peste 1.500 de case. Printre acestea şi proprietăţi de lux, estimate la câteva milioane de dolari. Autorităţile locale au înfiinţat un centru pentru sinistraţi, ca să-i adăpostească pe oamenii nevoiţi să-şi părăsească locuinţele.

GRECIA

Zvonuri dăunătoare

O serie de ciocniri au izbucnit ieri între forţele de ordine şi manifestanţii strânşi în apropierea Parlamentului grec de la Atena, iar poliţia a arestat zece persoane. Protestatarii sunt nemulţumiţi de politica economică a Guvernului. Pe de altă parte, ministrul ele al Finanţelor a reiterat ieri la Atena că plecarea, vineri, din capitala greacă a troicii de creditori pentru Grecia era una prevăzută şi că negocierile nu sunt blocate. Evangelos Venizelos a ţinut să facă aceste precizări după ce mai multe publicaţii elene invocau în acest sfârşit de săptămână o ruptură între Atena şi auditorii din partea UE, Băncii Centrale Europene şi FMI, însărcinaţi să evalueze planul de austeritate al Atenei. Potrivit acestor publicaţii, troica i-ar fi cerut Guvernului elen noi măsuri de austeritate. În această vară, mii de greci au protestat faţă de măsurile de austeritate adoptate de Guvern, pentru a evita ca ţara să intre în faliment.

MAREA BRITANIE

Proteste violente

Un număr de 60 de persoane au fost arestate în urma ciocnirilor dintre extrema-dreaptă şi poliţie ce au avut loc sâmbătă seară în estul Londrei. Potrivit poliţiei, 16 persoane au fost arestate în timpul protestelor grupării de extremă-dreapta Liga Engleză de Apărare (EDL), iar alte 44 au fost reţinute ulterior, fiind suspectate de perturbarea liniştii publice. Autorităţile britanice au impus, începând de vineri, o interdicţie de 30 de zile vizând protestele în cinci cartiere din Londra, aflate în centrul violenţelor de luna trecută, soldate cu rănirea a peste 100 de ofiţeri de poliţie. Forţele de ordine au anunţat că circa 1.000 de susţinători ai EDL şi 1.500 de opozanţi au luat parte la manifestaţii. Activiştii au aruncat cu sticle incendiare, în timp de 3.000 de ofiţeri de poliţie au încercat să îi ţină sub control. EDL, o mişcare de extremă-dreapta care afirmă că se opune răspândirii Islamului şi aplicării legii sharia în Marea Britanie, a anunţat că intenţionează să organizeze proteste la Londra în acest weekend.

ISRAEL

Demonstraţii

Peste 400.0000 de oameni au protestat sâmbătă noapte în mai multe oraşe din Israel, în cea mai amplă manifestaţie din istoria ţării, pe fondul valului de nemulţumire socio-economic. Se estimează că 406.000 de oameni au protestat, bazându-se pe semnalele emise de telefoanele mobile şi pe date obţinute de la sateliţi. Organizatorii sperau ca un milion de persoane să iasă pe străzi, însă numărul protestatarilor a fost oricum impresionant, pentru o ţară cu o populaţie de circa 7,7 milioane. Israelienii sunt nemulţumiţi de costul mare al întreţinerii locuinţelor, alimentelor, educaţiei şi asistenţei medicale. Premierul Netanyahu, care încearcă să echilibreze principiile unei pieţe libere cu cererile protestatarilor, a format o comisie de 22 de membri, condusă de economistul Manuel Trajtenberg, să analizeze problemele actuale. Acesta urmează să prezinte propunerile până la sfârşitul lunii. Şeful Guvernului a avertizat că soluţiile prezentate trebuie să fie sustenabile din punct de vedere economic.

ARHIPELAGUL VANUATU

Seism

Un cutremur cu magnitudinea 7 grade pe scara Richter s-a produs ieri în sudul arhipelagului Vanuatu, din Pacific, a anunţat institutul american de geofizică USGS. Seismul s-a produs la 122 de kilometri la sud-est de Isangel, capitala administrativă a insulei Tanna, şi la 217 kilometri la nord-est de insulele Loyalty din Noua Caledonie. Nu a fost emisă alertă de tsunami. Epicentrul cutremurului a fost localizat la o adâncime de 132,4 kilometri.

ITALIA

O nouă candidatură

Actual premier italian în vârstă de 74 de ani nu va părăsi scena politică la finalul mandatului, în 2013, aşa cum a anunţat în urmă cu câteva luni. Angelino Alfano, coordonatorul naţional al partidului înfiinţat de magnatul italian, Poporul Libertăţii, a anunţat intenţia premierului de a candida la viitoarele alegeri. Acesta a vorbit şi despre scandalurile de corupţie care au zguduit atât alianţa de guvernământ cât şi opoziţia de centru-stânga. „Nu există partide cinstite sau corupte, ci doar indivizi care se remarcă”, a conchis coordonatorul naţional al formaţiunii politice înfiinţate de premier.

CUBA

Deces

Ministrul cubanez al Apărării, Julio Casas Regueiro, un veteran al revoluţiei, a murit la vârsta de 75 de ani, după ce inima i-a cedat. Acesta a fost incinerat, aşa cum a dorit. Julio Casas Regueiro a administrat activitatea economică a armatei cubaneze până în 2008, când preşedintele Raul Castro l-a numit în funcţia de ministru al Apărării. A fost un contabil care a luptat sub comanda lui Raul Castro împotriva lui Fulgencio Batista, îndepărtat de putere în ianuarie 1959. După aceea, a devenit şeful operaţiunilor financiare şi economice al Forţelor Armate Revoluţionare Cubaneze. Televiziunea de stat a anunţat o perioadă de doliu de trei zile.

La Havana, moartea lui Regueiro va alimenta speculaţiile în legătură cu sănătatea elitei politice a ţării, formată din oameni bătrâni. Preşedintele Raul Castro are 80 de ani, la fel ca Jose Ramon Machado Ventura, prim vicepreşedinte al Consiliului de Stat şi al Consiliului de Miniştri. Fidel Castro, care nu mai ocupă nicio funcţie oficială, are 85 de ani. Acesta nu a mai fost văzut în public din luna aprilie şi nu mai scris niciun editorial în ultimele două luni.

BULGARIA

Acord pentru întreţinerea avioanelor

Ministerul bulgar al Apărării a semnat un acord cadru cu societatea rusă de aviaţie MIG, pentru lucrări de întreţinere la aparatele de zbor MiG-29. Acordul a fost semnat la aerodromul Krumovo, unde Bulgaria a organizat un spectacol aviatic pentru a marca 100 de ani de la înfiinţarea aviaţiei sale miliare. Aviaţia bulgară dispune de 12 avioane de luptă şi patru de antrenament. Parametrii financiari ai actualului contract, ce va fi semnat în noiembrie, se ridică la 1,148 milioane de leva (circa 575.000 de euro). Acordul este vigoare timp de 48 de luni.

Viceministrul bulgar al Apărării, Valentin Radev, a precizat că va mai fi nevoie de circa 7-8 milioane de leva pentru avioanele militare. Lucrările de întreţinere vor fi desfăşurate la uzina militară Plovdiv, deţinută de compania de stat Terem.

SERBIA

Extremist decedat

Nazistul maghiar Sandor Kepiro a murit la vârsta de 97 de ani, la câteva săptămâni după ce a fost achitat pentru masacrarea unor civili la Novi Sad, în Serbia în 1942. Sandor Kepiro se afla pe lista Centrului Wiesenthal ca unul dintre cei mai căutaţi criminali nazişti. Peste 1.200 de evrei, sârbi şi romi au fost ucişi în trei zile de forţele ungare în masacrul din Novi Sad. Sandor Kepiro a fost acuzat de complicitate la crime de război, iar procurorii susţin că el ar fi ordonat strângerea şi executarea a 36 de oameni. Sute de familii au fost strânse de unguri, aliaţi ai Germaniei naziste, în ianuarie 1942 pe malul Dunării, în Novi Sad, şi apoi împuşcate. Sandor Kepiro a fost condamnat pentru implicare în crimele din Ungaria în 1944, dar condamnarea a fost anulată de Guvernul fascist şi apoi el a fugit în Argentina. A revenit în Ungaria în 1996 şi a fost depistat de “vânătorii de nazişti”, după zece ani, în Budapesta. Anul trecut, a admis prezenţa la raidul din Novi Sad, dar a negat că ar fi ucis pe cineva.

GEORGIA

Poluare cu petrol

Locuitorii unui sat din Georgia au constatat vineri că la robinetele lor curge petrol în loc de apă. Locuitorii din satul Barţhana, situat în apropiere de Batumi, un oraş cu peste 120.000 de locuitori din Georgia, sunt nevoiţi să folosească apă de ploaie în loc de apă de la robinet. În plus, sistemele de încălzire pe bază de apă şi maşinile de spălat nu mai pot fi utilizate. Incidentul pare să fi fost provocat de un oleoduct avariat, aflat în apropiere. Potrivit site-ului oficial al portului Batumi, terminalul petrolier are o capacitate de 15 milioane de tone de petrol pe an şi este unul dintre cele mai mari din Caucaz.