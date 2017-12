RUSIA

Explozie

Cel puţin şase persoane au fost ucise, iar alte 12 au fost rănite în urma unei explozii care a avut loc, ieri, într-o bază militară din regiunea Astrakhan, la 1.500 de kilometri sud de Moscova, anunţă poliţia rusă. Deflagraţia a avut loc, cel mai probabil, în momentul în care erau dezamorsate dispozitivele explozive. Şase militari au fost ucişi şi alţi 12 au fost răniţi, conform informaţiilor preliminare.

SUA

Seisme puternice

Ieri, în jurul orei 17.50 GMT, pe coasta de est a Statelor Unite s-a produs un cutremur puternic, cu magnitudinea de 5,8. Sesismul a fost resimţit puternic în Washington şi New York. Sediul Pentagonului a fost evacuat, iar aeroporturile din New York şi Philadelphia şi-au suspendat activitatea. Deocamdată nu există informaţii despre eventuale pagube sau victime. Un alt cutremur, cu magnitudinea de 5,3 s-a produs, anterior, în SUA, provocând pagube materiale dar nu şi victime, a anunţat institutul american de geofizică USGS. Cutremurul s-a produs cu puţin timp înainte de miezul-nopţii, în regiunile muntoase ale statelor Colorado şi New Mexico, la o adâncime de patru kilometri. Epicentrul a fost localizat la 290 de kilometri sud de Denver (Colorado). Potrivit presei locale, mai multe autostrăzi şi clădiri au fost avariate.

.

BULGARIA

Isteria răpirilor

Romii au atacat cu pietre o ambulanţă în Plovdiv, pentru că auziseră despre... ambulanţele misterioase care circulă în zonă, pentru a preleva organe de la mame şi copii. ”Ambulanţe care transportă oameni fără organe au fost văzute în zonă”, potrivit zvonurilor care au înspăimântat comunitatea. Un oficial din poliţia locală a respins categoric aceste zvonuri. Panica a făcut ca mai multe ambulanţe să fie distruse în district. În zonă se află una dintre cele mai mari comunităţi de romi din sud-estul Europei.

TURCIA

Peste 90 de kurzi ucişi

Între 90 şi 100 de separatişti kurzi au murit în raidurile aviaţiei turce din nordul Irakului, în ultima săptămână, a anunţat, ieri, armata turcă. Atacurile s-au soldat şi cu peste 80 de răniţi. În total au fost distruse 132 de ţinte în ultimele şase zile. Miercurea trecută, Turcia a atacat poziţiile rebelilor kurzi, după uciderea a 12 militari turci de către separatiştii kurzi, în sud-estul Turciei. Conflictul dintre Turcia şi PKK, ce revendică independenţa Kurdistanului, durează de 25 de ani şi s-a soldat cu peste 40.000 de morţi. PKK este considerată de ONU şi UE drept organizaţie teroristă.

RUSIA

Atac cu laser

O persoană necunoscută a încercat să orbească temporat pilotul unui avion de linie, cu ajutorul unui fascicul laser, pe aeroportul Vnukovo. Pilotul aeronavei a remarcat un fascicul laser de culoare verde în cabina sa, când avionul se afla la o altitudine de 600 de metri deasupra solului. Recent, autoritatea aeronautică rusă şi-a exprimat îngrijorarea cu privire la numărul tot mai mare de incidente în care persoane necunoscute folosesc fascicule laser pentru a orbi temporar piloţii avioanelor. Circa 45 de cazuri au fost soluţionate de la începutul acestui an, dar numeroase altele rămân cu autori necunoscuţi. O modificare legislativă aşteaptă să fie votată în Duma de Stat, Camera Inferioară a Parlamentului rus, prin care persoanele care mai fac astfel de fapte să fie pasibili de pedepse cu închisoarea de până la zece ani.

TUNISIA

Fonduri UE

UE a aprobat, ieri, două noi programe de asistenţă financiară pentru Tunisia, în valoare totală de 110 milioane de euro, a anunţat Comisia Europeană. Cele două programe vizează susţinerea procesului de tranziţie politică şi economică din Tunisia, a precizat Executivul comunitar. Primul program, dotat cu un buget de 90 de milioane de euro, este destinat susţinerii măsurilor de relansare recent adoptate de Guvernul tunisian. El urmează să ajute la reducerea disparităţilor, prin intervenţii publice în beneficiul regiunilor şi al grupurilor sociale deosebit de defavorizate până în prezent, potrivit comunicatului. Al doilea program, dotat cu un buget de 20 de milioane de euro, are ca scop încurajarea modernizării sectorului serviciilor. Prin acest ajutor, CE marchează sprijinul său faţă de măsurile de relansare luate de Guvernul tunisian şi încrederea sa în potenţialul viitor al economiei tunisiene, a spus comisarul european pentru Extindere şi Politica de Vecinătate, Stefan Füle. ”CE este hotărâtă să susţină eforturile autorităţilor vizând restabilirea rapidă a unei creşteri mai puternice, care să permită crearea de locuri de muncă, ameliorarea condiţiilor sociale ale tunisienilor mai defavorizaţi şi resorbirea disparităţilor dintre regiuni”, a adăugat oficialul european.

GEORGIA

Avertisment rusesc

Rusia a avertizat, ieri, Georgia, cu privire la o invazie în Osetia de Sud sub pretextul Marşului Păcii, ce va marca trei ani de la recunoaşterea independenţei regiunilor separatiste georgiene de către Moscova. La 26 august 2008, Rusia a recunoscut independenţa Osetiei de Sud şi Abhaziei, după un conflict de cinci zile între Rusia şi Georgia. În replică, Tbilisi a tăiat legăturile diplomatice cu Moscova. Moscova a avertizat Georgia cu privire la marş, spunând că ”scenariul acestui eveniment include o tentativă de invadare a Osetiei de Sud, sub sloganul repatrierii refugiaţilor”. Ministerul rus de Externe afirmă că Georgia intenţionează să recruteze până la 3.000 de refugiaţi dintr-o tabără din Ţerovani, care să se alăture marşului. Recrutarea ar avea loc ca parte a reînregistrării oficiale a refugiaţilor.

GRECIA

Garanţii aprobate de Zona Euro

CE a reamintit ieri că deciziile luate de Grecia şi Finlanda privind introducerea de garanţii ale împrumuturilor trebuie să fie aprobate de partenerii din Zona Euro, într-un moment în care această chestiune controversată înveninează dezbaterile din Zona Euro. ”Convorbirile continuă între Grecia şi Finlanda, la acest capitol controversat al garanţiilor colaterale. Discuţiile sunt bilaterale dar trebuie să fie aprobate de către partenerii din Zona Euro”, a declarat Amadeu Altafaj, purtător de cuvânt al comisarului european pentru Afaceri Economice, Olli Rehn, adăugând că ”partenerilor din Zona Euro le revine sarcina de a stabili dacă acest aranjament este corespunzător sau nu” şi că ”orice decizie de a introduce o garanţie are un impact asupra schemei de finanţare a celui de-al doilea plan de ajutor pentru Grecia”. Finlanda a anunţat la jumătatea lunii august că a convenit cu Grecia ca Atena să-i acorde o garanţie, plătită în numerar, pentru ca Helsinki să contribuie la cel de-al doilea plan de ajutor pentru Atena. Această decizie fusese decisă în cadrul unui summit extraordinar al Zonei Euro, pe 21 iulie, dar dezvăluirea referitoare la discuţiile greco-finlandeze a provocat temeri în legătură cu un demers similar al altor state din Zona Euro. Ministrul austriac de Finanţe, Maria Fekter, a cerut, ieri, îndeosebi un tratament echitabil între ţări.

SUA

Uraganul Irene, ameninţare serioasă

Serviciile de urgenţă din sud-estul SUA urmăreau atent, ieri, evoluţia uraganului Irene, primul care ar putea reprezenta o ameninţare serioasă pentru SUA, în ultimii trei ani. Furtuna şi-a croit deja drum prin Caraibe. Serviciile de meteorologie au informat că uraganul ar putea ajunge la categoria a 4-a, fiind însoţit de rafale de vânt cu o viteză de peste 211 km la oră, înainte de atinge teritoriul SUA. Centrul Naţional de Uragane din SUA din Miami a afirmat că se aşteaptă ca Irene să crească în putere, ajungând la categoria a 3-a. Până acum, primul uragan din Atlantic al sezonului a fost însoţit de vânturi cu viteza maximă de circa 160 de km pe oră şi era localizat, ieri, la aproximativ 90 de km nord-est de Puerto Plata în Republica Dominicană. Uraganul se îndrepta către vest-nord-vest cu 17 km pe oră. Irene a intrat direct în Puerto Rico, doborând copaci şi lăsând fără electricitate peste un milion de persoane. Furtuna s-a îndreptat apoi către mare, la nord de Republica Dominicană, unde vânturile puternice au lovit coasta de nord, provocând valuri uriaşe şi ploi torenţiale. Preşedintele Barack Obama a declarat situaţie de urgenţă în Puerto Rico, care ar putea primi astfel ajutor federal. Câteva sute de persoane au fost evacuate în Republica Dominicană, din cauza inundaţiilor, fiind forţate să se adăpostească în biserici, şcoli sau în locuinţele rudelor. De asemenea, zone întregi au rămas fără electricitate. Meteorologii afirmă că Irene ar putea să treacă peste sau pe lângă Insulele Turks şi Caicos şi sud-estul Bahamas şi să se găsească în apropierea centrului Bahamas, în această dimineaţă.