COREEA DE SUD

Greşeală gravă

Militari sud-coreeni au deschis focul asupra unui avion de linie al companiei Asiana, însă fără a-l nimeri, după ce confundaseră aparatul de zbor cu un avion nord-coreean. Incidentul s-a produs în apropierea frontierei dintre cele două ţări, în timp ce avionul companiei sud-coreene se apropia de aeroportul internaţional Incheon. Soldaţii desfăşuraţi pe insula Gyodong au deschis focul din mitraliere K-2. Tirurile au durat circa zece minute, însă avionul nu a suferit nicio stricăciune, a declarat un purtător de cuvând al puşcaşilor marini sud-coreeni. Avionul vizat al companiei Asiana, cu 119 de oameni la bord, venea dinspre China, pe un culoar de zbor obişnuit, a precizat un controlor de trafic aerian sud-coreean.

EGIPT

Bănuială de spionaj

Un tânăr cu dublă cetăţenie, israeliano-americană, arestat în Egipt sub acuzaţia de spionaj pretindea că este jurnalist român, angajat al unei agenţii de presă din România, afirmă martori ai acuzării. Ilan Grapel, de 27 de ani, a fost arestat pe 12 iunie într-un hotel din Cairo, sub acuzaţia de spionaj, fiind plasat în detenţie provizorie pentru 15 zile, pentru efectuarea unei anchete. Illan Grapel, prezentat de autorităţile egiptene drept agent al Mossad-ului, Serviciul israelian de Informaţii Externe, este acuzat de spionaj în Egipt şi de implicare în manifestaţiile care au condus la înlăturarea regimului Hosni Mubarak. Trei martori ai acuzării au declarat că tânărul distribuia pliante prin care îndemna tinerii să protesteze împotriva regimului şi să comită acte de sabotaj. Ministrul israelian al Afacerilor Externe, Avigdor Lieberman, a dezminţit că Illan Grapel ar fi efectuat activităţi de spionaj. Potrivit Israelului, tânărul se afla la Cairo în calitatea de angajat al unei organizaţii umanitare care le oferă asistenţă refugiaţilor africani. La rândul lor, SUA au confirmat că Illan Grapel s-a născut la New York, este şi cetăţean american şi este student la Facultatea de Drept a Universităţii Emory. Anterior, tânărul a fost membru al forţelor speciale israeliene, fiind rănit în conflictul din Liban din 2006.

ISRAEL

O nouă aprobare

Comisia de urbanism din Israel a luat decizia de a aproba ridicarea unui număr de 2.000 de noi locuinţe în Ierusalimul de Est. Decizia va suscita opoziţia vehementă a palestinienilor, ce va fi urmată cel mai probabil de o nouă condamnare internaţională. Comisia din cadrul Ministerului de Interne şi-a motivat decizia pentru a răspunde nevoii de noi locuinţe pentru coloniştii israelieni. În 2010, anunţul ridicării a 1.600 de noi apartamente în cartierul Ramat Shlomo, aflat pe teritoriul revendicat de palestinieni în Ieruslaimul de Est, a determinat răceala diplomatică dintre SUA şi Israel.

BULGARIA

Activităţi ineficiente

Cheltuielile din justiţia şi afacerile interne din Bulgaria sunt prea mari şi inadecvat distribuite, potrivit unui raport al Institutului pentru o Societate Deschisă. Sectorul judiciar şi poliţia din Bulgaria absorb sume excesiv de mari pentru a susţine un personal prea numeros, ceea ce împiedică realizarea unor investiţii. Bulgaria cheltuieşte de cel puţin două ori mai mult decât media din UE pentru forţele sale de poliţie şi sistemul judiciar, în condiţiile în care aceste sectoare se confruntă cu o scădere a încrederii publice, au o eficienţă îndoielnică şi sunt tot mai multe verdicte împotriva Bulgariei la Curtea Europeană pentru Drepturile Omului. Potrivit raportului, marea parte de cheltuielilor din sectorul justiţie şi afaceri interne al Bulgariei o reprezintă salariile pentru un personal supradimensionat. Bulgaria cheltuieşte de trei ori mai mult faţă de ţări precum Danemarca, Suedia sau Finlanda.

Pe de altă parte, autorităţile bulgare au anunţat că vor avea dreptul de a confisca averile ilicite mai mari de 150.000 de leva (76.000 de euro) începând de la 1 ianuarie 2012, când intră în vigoare o lege mult timp amânată în aşteptarea aprobării din partea unor organisme internaţionale.

FRANŢA

Anchete judiciare

Parchetul din Paris a anunţat că a deschis două anchete judiciare pentru spălare de bani în bandă organizată, dintre care una îl vizează pe fostul preşedinte tunisian Zine El Abidine Ben Ali, iar cealaltă pe fostul preşedinte egiptean Hosni Mubarak. Cele două anchete judiciare, referitoare la bunurile deţinute în Franţa de cei doi foşti lideri, au fost demarate la data de 14 iunie. Două organizaţii neguvernamentale, Sherpa şi Transparence International France, au depus la începutul lunii iunie o plângere la Paris împotriva fostului preşedinte tunisian Ben Ali şi a anturajului său, pentru a obţine desemnarea unui judector de instrucţie. Sherpa, Transparency International şi Comisia arabă pentru drepturile omului au depus plângere încă de la 19 ianuarie împotriva lui Zine El Abidine Ben Ali şi a anturajului său, la câteva zile după fuga sa în Arabia Saudită. Parchetul din Paris a deschis câteva zile mai târziu o anchetă preliminară pentru a identifica originea bunurilor deţinute în Franţa de fostul preşedinte, încredinţată Oficiului central pentru combaterea marilor infracţiuni financiare şi secţiei împotriva spălării banilor a Ministerului Economiei.

EGIPT

Un nou ministru

Egiptul l-a numit ieri pe diplomatul Mohammed al-Orabi în funcţia de ministru al Afacerilor Externe, în locul lui Nabil al-Arabi, viitorul secretar general al Ligii Arabe. Mohammed al-Orabi este un fost ambasador al Egiptului în Germania. A lucrat, de asemenea, la ambasadele Egiptului din Kuweit, Marea Britanie şi SUA.

SUA

Dosar clasat

Justiţia din New York a clasat dosarul “SUA contra Osama bin Laden”, care conţinea peste 200 de acuzaţii împotriva liderului al-Qaida ucis pe 2 mai de un comando american. Judecătorul Lewis Kaplan, de la tribunalul din districtul sud New York, a semnat un ordin de încetarea procedurilor, punând capăt cazului, după ce a primit o cerere în acest sens de la Parchet. Este vorba despre o procedură obişnuită atunci când un acuzat este decedat. În acest caz, bin Laden era vizat de peste 200 de capete de acuzare pentru activităţi criminale, între care crime şi comploturi în vederea utilizării de arme de distrugere în masă în SUA. Aceste capete de acuzare datează din 1998, fiind formulate după atentatele împotriva ambasadelor americane din Kenya şi Tanzania, soldate cu 224 de morţi şi peste 5.000 de răniţi. Documentele includ declaraţia unui oficial din Departamentul de Justiţie George Toscas, care certifică decesul lui Osama bin Laden şi circumstanţele în care s-a produs. Declaraţia adaugă că mostrele de ADN, analizele de recunoaştere facială şi confirmarea uneia dintre soţiile lui bin Laden dovedesc identitatea liderului al-Qaida.

POLONIA

Încredere oarbă

CIA a deţinut suspecţi de terorism în Polonia fără ştirea preşedintelui de atunci, Aleksander Kwasniewski, ale cărui suspiciuni ar fi fost trezite de mulţumirile prea călduroase adresate de preşedintele George W. Bush pentru susţinerea acordată în războiul împotriva terorismului. Cotidianul „Gazeta Wyborcza” aminteşte că procurorii din Varşovia analizează în prezent dacă este cazul să formuleze acuzaţii oficiale împotriva lui Kwasniewski şi a altor politicieni de stânga pentru că ar fi permis ca suspecţi al-Qaida să fie deţinuţi şi torturaţi în Polonia. Aleksander Kwasniewski a susţinut întotdeauna că el nu a ştiut nimic despre presupusele activităţi ale CIA din ţara sa. Acum, trei membri de rang înalt din Alianţa Stângii Democratic, partidul aflat la guvernare în timpul presupuselor acţiuni ale CIA desfăşurate în nordul Poloniei, susţin, sub acoperirea anonimatului, că preşedintele Aleksander Kwasniewski a aflat despre închisoarea CIA de la baza de informaţii de la Stare Kiejkuty, de lângă aeroportul Szczytno-Szymany, aflat la numai 100 de kilometri de Varşovia, abia când preşedintele George W. Bush i-ar fi mulţumit pentru asistenţa Poloniei în războiul împotriva terorismului. Aceasta se întâmpla în iunie 2003, când preşedintele Bush a venit în vizită în Polonia.