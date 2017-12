ITALIA

Român intrat prin efracţie în ambasada României

Un român a pătruns prin efracţie, în cursul nopţii de luni spre marţi, în incinta secţiei consulare a ambasadei României din Roma, cerând repatrierea, bărbatul fiind imobilizat şi arestat de autorităţile italiene. Românul în vârstă de 43 de ani a escaladat un balcon şi a intrat într-unul din birouri. Agenţii de pază ai consulatului au observat prezenţa suspectului în clădire şi au alertat carabinierii, care l-au imobilizat şi l-au arestat. Anchetatorii au descoperit că suspectul forţase fereastra biroului în care a reuşit să intre. Românul a explicat că încercase să obţină documentele necesare revenirii în România.

GRECIA

Grevă generală

Angajaţii din sectorul public şi privat din Grecia se vor afla, astăzi, într-o nouă zi de grevă generală, care va afecta transportul public, aerian, naval şi feroviar şi, în plus, mişcarea de protest s-ar putea extinde şi în cazul benzinăriilor. MAE informează cetăţenii români care doresc să călătorească în Republica Elenă că în data de 11 mai 2011 va avea loc o grevă generală de 24 de ore. Mişcarea de protest va fi organizată de Sindicatul General al Angajaţilor din Sectorul Privat şi de Sindicatul Angajaţilor din Sectorul Public şi va afecta transportul public, aerian, naval şi feroviar. Pe de altă parte, şi Federaţia Patronilor de Staţii de Benzină a anunţat declanşarea unei greve şi închiderea staţiilor de benzină, în semn de protest faţă de decizia Guvernului de a stabili un preţ maxim pentru benzină şi motorină. Unele staţii de benzină din insulele Samos, Chefalonia şi Corfu au fost deja închise, începând cu 5 mai 2011, fapt care a condus la apariţia unor probleme privind aprovizionarea cu carburant. Tot astăzi, în Piaţa Sintagma din Atena este programată să aibă loc o amplă manifestaţie organizată de sindicatele elene, atenţionează MAE, în condiţiile în care piaţa a fost teatrul unor confruntări violente între manifestanţi şi forţele de ordine, cu ocazia altor mişcări de protest. În această perioadă, pentru a evita situaţiile neplăcute care pot interveni pe parcursul călătoriei pe teritoriul Greciei, cetăţenii români sunt sfătuiţi să contacteze, în prealabil, compania de unde şi-au procurat biletul de transport, pentru a verifica dacă orarul de drum a suferit modificări în urma declanşării acestei acţiuni de protest. Grecia se confruntă de anul trecut cu ample mişcări de protest şi cu greve generale, după ce ţara, aflată în pragul unui colaps economic, a fost nevoită să se împrumute de la UE şi FMI şi a trebuit să ia o serie de măsuri de austeritate.

SUA

Inundaţii catastrofale

Fluviul Mississippi, care irigă centrul SUA de la nord la sud, a crescut în ultimele zile şi a atins, luni, lăţimea-record de 4,8 km, provocând inundaţii în oraşele situate pe malurile sale, între care Memphis, în statul Tennessee. Unele cartiere din Memphis sunt sub ape. La Millington, în periferia Memphis-ului, numeroase case au devenit nelocuibile iar localnicilor li s-a spus că până când apele vor reveni în matcă la nivelul normal va mai trece o lună. Armata SUA a desfăşurat aici 150 de genişti pentru a supraveghea starea digurilor la Memphis, deşi un purtător de cuvânt al autorităţilor şi-a exprimat convingerea că soliditatea acestora le va face să reziste viiturii, în timp ce apele continuă să crească. În unele locuri, navigaţia pe Mississippi este interzisă. Mai la sud, în împrejurimile New Orleans-ului, paza de coastă a deschis vanele care servesc de obicei pentru a reţine apa, cu speranţa că vor face să scadă nivelul fluviului. Dar serviciile meteorologice americane estimează că inundaţii mari sunt de aşteptat de acum înainte între Memphis şi New Orleans. Potrivit lui Tom Bradshaw, purtător de cuvânt al acestor servicii, acestea sunt cele mai grave inundaţii pe care le-a cunoscut bazinul fluviului Mississippi din 1937 până în prezent.

VANUATU

Seism puternic

Un seism cu magnitudinea 7,1 s-a produs, ieri, în largul insulelor Vanuatu din Pacificul de sud, a anunţat Institutul american de Geofizică (USGS), dar nu a fost declarată alertă de tsunami. Cutremurul s-a produs la o adâncime de 26 km, la 135 km de Isangel, Vanuatu şi la 147 km de insulele Loialităţii, una dintre cele trei provincii care intră în componenţa Noii Caledonii. Seismul s-a produs la ora locală 19.55 iar până în prezent nu s-au raportat victime sau pagube materiale. Centrul de supraveghere pentru tsunami a indicat că nu există ameninţare de val seismic. Vanuatu este situat pe Centura de Foc a Pacificului, unde deplasarea plăcilor scoarţei terestre provoacă seisme şi activitate vulcanică intensă, fiind zguduit frecvent de cutremure.

EGIPT

Ministru la închisoare

Fostul ministru egiptean al Turismului, Zuhair Garanah, a fost condamnat, ieri, la cinci ani de închisoare, pentru deturnare de fonduri publice. El a fost acuzat că a vândut teren bogat în petrol, la preţuri foarte mici. Mai mulţi oficiali din fostul regim Mubarak sunt acuzaţi de corupţie.

RUSIA

Castrarea chimică a pedofililor

Preşedintele rus, Dmitri Medvedev, a anunţat ieri că este de acord cu organizarea unei dezbateri de fond asupra introducerii castrării chimice a pedofililor, pe bază voluntară, în lupta împotriva creşterii numărului agresiunilor sexuale asupra minorilor. Este vorba despre studierea recurgerii la medicamente, în special injecţii pentru blocarea hormonilor, a precizat preşedintele rus. Medvedev a apreciat, totuşi, că această măsură poate fi utilizată doar pe bază voluntară. Aceste declaraţii survin după un apel, la sfârşitul lui aprilie, al preşedintelui Comitetului de Anchetă al Rusiei, Aleksandr Bastrkin, la introducerea castrării chimice, în contextul în care, în 2010, asupra minorilor au fost comise peste 9.500 de asemenea infracţiuni. În 2008 se înregistrau 6.000 de infracţiuni de acest fel.

FRANŢA

Suspecţi arestaţi

Poliţia franceză a arestat, la Paris şi în Île-de-France, şase persoane care ar avea legături cu grupări islamiste, a informat, ieri, presa franceză. Forţele de ordine au spus anterior că eliminarea lui Osama bin Laden ar putea creşte ameninţarea teroristă din ţară şi provoca radicalizarea anumitor islamişti. Totuşi, luni, ministrul francez de Externe, Claude Gueant, a spus că nu are dovezi concrete legate de o ameninţare cu atentate în Franţa.

IRAK

Arme ruseşti

Irakul este interesat să cumpere arme ruseşti, a anunţat, ieri, preşedintele Jalal Talabani, după întâlnirea cu ministrul rus de Externe, Serghei Lavrov, la Bagdad. Anterior, premierul irakian, Nuri al-Maliki, a spus că Bagdadul va cumpăra arme ruseşti pentru forţele irakiene, pentru garantarea securităţii interne şi combaterea terorismului. Ministrul irakian de Externe a spus, la rândul său, că această cooperare militară între Rusia şi Irak se poate face atât sub forma unor exerciţii comune, cât şi prin achiziţionarea de arme şi material.

PORTUGALIA

Dobândă sub 6%

Rata dobânzii pentru împrumuturile de urgenţă care vor fi acordate Portugaliei de UE şi FMI va fi cuprinsă între 5,5 şi 6%, a anunţat, ieri, comisarul european pentru Afaceri Economice şi Monetare, Olli Rehn. În plus, oficialul european s-a declarat încrezător că la începutul săptămânii viitoare, cu ocazia reuniunilor miniştrilor de Finanţe din zona euro şi UE27, va fi aprobat pachetul de sprijin în valoare de 78 de miliarde de euro destinat Portugaliei. De asemenea, comisarul european a declarat că se aşteaptă, în scurt timp, la o decizie referitoare la reducerea ratei dobânzilor pentru împrumuturile acordate Irlandei în cadrul programului de sprijin pe care autorităţile de la Dublin l-au solicitat la finele anului trecut. În schimb, în ceea ce priveşte posibilitatea ca Grecia să obţină un sprijin suplimentar în 2012, Olli Rehn a apreciat că este prea devreme pentru a răspunde la întrebarea care vor fi necesităţile de refinanţare ale Greciei în 2012.

SUA

Nevinovat

Unul dintre cei doi americani arestaţi în România în februarie şi extrădaţi în SUA pentru colaborare cu talibanii a pledat nevinovat. Oded Orbach, în vârstă de 52 de ani, a negat că ar fi conspirat în vederea oferirii de susţinere materială şi resurse teroriştilor sau în vederea obţinerii şi transferului de rachete sol-aer, a anunţat procurorul general pentru districtul de sud al New York-ului. Orbach, de origine israeliană, urmează să fie audiat în 7 iunie. Alwar Pouryan, în vârstă de 36 de ani şi Orbach, cetăţeni americani naturalizaţi, fuseseră arestaţi în România, în februarie, pe motiv că încercau să vândă talibanilor rachete sol-aer şi alte arme letale, pentru ca aceştia să-şi poată apăra laboratoarele de heroină din Afganistan. Ei au fost extrădaţi la sfârşitul lunii aprilie. În acelaşi dosar mai sunt acuzate cinci persoane, care au fost arestate în Liberia şi extrădate, de asemenea, în SUA. Cei şapte suspecţi au fost reţinuţi după ce au acceptat să furnizeze diferite forme de ajutor unor agenţi sub acoperire ai U.S. Drug Enforcement Administration (DEA) care s-au dat drept reprezentanţi ai talibanilor din Afganistan. În octombrie 2010, cei doi americani arestaţi în România şi una dintre persoanele reţinute în Liberia au fost de acord să aranjeze o vânzare de arme, inclusiv de rachete sol-aer, care să fie folosite de talibanii din Afganistan. Pouryan a fost prezentat ca traficant de arme având legături cu Hezbollah. Pouryan şi Orbach au declarat sursei DEA că pot oferi consiliere în legătură cu tipurile de arme ce ar trebui cumpărate. Cei doi suspecţi au discutat despre preţul şi livrarea armelor. Întâlniri de afaceri au avut loc în Ghana, Ucraina şi România, la începutul lunii noiembrie 2010. Cei doi americani extrădaţi vineri au fost arestaţi în Bucureşti la 10 februarie. Dacă vor fi găsiţi vinovaţi, riscă o pedeapsă maximă cu închisoarea pe viaţă, dintre care minim 25 de ani cu executare.