NOUA ZEELANDĂ

Româncă printre victimele cutremurului

Poliţia din Noua Zeelandă a mai identificat două victime ale cutremurului produs în Christchurch, la 22 februarie, printre acestea numărându-se şi românca Tamara Lia Harca. Aceasta, în vârstă de 59 de ani, locuia în Christchurch şi a murit în clădirea Canterbury Television Building (CTV), unde era profesoară de limba engleză. Ea a venit în Noua Zeelandă în urmă cu şapte ani, împreună cu soţul ei şi unul dintre fii. Cealaltă victimă este Pamela (Pam) O\'Brien, în vârstă de 54 de ani, care lucra în poliţie de 17 ani. Ea a decedat tot în clădirea Canterbury Television Building, unde participa la o întâlnire de lucru. Identificarea celor două femei ridică la 148 numărul victimelor identificate până în prezent. 182 de persoane au murit la 22 februarie, în acest cutremur cu magnitudinea de 6,3.

FINLANDA

Romi români fără cazare

Primarul capitalei finlandeze, Helsinki, Jussi Pajunen, anunţă că este puţin probabil ca municipalitatea să mai plătească pentru cazarea unui grup de 20 de romi din România, veniţi la cerşit în această ţară. Acest grup, care a fost cazat vineri în Centrul pentru Servicii Sociale Rastila, aştepta, luni seara, o hotărâre a Consiliului Local Helsinki cu privire la cazarea lor într-un alt Centru pentru Servicii Sociale, Kalasatama. Un expert din cadrul Departamentului pentru Servicii Sociale al oraşului, Jarmo Raiha, i-a informat că oraşul nu va mai plăti pentru şederea lor în tabăra de la Rastila. La sfârşitul săptămânii, din centrul Rastila unde erau cazaţi romii a fost furat un panou electric. Riscul izbucnirii unui incendiu este legat, în primul rând, de cablurile electrice. Astfel, Departamentul de Salvare a cerut ca centrul să fie păzit zi şi noapte, dar alternativa a fost considerată prea scumpă. În plus, la sfârşitul săptămânii, în capitala finlandeză au sosit şi mai mulţi romi din România.

TUNISIA

Un tânăr s-a autoincendiat

Un tunisian în vârstă de 33 de ani s-a autoincendiat, ieri dimineaţă, în oraşul Sidi Buzid, în contextul în care secretarul general ONU, Ban Ki-moon, vizitează Tunisia. Khaled Ezzafuri a suferit arsuri de gradul trei şi a fost transportat la spitalul din Sidi Buzid, în stare gravă, după care a fost transferat la o unitate medicală din Sfax. Deocamdată nu se ştie de ce tânărul a recurs la acest gest. La Sidi Buzid a izbucnit revolta populară care a condus la înlăturarea de la putere a preşedintelui tunisian, Zine El Abidin Ben Ali. Pe 17 decembrie 2010, un tânăr vânzător de fructe din acest oraş şi-a dat foc din cauza umilinţelor repetate la care fusese supus de poliţie. Ban Ki-moon a avut o întâlnire, ieri seară, cu mama acestuia.

SIRIA

Copil omorât la Daraa

Un copil a murit în Daraa, ieri, iar armata a închis sudul oraşului, în condiţiile continuării protestelor. Un grup sirian pentru drepturile omului a raportat moartea unui copil de 11 ani, din cauza expunerii la gazele lacrimogene ce au vizat manifestanţii. Astfel, bilanţul violenţelor în Daraa a ajuns la şase morţi. Armata împiedică accesul în sau din oraş, iar reţelele de telefonie mobilă au fost restricţionate. Forţele de securitate continuă să aresteze jurnalişti. Ieri, protestatarii s-au strâns din nou în Daraa, lângă moscheea al-Omari. Moscheea a fost transformată într-un spital de campanie, în urmă cu câteva a zile, când poliţia a deschis focul asupra protestatarilor, iar acolo se află în prezent circa 300 de răniţi. Protestatarii cer anularea legilor urgenţei şi mai multe libertăţi.

EGIPT

Incendiu la Ministerul de Interne

Clădirea Ministerului egiptean de Interne din centrul oraşului Cairo a fost cuprinsă de flăcări, ieri, în urma unui protest la care au participat mii de angajaţi ai instituţiei, în cursul zilei. Mii de angajaţi ai ministerului, între care numeroşi poliţişti, au protestat paşnic, ieri dimineaţă şi după-amiază la sediu, cerând în special salarii mai mari. Protestatarii au negat că ei ar fi declanşat incendiul, precizând că acesta a izbucnit în interior. Înaintea izbucnirii incendiului, mii de manifestanţi au plecat de la Ministerul de Interne şi s-au îndreptat spre Piaţa Tahrir, sediul televiziunii de stat şi al postului de radio. 685 de persoane au murit şi peste 5.000 au fost rănite în timpul revoluţiei din Egipt, care a izbucnit la 25 ianuarie şi s-a încheiat la 11 februarie, odată cu renunţarea la putere a fostului şef al statului, Hosni Mubarak, relevă un raport al comisiei însărcinate cu investigarea evenimentelor care au avut loc între aceste date. Raportul face menţiune la iregularităţile comise de forţele de securitate împotriva manifestanţilor în timpul revoltelor şi numeşte oficialităţi din poliţie şi înalţi responsabili implicaţi în atacurile împotriva manifestanţilor. Documentul a fost predat comitetului de avocaţi numiţi de armată, care asigură conducerea Egiptului de la demisia lui Mubarak, premierului egiptean, Esam Sharaf şi Procuraturii Generale. Raportul a avut la bază informaţii oferite de spitalele care au primit victimele. Potrivit raportului, 1.200 de manifestanţi au suferit răni la ochi, unii pierzându-şi vederea. Majoritatea rănilor au fost localizate în partea superioară a corpului, se mai precizează în document.

ISRAEL

Raiduri aeriene în Gaza

Forţele aeriene israeliene au efectuat, în cursul nopţii de luni spre marţi, o serie de raiduri aeriene în Fâşia Gaza, fiind vizate obiective ale mişcării Hamas, afirmă martori oculari. Raidurile aeriene au vizat în principal un sediu al poliţiei subordonate mişcării Hamas şi terenuri ale Brigăzilor Ezzedin al-Qassam. De asemenea, a fost vizată o uzină de materiale de construcţii şi un atelier metalurgic. Potrivit martorilor, raidurile s-au soldat cu rănirea a 17 persoane, între care două femei şi şapte copii. Ulterior, aviaţia israeliană a bombardat cel puţin trei obiective situate în apropiere de Khan Yunis, în sudul Fâşiei Gaza. Locuitorii din Fâşia Gaza fuseseră avertizaţi prin telefon de armata israeliană în legătură cu iminenţa raidurilor aeriene, civilii fiind sfătuiţi să evite zone unde sunt obiective ale Hamas.

TURCIA

Arme într-un avion iranian

Autorităţile turce, care suspectau că la bordul unui avion iranian ce se îndrepta spre Siria erau arme nucleare, au descoperit în aeronavă arme mai puţin letale şi muniţie, interzise oricum de o rezoluţie ONU, potrivit cotidianului “Milliyet”. Avionul a fost obligat să aterizeze în Turcia, duminică, fiind suspectat că transporta arme ilegale sau materiale pentru fabricarea bombelor. Turcii au găsit lansatoare de rachete, puşti, materiale explozibile şi alte muniţii legale, potrivit cotidianului. Este a doua oară într-o săptămână când Turcia obligă un avion iranian să aterizeze pentru inspecţii. Un astfel de incident s-a produs la 15 martie, dar nu s-a găsit nimic suspect. Turcia obligă avioanele iraniene să aterizeze conform unei cerinţe NATO, din iunie 2010.

MAREA BRITANIE

Condamnat pe viaţă

Un britanic care, în urmă cu peste un an, a intrat cu maşina în care se aflau copiii săi într-un râu îngheţat, cauzând moartea fiicei sale de 5 ani şi rănirea gravă a fiului său de 6 ani, a fost condamnat la închisoare pe viaţă. Christopher Grady a fost condamnat la închisoare pe viaţă pentru uciderea fiicei sale, Gabrielle, pedeapsă din care trebuie să petreacă minimum 15 ani în puşcărie. De asemenea, pentru tentativă de ucidere a fiului său, Grady a mai fost condamnat la alţi zece ani de închisoare. Înainte de a intra cu maşina în râu, în 11 februarie 2010, Christopher Grady a sunat-o pe mama copiilor şi i-a spus că are zece secunde pentru a-şi lua rămas-bun de la micuţi.

GUATEMALA

Divorţ prezidenţial

Preşedintele Guatemalei, Alvaro Colom şi soţia sa, Sandra Torres, au depus actele de divorţ, pentru ca ea să poată candida la alegerile prezidenţiale. Torres a anunţat că va fi candidatul partidului la guvernare pentru alegerile prezidenţiale din septembrie. Constituţia interzice rudelor apropiate ale preşedintelui să candideze la prima funcţie în stat. Candidatul opoziţiei, Otto Perez Molina, a acuzat cuplul că încearcă să înşele sistemul, dar a insistat că divorţul nu va fi suficient pentru evitarea interdicţiei constituţionale. Ultimul cuvânt îl va avea Curtea Constituţională. Sandra Torres a avut un rol important în mandatul lui Colom, supervizând programul guvernamental pentru reducerea sărăciei.

BULGARIA

4.000 de funcţionari publici concediaţi

Guvernul de centru-dreapta al Bulgariei urmează să concedieze între 3.500 şi 4.000 de funcţionari publici în acest an, după ce în ultimul an şi jumătate a concediat alţi aproximativ 9.000 de funcţionari, a anunţat ministrul Finanţelor, Simeon Djankov. Anterior, au fost concediaţi 12% din membrii personalului administraţiei de stat, iar în 2011 vor fi concediaţi alţi 4%. Reducerea administraţiei de stat are ca scop economisirea unor fonduri la bugetul de stat, în paralel cu o creştere a eficienţei. Acest aspect a fost cea mai importantă dintre măsurile de austeritate ale programului GERB, partidul aflat la guvernare. Dar, se pare că aceste concedieri nu au condus la realizarea unor economii importante. Djankov a subliniat că reducerea personalului din administraţia statului este efectuată prin restructurarea departamentelor şi unităţilor. Săptămâna viitoare, Guvernul este aşteptat să prezinte raportul anual asupra reformei administraţiei. Costurile primelor disponibilizări au fost mai mari, deoarece cei daţi afară au primit între 10 şi 20 de salarii compensatorii. În pofida acestor măsuri, bugetul de stat a înregistrat, în 2010, prin reducerea cheltuielilor cu administraţia, economii de doar 90 de milioane de leva (46 de milioane de euro). Djankov a subliniat că atunci când vor fi efectuate toate reducerile, economiile înregistrate anual vor fi de 200 de milioane de leva (102 milioane de euro). Una dintre măsurile anticriză promise de Cabinetul Borisov în primăvara lui 2010, dar care nu a fost respectată, a fost reducerea cheltuielilor cu administraţia statului cu 20%.