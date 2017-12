IRLANDA

Condamnare pe viaţă

Vicepreşedintele PDL Hunedoara Marian Mihalache, găsit vinovat de uciderea fostei sale prietene la Dublin, după ce aceasta a început o relaţie cu un alt bărbat, a fost condamnat la închisoare pe viaţă. Juriul, format din şapte bărbaţi şi cinci femei, a avut nevoie de o oră pentru a-l găsi vinovat pe bărbatul de 49 de ani. Marian Mihalache a pledat nevinovat pentru uciderea tinerei de 35 de ani, Loredana Pricăjan, pe data de28 ianuarie 2010. Aceasta a fost găsită moartă într-un apartament din campusul Institutului Irlandez de Management din Sandyford. Presa irlandeză a relatat la începutul lui 2010 că Loredana Pricăjan a fost înjunghiată brutal de 20 de ori cu un cuţit, într-un apartament din campusul Institutului Irlandez de Management, iar atacatorul său a încercat probabil să se sinucidă, înjunghiindu-se în gât. Femeia trăia în Irlanda de mai mulţi ani şi lucra ca asistentă medicală la un cămin.

UCRAINA

Percheziţii

Blocul Iulia Timoşenko a anunţat că oficiali din cadrul serviciilor ucrainene de securitate (SBU) s-au prezentat, ieri, la sediul central din Kiev, însoţiţi de poliţişti înarmaţi, pentru a efectua o percheziţie, în cadrul unei investigaţii. La sosirea la sediul formaţiunii, mai mulţi jurnalişti şi un fotograf din cadrul „Kyiv Post” nu au găsit oficiali din cadrul SBU. Simpatizanţi ai Iuliei Timoşenko au declarat că aceştia au plecat deja, fără să reuşească să intre în clădire. Anterior, parlamentari din cadrul partidului au părăsit instituţia, pentru a merge să protejeze sediul central împotriva a ceea ce ei consideră un ultim episod de oprimare politică din partea administraţiei preşedintelui ucrainean, Viktor Ianukovici. Între timp, serviciul de presă al SBU a dezminţit că agenţia de securitate a încercat să percheziţioneze sediul central al Blocului Iulia Timoşenko.

RUSIA

Delegare

Preşedintele rus Dmitri Medvedev l-a desemnat pe ambasadorul rus la NATO, Dmitri Rogozin, reprezentant special al şefului statului pentru colaborarea cu Alianţa Nord-Atlantică în privinţa apărării antirachetă. Anunţul a fost făcut de liderul de la Kremlin, ieri, în deschiderea şedinţei Consiliului Securităţii Federaţiei Ruse, ce are loc la Soci. Dmitri Medvedev a precizat că lui Dmitri Rogozin i-au fost transmise toate prerogativele pentru a purta negocieri cu NATO pe acest subiect. I s-a mai cerut să formeze şi un grup de lucru pentru soluţionarea acestei probleme. Dmitri Rogozin, are reputaţia de a spune lucrurilor pe nume, exprimându-se în nenumărate rânduri critic la adresa NATO. La summit-ul bilateral din noiembrie 2010 de la Lisabona, Rusia şi NATO au convenit să coopereze pentru a crea un sistem teritorial de apărare antirachetă în Europa. NATO a exclus însă posibilitatea creării unui sistem comun de apărare antirachetă.

ITALIA

Reforma justiţiei

Guvernul italian a aprobat, ieri, principiul unei noi reforme a justiţiei, care include o imunitate parlamentară ce i-ar putea fi de folos premierului Silvio Berlusconi, implicat în mai multe procese, între care unul pentru relaţii cu o prostituată minoră. Printre aceste măsuri, care trebuie aprobate în detaliu de Consiliul de Miniştri, apoi de Parlament, cu majoritate de două treimi, figurează restabilirea imunităţii parlamentare totale, care l-ar viza şi pe Silvio Berlusconi în calitatea sa de deputat. Este prevăzută şi o reducere drastică a interceptărilor telefonice, metodă utilizată de judecătorii italieni în mai multe anchete împotriva premierului, inclusiv la cea pentru relaţii cu o prostituată minoră şi abuz de putere. De asemenea, procurorii ar urma să fie plasaţi sub tutela Ministerului Justiţiei, cerută cu forţă de partizanii şefului Guvernului, care acuză judecătorii că alimentează un complot împotriva sa. Silvio Berlusconi mai este vizat de alte două procese, unul pentru coruperea martorului (Mills) şi altul pentru fraudă fiscală la achiziţia drepturilor de transmisie televizată (Mediaset). Audierile sunt prevăzut pentru săptămânile următoare.

ISRAEL

Inculpare

Şeful diplomaţiei israeliene Avigdor Lieberman ar putea fi inculpat în curând pentru spălare de bani, dar nu va fi urmărit penal pentru corupţie. Ministerul public intenţionează să îl pună sub acuzare pe Avigdor Lieberman pentru spălare de bani şi fraudă, dar nu are suficiente dovezi pentru a-l inculpa de corupţie, un cap de acuzare mai grav. Poliţia a recomandat în august 2009 inculparea lui Lieberman pentru corupţie, spălare de bani şi obstrucţionarea justiţiei în cadrul unei anchete asupra unei plăţi ascunse de 2,5 milioane de dolari prin intermediul unor societăţi fictive şi conturi bancare pentru a-şi finanţa campaniile electorale. Liderul partidului ultranaţionalist Yisrael Beiteinu s-a angajat atunci să demisioneze în cazul în care el va fi inculpat pentru corupţie. Decizia de a-l inculpa sau nu pe ministru ar trebui luată la sfârşitul lunii de consilierul juridic al Guvernului Yehuda Weinstein, care are funcţia de procuror general. Avigdor Lieberman, care a făcut obiectul mai multor anchete începând din anul 1996, a negat orice deturnare de fonduri, afirmând că anchetele ce îl vizează sunt motivate politic.

FRANŢA

Confiscare

Justiţia franceză a hotărât să confişte, la solicitarea Parchetului rus, două iahturi aparţinând miliardarului rus Boris Berezovski, amarate la Antibes, pe Coasta de Azur. Operaţiunea de confiscare a fost încredinţată unui judecător de instrucţie din Grasse. Omul de afaceri Boris Berezovski, refugiat la Londra, este un vehement opozant al lui Vladimit Putin. Într-un comunicat, Parchetul rus anunţă că autorităţile franceze au confiscat, în afară de cele două iahturi, un anumit număr de bunuri care-i aparţin lui Boris Berezovski, în special picturi, acţiune întreprinsă în prezenţa unui oficial din cadrul Parchetului rus. Cele două nave erau utilizate de apropiaţi ai miliardarului şi valorează aproximativ 20 de milioane de dolari, adaugă Parchetul rus, fără să precizeze dacă este preţul ambelor nave sau al fiecăreia. La Cap Antibes, în afară de cele două iahturi, Boris Berezovski este proprietarul unei vile somptuoase, vecină cu cea a miliardarului rus Roman Abramovici. Cap Antibes este unul dintre sectoarele cele mai luxoase de pe Coasta de Azur, preferată în special de elita oligarhică rusă, de zeci de ani.

IRAN

Executarea liderilor opoziţiei

Mii de susţinători ai regimului iranian s-au adunat la Universitatea din Teheran, strigând „Moarte lui Moussavi, moarte lui Karoubi”. Autorităţile iraniene au anunţat organizarea, după încheierea rugăciunii, a unei mari manifestaţii pentru exprimarea urii, furiei şi dezgustului faţă de crimele sălbatice şi respingătoare ale liderilor revoltei. Sunt vizaţi fostul premier Mir Hossein Moussavi şi fostul preşedinte al Parlamentului, Mehdi Karoubi, care au preluat conducerea opoziţiei reformatoare după controversata realegere a preşedintelui Ahmadinejad, în iunie 2009.

MAREA BRITANIE

Reexaminare

Oficialii de la Londra au hotărât, în urma violenţelor înregistrate în Bahrain, să reexamineze licenţele de export de arme către această ţară şi să le anuleze, în cazul în care acestea nu răspund criteriilor definite de Marea Britanie. În ultimele nouă luni, Marea Britanie a acordat diverse licenţe, se arată în comunicat. Între acestea se află două, de probă, pentru 250 de cartuşe de gaze lacrimogene, destinate forţelor armate şi Agenţiei Naţionale pentru Securitate. Alte licenţe se referă la echipamente susceptibile să fie utilizate în cadrul reprimării revoltelor. La rândul său, Franţa a anunţat că a suspendat de joi exporturile de materiale de securitate cu destinaţia Libia şi Bahrain, unde contestarea regimurilor se amplifică în ultimele zile. Franţa a fost criticată pentru că nu a anticipat schimbările din Tunisia şi Egipt, dar şi pentru că a fost prea conciliantă faţă de regimurile lui Ben Ali şi Hosni Mubarak, în timp ce SUA se arătau mai ferme.

GERMANIA

Acuzaţii de palgiat

Ministrul german al Apărării, Karl-Theodor zu Guttenberg, a anunţat ieri că renunţă temporar la titlul de doctor, până când vor fi furnizate rezultatele examinării de către Universitatea din Bayreuth a tezei de doctorat în drept din 2006, negând acuzaţiile de plagiat. Acesta nu s-a referit la o posibilă demisie, cerută de unii membri ai opoziţiei. Karl-Theodor zu Guttenberg, de 39 de ani, un membru al Guvernului german foarte popular, se află sub presiune după acuzaţiile de plagiat formulate de presă miercuri. Două plângeri în legătură cu aceste acuzaţii au fost depuse împotriva lui la Parchetul din Bayreuth.

BULGARIA

Amendă

Un tribunal din Sofia l-a declarat pe fostul preşedinte bulgar Petăr Stoianov vinovat de pălmuirea unui jurnalist şi l-a condamnat la plata unei amenzi în valoare de 500 de leva, circa 255 de euro. Magistraţii au motivat pronunţarea unei pedepse uşoare prin lipsa unor antecedente penale. Plângerea a fost depusă de un jurnalist din cadrul postului naţionalist de televiziune SKAT TV, Petăr Jekov, care l-a dat în judecată pe fostul preşedinte pentru că l-a pălmuit, pe data de 9 septembrie 2009, în timp ce acesta filma un reportaj despre o ceremonie de comemorare a victimelor Comunismului. Jurnalistul l-a abordat pe Petăr Stoianov, în cadrul unei ceremonii, şi l-a întrebat unde se simte mai confortabil, între victimele comunismului sau în reşedinţele comuniste, mâncând şi bând la aceeaşi masă cu ucigaşii poporului bulgar. Stoianov nu a răspuns la întrebare, mergând mai departe. Jurnalistul l-a întrebat, atunci, dacă ar „elibera” ceremonia de prezenţa sa, declanşând furia preşedintelui, care l-a lovit cu palma. Postul de televiziune l-a dat imediat în judecată pe Petăr Stoianov.