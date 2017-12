RUSIA

Incendiu mortal

Patru persoane au murit, ieri dimineaţă, într-un incendiu care a distrus un pub irlandez arhiplin din oraşul Kazan, în centrul Rusiei, la 720 de kilometri de Moscova. Niciun străin se pare că nu se află printre victimele incendiului, care a izbucnit în sala VIP. Focul s-a extins rapid la toate sălile pub-ului Leprechaun. Oraşul are peste un milion de locuitori. Două mari centre comerciale din Moscova, din zona şoselei de centură, au fost evacuate sâmbătă, din cauza unor alerte cu bombă. Poliţia a evacuat centrul comercial Mega-Belaia Dacia din partea de sud-est a oraşului şi centrul Mega-Tioplîi Stan din sud-vest. Evacuarea a creat ambuteiaje în zonă. În centrul Mega a fost găsit un bileţel în care se anunţa că la ora locală 21,00, în centrul comercial se va produce o explozie. La centrul comercial au fost trimise echipe operative, inclusiv cu câini, pentru a verifica toate încăperile. Un mesaj similar a fost găsit şi la Mega Belaia Dacia, în apropiere de IKEA, dar explozia era anunţată pentru ora 18.00. Din fericire au fost alerte false. Autorităţile ruse au intrat în alertă, după atentatul terorist comis luni, pe aeroportul Domodedovo, soldat cu moartea a 35 de persoane şi rănirea a peste 100.

GERMANIA

Tragedie feroviară

Zece persoane au murit, sâmbătă seară, în urma coliziunii dintre un tren de marfă şi o garnitură regională de pasageri, produsă în estul Germaniei. Accidentul a avut loc la Hordorf, în apropiere de Oschersleben, în regiunea Magdeburg din Saxonia-Anhalt. Cel puţin zece persoane au fost grav rănite, iar alte 20 au suferit răni uşoare. Iniţial, poliţia afirmase că în urma coliziunii a izbucnit şi un incendiu, însă pompierii au dezminţit informaţia. Peste 150 de pompieri, poliţişti şi membri ai serviciilor de urgenţă dar şi numeroase ambulanţe au ajuns la locul accidentului, unde trenul de pasageri s-a răsturnat după ce a deraiat. Trenul regional, o garnitură a liniei HarzElbeExpress (HEX), circula dinspre Magdeburg către Halberstadt, iar cauzele accidentului nu sunt cunoscute încă. Conform site-ului HEX, pe tronsonul de cale ferată dintre Magdeburg şi Halberstadt erau programate lucrări de întreţinere în noaptea de sâmbătă spre duminică. În urma accidentului, traficul feroviar a fost suspendat în zonă, iar pasagerii au fost preluaţi de autobuze. Germania a înregistrat mai multe accidente feroviare grave în ultimii ani. În 2006, un accident în care a fost implicat un tren experimental Transrapid s-a soldat cu moartea a 23 de persoane şi rănirea altor zece, în nord-vestul Germaniei, după ce garnitura, care circula cu 170 de kilometri/oră a intrat în coliziune cu un vehicul de întreţinere. Alte şase persoane au murit şi 25 au fost rănite în iunie 2003, când două trenuri regionale au intrat în coliziune frontală în apropiere de Schrozberg. Cea mai gravă catastrofă feroviară produsă după 1945 a avut loc la 3 iunie 1988, când un tren InterCity Express care asigura legătura între Munchen şi Hamburg a lovit pilonul unui pod la Eschede, provocând moartea a 101 persoane şi rănirea altor 88.

UNGARIA

Cutremur

Un seism cu magnitudinea 4,8 grade pe Scara Richter a fost înregistrat sâmbătă seara, în vestul Ungariei, observatorii remarcând că aceasta este cea mai intensă mişcare telurică de după 1985. Cutremurul s-a resimţit şi la Budapesta, generând panică. În unele clădiri au apărut fisuri şi tencuiala s-a desprins, dar pagube majore nu s-au produs. Autorităţile ungare intenţionează să controleze podurile şi tunelurile, pentru a verifica gradul lor de siguranţă. Epicentrul cutremurului produs în jurul orei 18.41 a fost localizat la 55 km vest de Budapesta, la o adâncime de 8,3 km.

GRECIA

Inundaţii devastatoare

Zeci de case şi magazine au fost inundate, iar reţeaua rutieră a suferit daune importante pe insulele Rhodos şi Kos, situate în sud-estul Mării Egee, din cauza precipitaţiilor abundente din ultimele zile. Daune majore se înregistrează în trei localităţi de pe insula Rhodos, precum şi în mai multe zone de pe insula Kos. Protecţia Civilă a decretat starea de urgenţă în aceste regiuni, după ploile torenţiale din ultimele zile. Vremea s-a îmbunătăţit ieri dimineaţă.

AFGANISTAN

Viceguvernator ucis

Viceguvernatorul provinciei Kandahar, bastion tradiţional al rebelilor talibani din sudul Afganistanului, a fost ucis sâmbătă, de un kamikaze pe motocicletă, a anunţat guvernatorul provinciei. Viceguvernatorul Abdul Latif Ashna tocmai plecase de la domiciliul său şi se îndrepta spre birou, când un kamikaze pe motocicletă a detonat încărcătura explozivă chiar lângă vehiculul acestuia, a declarat guvernatorul Kandahar, Turyalai Weesa. În explozie au fost răniţi, de asemenea, una din gărzile sale de corp şi şoferul, precum şi doi trecători. O a cincea persoană a fost foarte superficial rănită şi nu a necesitat spitalizarea. Un purtător de cuvânt al talibanilor, Yousuf Ahmadi, a comunicat că aceştia revendică atentatul. Kandahar este fosta capitală a regimului taliban (1996-2001). Vineri, un kamikaze a detonat o bombă în plin centrul oraşului Kabul, într-un supermarket frecventat de către expatriaţi, omorând cel puţin opt persoane, din care trei străini.

VENEZUELA

Explozie la un depozit de armament

Cel puţin 40 de persoane au fost rănite ieri, într-o explozie produsă la un depozit de armament şi muniţie din nordul Venezuelei. Deflagraţia, care s-a produs la un depozit de armament din oraşul Maracay, a provocat un incendiu vizibil de la câţiva kilometri. În jurul depozitului a fost instituit un perimetru de securitate pe o rază de cinci kilometri, iar zona a fost evacuată.

SUA

Mamă criminală

O mamă şi-a omorât copiii pentru că i-au răspuns obraznic! Crima a fost descoperită, iar femeia, care a recunoscut că şi-a ucis fiul şi fiica, a fost reţinută. Julie Schenecker a povestit poliţiştilor că primul pe care l-a împuşcat a fost băiatul, în timp ce-l ducea cu maşina la antrenament. Femeia spune că a tras asupra fiului său după ce acesta i-a reproşat ceva. Julie s-a întors apoi acasă, a urcat în camera fiicei sale şi a împuşcat-o şi pe aceasta, în timp ce fetiţa îşi făcea temele. Băiatul avea 13 ani, iar fata împlinise 16. Tatăl copiilor este militar, detaşat într-o misiune în Qatar.

SUDAN

98,83% pentru secesiune

Aproape 99% din locuitorii Sudanului de Sud au votat în favoarea secesiunii în timpul referendumului pentru independenţă desfăşurat în perioada 9-15 ianuarie, potrivit primelor rezultate preliminare complete, publicate ieri, de Comisia Electorală Centrală. Potrivit cifrelor publicate pe site-ul CEC din Sudanul de Sud şi bazate pe numărarea a 100% din buletinele de vot din nordul şi sudul ţării, 98,83% din voturi sunt în favoarea secesiunii. Aceste rezultate au fost anunţate oficial ieri, în cadrul unei ceremonii la Juba, capitala Sudanului de Sud, în prezenţa preşedintelui regiunii semiautonome Sudanul de Sud. Referendumul pentru independenţă a fost promis sudului ca urmare a acordului de pace semnat în 2005, care a pus capăt celor două decenii de război civil între nord şi sud, conflict în care şi-au pierdut viaţa două milioane de oameni. Sute de tineri sudanezi au protestat ieri, la Khartoum şi au fost implicaţi în confruntări cu forţele de ordine, cerând demisia preşedintelui Omar Bashir. La Universitatea Islamică din oraşul Omdurman, circa o mie de protestatari au scandat sloganuri ostile preşedintelui Omar Bashir, inculpat de CPI pentru crime de război, crime împotriva umanităţii şi acte de genocid comise în Darfur. Confruntările au izbucnit în momentul în care manifestanţii au atacat cu pietre forţele de ordine. La Khartoum, sute de tineri s-au adunat în faţa palatului prezidenţial. Cel puţin cinci protestatari au fost arestaţi. În centrul capitalei, la Facultatea de Medicină, serviciile de securitate le-au interzis protestatarilor să iasă din campus. Tinerii au reuşit să fugă pe străzi şi au strigat ”Revoluţie împotriva dictaturii”. Poliţia a intervenit cu bastoane de cauciuc. Un protest similar a avut loc şi la Universitatea Al Ahlia din Omdurman. Protestele au fost organizate prin Internet, un apel similar cu cel care a condus la manifestaţiile violente din Egiptul vecin.

INDIA

Proteste împotriva corupţiei

Mii de persoane au protestat, ieri, în India, cerând ca Guvernul să fie tras la răspundere şi să impună legi eficiente anticorupţie. Manifestaţiile au avut loc după o serie de scandaluri de corupţie şi privind nereguli financiare izbucnite în ultimele luni, ce au deteriorat credibilitatea premierului Manmohan Singh şi a formaţiunii sale UPA. Printre scandaluri se numără o escrocherie privind acordarea de licenţe ce a dus la pierderi de 40 de miliarde de dolari pentru Guvern, precum şi acuzaţii vizând organizatorii Jocurilor Commonwealth, care ar fi deturnat milioane de dolari. Printre manifestanţi s-au numărat sute de tineri. Organizatorii protestelor ce au avut loc la New Delhi, Bombay, Bangalore, Pune şi în alte oraşe au cerut înfiinţarea unei agenţii independente anticorupţie, care să ancheteze şi să pună sub acuzare oficiali importanţi. Potrivit unui raport recent al organizaţiei american non-profit Global Financial Integrity, India a pierdut peste 400 de miliarde de dolari, de la declararea independenţei, în 1947, din cauza corupţiei, mitei şi evaziunii fiscale.